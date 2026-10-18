Отбеливание зубов с использованием соды, активированного угля и куркумы
Эти методы могут нанести вред вашим зубам. Абразивные вещества просто стирают верхний слой эмали, создавая временный эффект белизны. После их использования эмаль становится более уязвимой, и может возникнуть повышенная чувствительность. Эффект проходит через несколько дней, оставляя проблемы, которые придется решать позже. Лучше использовать натуральные ферменты, такие как ананас или папайя. Эффект будет менее заметным по сравнению с профессиональным отбеливанием, но, по крайней мере, это безопаснее.
Что касается отбеливания с помощью лампы, я бы не рекомендовала использовать старую версию системы Zoom 3. Исследования показали, что во время такого отбеливания может происходить реакция пульпы зуба, что в дальнейшем может привести к осложнениям. Лучше выбирать лампы последнего поколения, такие как Zoom 4.
Также стоит избегать отбеливания в салонах красоты или торговых центрах, которые не имеют медицинской лицензии на стоматологию, так как это может привести к серьезным последствиям.
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