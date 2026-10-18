Пылесос — наш верный помощник в уборке полов, ковров и мягкой мебели. Однако есть места и предметы в доме, которые мы часто забываем пылесосить. Узнайте, как это сделать удобно и эффективно!

Оконные рамы

При проведении генеральной уборки и мытье окон не забудьте достать пылесос. Смените обычную насадку на щелевую и пройдитесь по всем поверхностям оконных рам, как внутри, так и снаружи (если это возможно). Пылесосить удобно высокие окна на остекленных балконах и лоджиях. Для узких щелей в оконных проемах можно использовать втулку от туалетной бумаги, смяв один конец, чтобы он стал узким, и прикрепив его к трубе пылесоса.

После пылесоса мыть окна будет гораздо проще, и на стекле останется меньше разводов и грязных капель.

Не забудьте

Также пылесосите москитные сетки, на которых может накапливаться пыльца, пыль и тополиный пух.

Варочная поверхность и духовой шкаф

Хотя можно убрать крошки с плиты и духовки обычной тряпкой, пылесосом это сделать быстрее и удобнее. Это особенно актуально для случайно просыпавшейся соли, сахара, мелкой крупы или хлебных крошек.

Обратите внимание

Для этих целей используйте щелевую насадку и убедитесь, что плита сухая и на поверхности нет пролитых жидкостей.

Унитаз

За сиденьем унитаза скапливается много пыли, которую можно быстро удалить с помощью пылесоса. Также удобно пылесосить пространство под унитазом и за ним, где находятся сливной бачок и сифон.

Это удобно

Не придется низко наклоняться, пытаясь собрать пыль тряпкой.

Засор в раковине

Обычный домашний пылесос может помочь в прочистке канализации. Снимите ручку с вантуза и сделайте из наконечника-присоски импровизированную насадку, закрепив ее на шланге пылесоса с помощью изоленты. Установите присоску к сливному отверстию и включите пылесос. Герметичность, создаваемая резиновой частью, обеспечивает нагнетание давления, благодаря которому мусорная пробка начнет высасываться наружу.

Обратите внимание

Этот метод будет эффективен только в том случае, если мусорная пробка расположена близко к выходному отверстию и засор образовался недавно.

Фильтры кондиционера

Для поддержания эффективной работы кондиционера периодически снимайте фильтры и пылесосьте их от накопившейся пыли, а затем промывайте под струей проточной воды.

Не забывайте

Делать это регулярно, например, при каждой ежемесячной генеральной уборке.

Вокруг камина

Золу, просыпавшуюся вокруг камина, можно собирать с помощью пылесоса со сменным мешком для сбора пыли. Однако убирать всю золу, оставшуюся после горения, нельзя, так как она может забивать фильтр быстрее, чем заполняется мешок. Для удобства можно приобрести специальный пылесос для золы, который позволяет убирать золу и угли даже тогда, когда они не совсем отошли.

Что НЕЛЬЗЯ делать пылесосом

Существуют различные типы мусора, которые несовместимы с пылесосом и могут привести к его поломке.

* Вода и любые жидкости могут вызвать образование плесени внутри устройства и даже привести к удару током.

* Не стоит собирать влажную землю и влажный органический мусор.

* Осколки стекла, детали игрушек, монеты и мелкие камешки могут повредить пылесос.

Анна Залесская.