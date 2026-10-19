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Как нарезать лук без слёз: советы и рекомендации 0 68

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Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как нарезать лук без слёз: советы и рекомендации

Нарезка лука может вызывать слёзы, но существуют способы, которые помогут избежать этого. Профессиональные повара и опытные хозяйки знают, как справиться с этой проблемой.

 

Почему при нарезке лука текут слёзы

Многие сталкиваются с проблемой слёз при нарезке лука. Это происходит из-за того, что клетки лука содержат вещества, которые при повреждении выделяют серосодержащие соединения. Эти соединения, попадая в глаза, вызывают слезотечение.

Когда лук режут, его клетки разрушаются, и выделяется газ, который соединяется с водой в глазах, образуя кислоту. Это и вызывает дискомфорт. Однако существуют способы, которые помогут минимизировать слёзы.

Как избежать слёз при нарезке лука

Чтобы уменьшить количество слёз, попробуйте охладить лук перед нарезкой. Достаточно положить его в холодильник на полчаса. Это снизит активность ферментов, ответственных за выделение раздражающих веществ. Срежьте верхушку, очистите лук, оставив корень нетронутым, так как в нём содержится больше всего раздражающих соединений.

Также можно нарезать лук в миске с водой, что поможет снизить летучесть газов. Открытое окно и работа под вытяжкой также могут помочь. Используйте защитные очки, чтобы избежать попадания сока в глаза. Если у вас есть кухонный комбайн, он тоже может быть полезен.

Если слёзы всё же появляются, промойте глаза тёплой водой. Не забудьте вымыть руки, чтобы избежать дополнительного раздражения. Выход на свежий воздух и использование увлажняющих капель также могут помочь.

Существуют ли сорта лука, не вызывающие слёз

В 2008 году новозеландские учёные вывели сорт лука, в котором убрали ген, ответственный за выделение раздражающих веществ. Этот лук сохраняет свой вкус, но не вызывает слёз. В 2020 году американские селекционеры также создали сладкий сорт лука, который не вызывает слёз, известный как Sunions.

Слёзы при нарезке лука — это нормальная реакция организма, и не стоит паниковать. Если же вы испытываете дискомфорт от других продуктов, стоит обратиться к врачу. В большинстве случаев слёзы полезны, так как очищают глазные каналы и помогают избавиться от микробов.

Лидия Карпенко (RSUTE).

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