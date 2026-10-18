В интернете можно найти множество советов по отбеливанию зубов в домашних условиях, и некоторые из них вызывают у меня опасения.

Отбеливание зубов с использованием соды, активированного угля и куркумы Эти методы могут нанести вред вашим зубам. Абразивные вещества просто стирают верхний слой эмали, создавая временный эффект белизны. После их использования эмаль становится более уязвимой, и может возникнуть повышенная чувствительность. Эффект проходит через несколько дней, оставляя проблемы, которые придется решать позже. Лучше использовать натуральные ферменты, такие как ананас или папайя. Эффект будет менее заметным по сравнению с профессиональным отбеливанием, но, по крайней мере, это безопаснее. Что касается отбеливания с помощью лампы, я бы не рекомендовала использовать старую версию системы Zoom 3. Исследования показали, что во время такого отбеливания может происходить реакция пульпы зуба, что в дальнейшем может привести к осложнениям. Лучше выбирать лампы последнего поколения, такие как Zoom 4. Также стоит избегать отбеливания в салонах красоты или торговых центрах, которые не имеют медицинской лицензии на стоматологию, так как это может привести к серьезным последствиям.

Мостовидные протезы Ранее мостовидные протезы широко использовались для замены утраченных зубов, но я против этого метода лечения в настоящее время. При установке мостовидного протеза нагрузка распределяется на опорные зубы, которые со временем могут не выдержать и потребовать удаления. Мосты удлиняются, и нагрузка на следующие опорные зубы увеличивается. В итоге пациент может остаться без зубов. Сегодня, в XXI веке, существуют имплантаты, которые полностью берут на себя нагрузку отсутствующего зуба, что делает пациента здоровым и счастливым.

Металлокерамические и штампованные коронки

Эти коронки также устарели. Надеюсь, что штампованные коронки больше не применяются, так как они не обеспечивают анатомическое восстановление зуба. Штампованная коронка представляет собой колпачок, который лишь условно подогнан к форме зуба. Часто зубы под такими коронками начинают гнить из-за отсутствия герметичности и попадания слюны.

Металлокерамические коронки имеют свои недостатки, так как в их состав входит металл, на который наносится керамика. Это делает коронку объемной и требует значительного шлифования здоровых тканей зуба. Наша задача — сохранить как можно больше объема собственного зуба. Кроме того, десны не любят металл, что может привести к воспалению и образованию зубо-десневых карманов. Эстетика также страдает, так как десна в области таких зубов может выглядеть синюшной.

Рекомендуется отдавать предпочтение безметалловым конструкциям, так как они служат дольше и сохраняют здоровье зубов.

Герметизация фиссур

Эта процедура популярна в детских поликлиниках и часто проводится всем подряд. Однако я отношусь к ней с осторожностью. Герметизация фиссур — это заполнение герметиком естественных щелей (фиссур) зубов.

Фиссура — это важное анатомическое образование на поверхности зуба, которое служит для разгрузки жевательных бугров. При жевании образуется пищевой комок, и фиссуры помогают разгрузить давление на поверхность зуба. Если фиссура залита композитом, это создает гидравлический пресс, что может привести к патологической стираемости эмали у детей, что в свою очередь может вызвать проблемы с прикусом.

Герметизация фиссур показана только в случае высокоинтенсивного развития кариеса у ребенка.