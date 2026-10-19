Осенью 2026 года визажисты предлагают отказаться от жёстких контуров, слишком тёмных оттенков и плотного макияжа. В моде мягкие линии, естественное сияние кожи, выразительные глаза и деликатные акценты. Особенно удачно эти тенденции подходят женщинам старше 40 лет: они помогают освежить лицо, подчеркнуть достоинства внешности и создать элегантный образ без лишних усилий.

Возраст вовсе не повод отказываться от модных экспериментов с косметикой. Напротив, правильно подобранные оттенки и текстуры способны сделать лицо визуально свежее, взгляд — выразительнее, а образ — современнее.

Главный принцип осеннего макияжа — естественность без скуки. Вместо резких линий визажисты предлагают мягкую растушёвку, вместо тяжёлых покрытий — лёгкие текстуры, а вместо привычных чёрных и серых оттенков — более тёплую и благородную палитру.

Визажист Джесси Уокер рассказала изданию HELLO!, какие четыре тенденции стоит попробовать этой осенью и как адаптировать их к повседневному макияжу.

1. Коричневая тушь вместо чёрной: взгляд станет мягче

Чёрная тушь давно считается универсальной классикой. Однако в этом сезоне у неё появился серьёзный конкурент — коричневая.

Её главное преимущество заключается в том, что она подчёркивает ресницы, не создавая слишком резкого контраста.

Особенно выигрышно коричневая тушь может смотреться в дневном макияже, когда хочется сделать глаза выразительными, но сохранить естественность.

Визажисты советуют выбирать оттенок с учётом внешности.

Тёплые шоколадные и рыжевато-коричневые тона добавляют образу мягкости, а нейтральные коричневые подходят тем, кто предпочитает сдержанную элегантность.

Для более заметного эффекта Джесси Уокер рекомендует предварительно подкрутить ресницы специальными щипцами.

Затем можно нанести тушь в два слоя: сначала прокрасить ресницы одного глаза, перейти ко второму, а после вернуться к первому.

Так ресницы будут выглядеть более объёмными, но макияж не станет чрезмерно драматичным.

Совет для женщин после 40: если чёрная тушь кажется слишком контрастной, попробуйте тёмно-коричневую. Она поможет подчеркнуть глаза и при этом сохранить мягкость образа.

2. Размытые контуры: макияж без эффекта маски

Один из самых заметных трендов осени — макияж с мягкими, тщательно растушёванными границами.

Чётко очерченные скулы, резкие стрелки и контрастные переходы уступают место более деликатным решениям.

Задача такого макияжа — подчеркнуть естественные черты лица, а не создавать совершенно новую внешность.

Особенно актуальна техника, при которой тени, румяна и другие средства словно плавно переходят друг в друга.

Чтобы добиться гармоничного результата, визажист советует придерживаться одной цветовой гаммы.

Например, можно сочетать карамельные, бежевые, кофейные и тёплые коричневые оттенки.

Они хорошо дополняют друг друга и позволяют создать аккуратный макияж даже без сложных профессиональных приёмов.

Особое внимание стоит уделить растушёвке. Именно отсутствие заметных границ делает образ более лёгким и современным.

Совет для женщин после 40: выбирайте тональные средства с естественным финишем и наносите их тонким слоем. Избыток плотной косметики может подчёркивать текстуру кожи и мимические морщинки.

3. Бордовые smoky eyes: благородная альтернатива серым теням

Классические smoky eyes остаются актуальными, но этой осенью визажисты предлагают обновить привычную цветовую гамму.

Вместо холодных серых и угольно-чёрных оттенков на первый план выходят бордовые, винные и сливовые тона.

Они помогают придать взгляду глубину и выразительность, сохраняя при этом мягкость.

По словам Джесси Уокер, бордовая палитра подходит к разным оттенкам глаз и позволяет экспериментировать с цветом, не отказываясь от элегантности.

Для повседневного образа необязательно наносить насыщенные тени на всё веко.

Достаточно слегка подчеркнуть внешний уголок глаза и тщательно растушевать цвет.

Если хочется более выразительного вечернего макияжа, можно добавить тёмный винный оттенок вдоль линии роста ресниц.

При этом визажист рекомендует заменить чёрную тушь на тёмно-коричневую — так цветовая гамма будет выглядеть более гармонично.

Совет для женщин после 40: если насыщенный бордовый оттенок делает взгляд уставшим, попробуйте более мягкий сливово-коричневый или приглушённый винный цвет. Главное — подобрать тон, который подходит именно вашей внешности.

4. Красный тинт для губ: эффект свежести без плотной помады

Красная помада — один из самых эффектных способов преобразить внешность. Но далеко не всем нравится её плотная текстура и необходимость постоянно поправлять макияж.

Осенью 2026 года визажисты предлагают альтернативу — красный тинт для губ.

В отличие от традиционной помады, он оставляет полупрозрачный оттенок, который выглядит более естественно.

Губы приобретают свежий цвет, словно слегка покраснели сами по себе.

Такой макияж особенно удобен для повседневной жизни: он не требует идеально прорисованного контура и хорошо сочетается с минимальным макияжем глаз.

Современные тинты выпускаются в разных текстурах, в том числе с увлажняющими компонентами.

Однако некоторые формулы могут подсушивать губы, поэтому при необходимости поверх тинта стоит нанести питательный бальзам.

Джесси Уокер советует сочетать красный тинт с тушью тёплого кирпично-коричневого оттенка.

В результате получается образ в духе непринуждённого французского шика — сдержанный, женственный и немного романтичный.

Совет для женщин после 40: выбирайте красный оттенок с учётом подтона кожи. Если яркий алый кажется слишком вызывающим, попробуйте ягодный, розово-красный или приглушённый кирпичный.

Главное правило макияжа после 40: не скрывать возраст, а подчёркивать красоту

Современные визажисты всё чаще отказываются от жёстких возрастных правил.

Не существует оттенков, которые категорически запрещены женщинам после 40, 50 или 60 лет. Гораздо важнее учитывать особенности кожи, форму лица, цвет глаз и личные предпочтения.

При этом несколько простых приёмов действительно помогают сделать макияж более гармоничным.

Лёгкие текстуры обычно выглядят естественнее плотных покрытий, мягкая растушёвка позволяет избежать резких переходов, а правильно подобранные оттенки помогают подчеркнуть выразительность глаз и свежесть лица.

Не менее важно хорошее увлажнение кожи перед нанесением косметики.

Чтобы выглядеть свежо и элегантно этой осенью, необязательно полностью менять косметичку. Иногда достаточно заменить чёрную тушь коричневой, попробовать винные тени, отказаться от резких контуров и добавить губам немного естественного цвета. Именно такие небольшие перемены способны заметно преобразить привычный образ.