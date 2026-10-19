Не спешите отмахиваться. Возможно, в чертах характера мам и пап, описанных ниже, вы узнаете что-то знакомое.

Токсичный родитель — это выражение стало популярным в последнее время. Не только психологи, но и обычные люди уже понимают, что представляют собой мамы и папы, способные причинить ребенку моральный вред.

Тем не менее, это знание не всегда влияет на поведение, так как мы часто повторяем сценарии и манеры своих родителей. В прошлом никто не задумывался о токсичности и других психологических аспектах. Главное было, чтобы ребенок был одет, накормлен и образован.

Многие из нас выросли с целым набором психологических проблем, корни которых уходят в детство. Конечно, стоит простить родителей, ведь они воспитывали нас так, как могли. Однако мы можем попытаться сделать все, чтобы не стать токсичными мамами и папами для своих детей.

Чтобы понять, не относитесь ли вы к токсичным родителям, ознакомьтесь с описанием четырех наиболее неприятных психотипов, выделенных американским психологом Элибазет Линли. По ее мнению, манеры поведения этих родителей не приносят детям никакой пользы.

Жесткий критик

Этот родитель всегда недоволен. Что бы ребенок ни делал, идеала в глазах такого папы или мамы он точно не достигнет. Получил 4 — почему не 5? Занял третье место в соревнованиях — почему не первое? Всегда будет казаться, что чадо недостаточно старается.

Из ребенка, выросшего в такой семье, могут сформироваться два типа взрослых:

Перфекционист. Человек, который вечно стремится к идеалу, но не может его достичь. В результате — низкая самооценка и множество комплексов.

Человек, который ничего не хочет делать. Если предыдущий тип будет из кожи вон лезть, чтобы достичь результата, то этот индивид не будет стараться — все равно не оценят.

Контролирующий манипулятор

Этот тип родителя даже хуже предыдущего. Он будет постоянно твердить, что посвятил свою жизнь воспитанию, хотя его об этом и не просили. Такая мама будет называть ребенка неблагодарным, давить на жалость и вызывать чувство вины.

Такой родитель может не отпустить чадо учиться в другой город, опасаясь, что заболеет и ребенок не сможет помочь. Держать чадо на привязи и контролировать его — вот их тактика воспитания. Но это не приведет ни к чему хорошему.

В итоге подросший ребенок может просто разорвать отношения с родителем-манипулятором или остаться с ним и всю жизнь мучиться от чувства вины.

Гиперопекающий родитель

Такая мама не позволит ребенку кататься с горки — вдруг поранится, лезть на дерево — вдруг поцарапается, прыгать по лужам — вдруг заболеет и так далее. С возрастом эти запреты будут меняться и усиливаться.

«Не влюбляйся, не приходи поздно, не дружи с Катей или Петей» — в итоге ребенок не научится самостоятельно принимать решения, ведь за него это делал родитель, который старался уберечь чадо от ошибок, не давая ему приобрести важный опыт.

Горяче-холодный родитель

Да, это звучит странно. Объясним суть. Поведение такого родителя сильно колеблется. Сначала он любит и обожает ребенка, гладит его, хвалит и целует. А через 5 минут может закричать на чадо за нечаянно пролитый чай.

В результате ребенок не понимает, любят его дома или ненавидят. Он словно ходит по гвоздям, не зная, что его ждет. Это может привести к проблемам с психикой.

Психолог отмечает, что подобное поведение родителей оставляет отпечаток на всю жизнь ребенка. Уже будучи взрослым, он может транслировать такую модель и своим детям. Это порочный круг. Поэтому, если вы узнали себя хотя бы в одном из описанных типов, лучше начать работать над собой, пока не стало поздно.