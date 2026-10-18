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В 89 лет начинает новую жизнь: Николай Дроздов удивил поклонников неожиданным увлечением 2 453

Люблю!
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Николай Дроздов

Знаменитый зоолог и телеведущий Николай Дроздов, которому исполнилось 89 лет, не собирается ограничивать свою жизнь домашним отдыхом. Несмотря на проблемы со здоровьем и редкие появления на публике, легендарный ведущий программы «В мире животных» нашёл новое вдохновение в музыке. Сейчас он записывает песни и готовит к выпуску альбом.

В последние годы Николай Дроздов заметно реже появляется на телевидении и светских мероприятиях. Поклонники, привыкшие видеть его энергичным и неизменно увлечённым своим делом, обеспокоены состоянием здоровья любимого ведущего.

Однако близкий друг учёного, художник Константин Мирошник, рассказал, что Дроздов по-прежнему полон творческих планов.

Вернулся к музыке и записывает альбом

В беседе с изданием «Абзац» Константин Мирошник сообщил, что Николай Николаевич вновь увлёкся пением и проводит немало времени в звукозаписывающей студии.

«Николай Дроздов начинает новую жизнь. Он снова начал петь. У него уже ранее выходили две пластинки. Сейчас он вернулся к этому. Он настолько увлёкся этим пением, что на студии записывает песни, потому что их очень много. А потом эта пластинка будет. Мы её пишем вместе», — рассказал художник.

Музыка для Дроздова не случайное увлечение. Ранее он уже выпускал музыкальные записи, а теперь решил вернуться к любимому занятию и подготовить полноценный альбом.

По словам Мирошника, телеведущий переживает период творческого подъёма. При этом желание заниматься музыкой связано не только с личным удовольствием: Дроздов надеется своими песнями поддержать других людей и подарить им положительные эмоции.

Проблемы со здоровьем не заставили отказаться от выступлений

В последние годы телеведущему пришлось столкнуться с серьёзными трудностями со здоровьем.

В 2020 году у него диагностировали остеопороз — заболевание, при котором снижается прочность костной ткани и повышается риск переломов.

По сообщениям СМИ, из-за болезни Дроздов потерял около десяти сантиметров роста. Сейчас при передвижении он пользуется тростью или палкой для скандинавской ходьбы.

Тем не менее артистические привычки остались прежними.

Как рассказал Константин Мирошник, даже во время выступлений Николай Николаевич предпочитает стоять перед публикой и отказывается от предложенных ему стула или кресла.

Состояние здоровья телеведущего друг охарактеризовал как соответствующее возрасту.

Возраст творчеству не помеха

Николай Дроздов десятилетиями оставался одним из самых узнаваемых телеведущих, знакомя зрителей с удивительным миром животных и природы.

Его спокойная манера общения, доброжелательность и искренний интерес ко всему живому сделали программу «В мире животных» любимой для нескольких поколений.

Теперь же известный учёный готовится вновь удивить поклонников — на этот раз не рассказами о редких животных и далёких путешествиях, а музыкальными произведениями.

В 89 лет Николай Дроздов доказывает, что для новых увлечений не существует возрастных ограничений. И хотя телеведущий уже не так часто появляется на экранах, уходить из творческой жизни он явно не намерен.

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#музыка #возраст #знаменитости #творчество #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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