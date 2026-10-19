Одни люди свободно говорят на трёх-четырёх языках, быстро запоминают новые слова и почти без усилий осваивают произношение. Другие годами посещают курсы английского, учат грамматику, смотрят фильмы с субтитрами, но так и не начинают уверенно говорить.

Оказывается, причина может заключаться не в интеллекте, возрасте или недостатке старания. Учёные обнаружили, что важную роль играет способность мозга различать тончайшие особенности звуков иностранной речи.

Почему одним достаточно нескольких месяцев, чтобы заговорить на новом языке, а другим требуются годы?

Принято считать, что всё зависит от способностей, мотивации и количества часов, потраченных на занятия. Однако исследователи из Университетского колледжа Лондона и японского Университета Тохоку обратили внимание на другую особенность — то, как человек слышит и обрабатывает незнакомые звуки.

Результаты исследования позволяют предположить, что некоторые люди изначально обладают преимуществом при освоении иностранного произношения.

Секрет полиглотов может скрываться в способности слышать

Когда мы слушаем родную речь, мозг автоматически распознаёт знакомые звуки и соотносит их с определёнными категориями.

Благодаря этому мы понимаем собеседника, даже если он говорит быстро, невнятно или с непривычным акцентом.

Однако при изучении иностранного языка тот же механизм иногда начинает мешать.

Дело в том, что в разных языках существуют звуки, которые для носителей другого языка кажутся практически одинаковыми.

Например, японцам бывает трудно различать некоторые английские гласные, поскольку в японской фонетической системе нет их прямых аналогов.

Мозг пытается интерпретировать незнакомое звучание через привычные категории родного языка.

В результате человек может просто не слышать разницы между двумя иностранными звуками, хотя для носителя языка она совершенно очевидна.

Именно этот механизм решили изучить исследователи.

Эксперимент с 67 участниками: что обнаружили учёные

В исследовании приняли участие 67 японцев, изучавших английский язык.

Сначала специалисты проверили их слуховую чувствительность — способность различать небольшие изменения акустических характеристик звука.

Участникам предлагали замечать едва уловимые различия в высоте, длительности и других параметрах звучания.

Затем исследователи изучали активность мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Во время обследования добровольцы слушали английские гласные, различать которые носителям японского языка бывает особенно трудно.

Учёных интересовало, какие участки мозга активируются при восприятии незнакомой речи и связаны ли эти особенности с индивидуальной слуховой чувствительностью.

Результаты оказались любопытными.

Почему некоторые люди слышат иностранную речь иначе

Выяснилось, что участники с более высокой слуховой чувствительностью иначе обрабатывали незнакомые звуки.

При выполнении задания у них наблюдалась меньшая активность левой сенсомоторной сети мозга по сравнению с участниками, которым сложнее давалось различение акустических деталей.

Исследователи предположили, что люди с более точным слуховым восприятием способны уделять больше внимания непосредственно звуковым характеристикам иностранной речи.

Иными словами, они лучше замечают различия, которые не укладываются в привычную фонетическую систему родного языка.

Участники с более низкой слуховой чувствительностью сильнее задействовали левую сенсомоторную сеть.

По мнению авторов работы, это может свидетельствовать о большей опоре на уже сформированные речевые категории.

Такой способ обработки информации способен затруднять различение новых звуков.

Получается, что преимущество при изучении иностранного произношения может иметь человек, который сначала воспринимает незнакомую речь как набор новых звуков, а не пытается автоматически подогнать её под правила родного языка.

Значит ли это, что способность к языкам даётся от рождения?

Авторы исследования допускают, что индивидуальные особенности слухового восприятия могут играть важную роль в изучении языков.

Однако утверждать, что способность к иностранным языкам полностью определяется врождёнными характеристиками, было бы неправильно.

Исследование выявило связь между слуховой чувствительностью и особенностями мозговой активности при восприятии иностранных звуков.

Оно не доказывает, что эти особенности неизменны на протяжении жизни.

Кроме того, успешное изучение языка зависит не только от произношения.

Необходимо освоить словарный запас, грамматику, понимание речи, навыки чтения и общения.

На результат влияют также регулярность занятий, мотивация, языковая среда и выбранные методы обучения.

Поэтому человек, которому трудно различать иностранные звуки, вовсе не обречён на неудачу.

Почему многократное повторение слов не всегда помогает

Одна из распространённых проблем при изучении иностранного языка заключается в том, что человек пытается воспроизводить звуки, которые пока не научился уверенно различать на слух.

Например, ученик может десятки раз повторять слово за преподавателем, но продолжать произносить его неправильно.

Причина не обязательно в недостаточной практике.

Возможно, мозг воспринимает нужный звук как уже знакомый, хотя на самом деле он отличается от звуков родного языка.

Поэтому полезно уделять внимание не только повторению, но и тренировке слухового различения.

Для этого можно использовать упражнения с парами похожих слов, прослушивание речи носителей языка и задания на распознавание отдельных звуков.

Такой подход помогает постепенно формировать более точные фонетические категории.

Однако конкретная эффективность тренировок зависит от языка, используемой методики и индивидуальных особенностей ученика.

Что делать, если английский не даётся годами

Результаты исследования подсказывают несколько практических направлений, на которые стоит обратить внимание.

Начните с произношения и восприятия звуков. Иногда полезнее научиться различать несколько непривычных гласных или согласных, чем пытаться заучить ещё сотню слов.

Слушайте иностранную речь регулярно. Подкасты, аудиокниги и короткие диалоги позволяют привыкать к звучанию языка.

Сравнивайте похожие звуки. Специальные упражнения помогают замечать различия, которые сначала кажутся практически неуловимыми.

Не ограничивайтесь пассивным прослушиванием. Повторение за диктором, разговорная практика и обратная связь преподавателя помогают связывать слуховое восприятие с произношением.

Не оценивайте свои способности по скорости обучения других людей. У каждого человека разные исходные навыки, опыт и условия для занятий.

Важно помнить, что эти рекомендации основаны на общих принципах изучения языков. Сам эксперимент с 67 участниками не проверял, насколько эффективна каждая из перечисленных методик.

Можно ли выучить иностранный язык после 60 лет?

Возраст действительно влияет на некоторые аспекты изучения языка, особенно на скорость освоения произношения.

Детям зачастую легче усваивать новые фонетические особенности, особенно при длительном погружении в языковую среду.

Однако это не означает, что после определённого возраста способность к обучению исчезает.

Взрослые люди могут успешно осваивать новые языки, используя накопленный жизненный опыт, развитые навыки анализа и осознанные стратегии обучения.

Даже после 60 лет можно существенно расширить словарный запас, научиться понимать иностранную речь и общаться на новом языке.

Просто процесс может потребовать больше времени, повторений и практики.

При этом взрослым нередко помогает систематический подход: регулярные занятия, понятные цели и использование языка в реальных ситуациях.

Главный вывод: дело не только в таланте

Исследование британских и японских учёных помогает объяснить, почему людям бывает неодинаково легко осваивать иностранное произношение.

Оказывается, способность различать тонкие акустические особенности звуков может быть связана с тем, как мозг обрабатывает незнакомую речь.

Но это лишь одна из составляющих языковых способностей.

Если вам годами не удаётся выучить английский, это не означает, что у вас недостаточно интеллекта или совсем нет способностей к языкам. Возможно, привычный способ обучения просто не учитывает особенности вашего слухового восприятия.

Иногда путь к свободной речи начинается не с очередного учебника грамматики, а с умения по-настоящему услышать звуки нового языка.