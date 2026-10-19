Создание большой семьи — это замечательное желание, но оно требует жертв. У каждой медали есть обратная сторона, и от некоторых вещей в жизни приходится отказываться.

Карьера

Первое, с чем придется расстаться, — это карьера. После декрета вернуться на прежнее место работы удается не всем, а найти альтернативные источники дохода во время декрета также бывает сложно. Если появляются погодки или еще один малыш, профессиональная ценность женщины может уменьшаться с каждым месяцем. На работе спустя два-три года ее могут уже не ждать. Конечно, есть исключения, такие как успешная многодетная модель Наталья Водянова или психолог-блогер и мама пятерых детей Лариса Суркова. Оксана Самойлова создала целую империю в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация), и четверо детей ей в этом не помешали. Но возможности у всех разные, и большинству мамам приходится прощаться с карьерой.

Личное пространство

Личное пространство становится недоступным. Например, Наталья Водянова делилась, что кормила грудью в общей сложности 15 лет. В такие моменты личное время и пространство становятся роскошью. Сходить в душ, посидеть в тишине или выспаться — это уже мечта. Мама не остается ни на секунду одна, а когда дети на грудном вскармливании, она физически привязана к дому. Кажется, что личное пространство — это несущественно, но когда нет ни минуты для себя, это начинает угнетать.

Прежнее здоровье

Некоторые утверждают, что роды оздоравливают и дают заряд энергии, но врачи смотрят на это критически. «Вынашивание ребенка — это серьезная нагрузка на организм женщины, поэтому не может дать ни омолаживающего, ни оздоравливающего эффекта», — говорит акушер-гинеколог Татьяна Трубина.

Фигура

С каждым новым ребенком тело женщины меняется. Появляются растяжки, обвисает грудь, лишние килограммы не исчезают, а шрамы могут оставаться после кесарева сечения. Конечно, с этим можно справиться: правильное питание, спорт и косметологические процедуры могут помочь. Но будет ли время на это? Часто собственные нужды уходят на второй план.

Хотя есть и исключения: некоторые мамы даже после пятого ребенка выглядят прекрасно. Но возможности у всех разные.

Романтика Психологи говорят, что нельзя забывать о муже, но часто так и происходит. За заботами о детях супругам не до романтики. Тут бы просто добраться до кровати и выспаться хоть раз в месяц. «У нас в доме было слишком много маленьких людей. За этими заботами мы просто потеряли друг друга», — делится Ким, мама восьми детей. «Слишком много слез и стресса. Объятия становятся неловкими, когда на тебя смотрит столько глаз». Ким рассталась с мужем после 12 лет брака, и таких примеров, к сожалению, немало.