Создание большой семьи — это замечательное желание, но оно требует жертв. У каждой медали есть обратная сторона, и от некоторых вещей в жизни приходится отказываться.
Карьера
Первое, с чем придется расстаться, — это карьера. После декрета вернуться на прежнее место работы удается не всем, а найти альтернативные источники дохода во время декрета также бывает сложно. Если появляются погодки или еще один малыш, профессиональная ценность женщины может уменьшаться с каждым месяцем. На работе спустя два-три года ее могут уже не ждать. Конечно, есть исключения, такие как успешная многодетная модель Наталья Водянова или психолог-блогер и мама пятерых детей Лариса Суркова. Оксана Самойлова создала целую империю в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация), и четверо детей ей в этом не помешали. Но возможности у всех разные, и большинству мамам приходится прощаться с карьерой.
Личное пространство
Личное пространство становится недоступным. Например, Наталья Водянова делилась, что кормила грудью в общей сложности 15 лет. В такие моменты личное время и пространство становятся роскошью. Сходить в душ, посидеть в тишине или выспаться — это уже мечта. Мама не остается ни на секунду одна, а когда дети на грудном вскармливании, она физически привязана к дому. Кажется, что личное пространство — это несущественно, но когда нет ни минуты для себя, это начинает угнетать.
Прежнее здоровье
Некоторые утверждают, что роды оздоравливают и дают заряд энергии, но врачи смотрят на это критически. «Вынашивание ребенка — это серьезная нагрузка на организм женщины, поэтому не может дать ни омолаживающего, ни оздоравливающего эффекта», — говорит акушер-гинеколог Татьяна Трубина.
Фигура
С каждым новым ребенком тело женщины меняется. Появляются растяжки, обвисает грудь, лишние килограммы не исчезают, а шрамы могут оставаться после кесарева сечения. Конечно, с этим можно справиться: правильное питание, спорт и косметологические процедуры могут помочь. Но будет ли время на это? Часто собственные нужды уходят на второй план.
Хотя есть и исключения: некоторые мамы даже после пятого ребенка выглядят прекрасно. Но возможности у всех разные.
Романтика
Психологи говорят, что нельзя забывать о муже, но часто так и происходит. За заботами о детях супругам не до романтики. Тут бы просто добраться до кровати и выспаться хоть раз в месяц. «У нас в доме было слишком много маленьких людей. За этими заботами мы просто потеряли друг друга», — делится Ким, мама восьми детей. «Слишком много слез и стресса. Объятия становятся неловкими, когда на тебя смотрит столько глаз». Ким рассталась с мужем после 12 лет брака, и таких примеров, к сожалению, немало.
Путешествия
Поездка даже с одним ребенком может стать настоящим испытанием. Даже если вы преодолели все трудности в пути, это не значит, что отдых будет для вас. Да, вы добрались до места, но отдыхать будете не вы. В незнакомой обстановке следить за ребенком нужно в десять раз внимательнее. Полежать на пляже или отправиться на шопинг — это уже не про вас. Вернувшись домой, вы будете мечтать об отпуске от такого отдыха.
Свобода от чужого мнения
Нас всех обсуждают, и многодетные мамы получают больше внимания. Им чаще дают непрошеные советы и задают бестактные вопросы: «Вы верующие или просто не любите предохраняться?»; «Или все ради пособий?» Сейчас большая семья вызывает удивление, и многодетных родителей часто подозревают не в любви к детям, а в корысти.
Но в жизни многодетной мамы всегда будет много любви. Реализоваться в материнстве — это бесценно.
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