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4 секрета качественной стирки, которые стоит знать 0 194

Люблю!
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: 4 секрета качественной стирки, которые стоит знать

Сода, лед и уксус помогут вам в стирке

 

Каждую неделю, а иногда и чаще, нам приходится сталкиваться с такой бытовой необходимостью, как стирка белья и одежды. Однако даже самые современные стиральные машины не гарантируют, что вещи будут абсолютно чистыми и без пятен. Как же добиться лучшего результата? Несколько полезных советов помогут сделать ваше белье и предметы гардероба гораздо более чистыми.

Чем меньше – тем чище

Многие из нас заполняют барабан стиральной машины до отказа, но правильно ли это? Оказывается, что нет. Стирая белье и одежду небольшими партиями, вы заметите, что они становятся гораздо более чистыми после завершения стирки. Это же советуют и производители стиральных машин, которые считают, что при полностью заполненном барабане повышается риск поломки техники. Кроме того, в тесноте предметы стирки не могут свободно вращаться, что приводит к менее качественному очищению. Когда плохо выстиранное белье попадает в сушильную машину, оно выходит влажным и более мятим. Потратив больше времени на процесс стирки, вы получите более чистую и менее мятую одежду без заломов.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Соль и сода пригодятся

При стирке полезно использовать поваренную соль и кальцинированную соду. Соль поможет вывести пятна с одежды. Густая паста из воды и поваренной соли отлично очищает следы крови или ржавчины. Нанесите ее на пятно, вотрите и смойте, иначе на одежде могут остаться белые следы. Свежее пятно от красного вина следует обработать солью как можно скорее, чтобы она впитала жидкость. После этого вещь можно отправлять в стиральную машину.

Сода также значительно улучшает качество стирки. 3-4 столовых ложки добавьте в барабан перед началом стирки — это будет отличным дополнением к моющему средству и отбеливателю. Махровые полотенца вновь обретут пушистость. Однако помните, что соду не следует использовать при стирке шерстяных и шелковых вещей, так как это может их повредить.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Не помешает иметь в ванной бутылку обычного столового уксуса. При последнем полоскании добавьте в слот стакан уксуса — это поможет избавиться от остатков моющего средства. Уксус предотвратит тусклость и сделает вещи менее жесткими после стирки. Кроме того, он поможет в выведении плесени и запаха пота, а также уничтожит большее количество микробов.

Спешите на деловую встречу, а любимая рубашка вся измялась? Лед поможет! Бросьте предмет гардероба в сушильную машину, добавьте горсть кубиков льда и включите прибор на 10 минут при высокой температуре. Лед, тая, выделяет пар, который расслабляет волокна ткани и помогает разгладить заломы. После завершения работы выньте рубашку и повесьте на "плечики". Руками разгладьте швы, манжеты и воротник. Результат вас точно порадует.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Как спасти "севший" свитер

Иногда при стирке на высокой температуре шерстяные вещи могут уменьшиться в размере. Не стоит отчаиваться. Сделайте раствор из воды и кондиционера для волос (40-50 миллилитров будет достаточно) и погрузите в него "севший" свитер минимум на полчаса, а лучше на час. Это поможет расслабить шерстяные волокна. Затем разложите свитер на горизонтальной поверхности и аккуратно растяните его до первоначального размера, оставив сохнуть. Ваша любимая вещь будет спасена!

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

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