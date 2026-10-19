Осень — это время тыквы. Эта ягода пользуется популярностью среди хозяек благодаря своему нежному вкусу и полезным свойствам.

Свойства тыквы

Тыква является естественным средством для очищения организма, помогает выводить лишнюю жидкость, улучшает пищеварение и используется как мочегонное средство. Она также эффективна в лечебных диетах, улучшает зрение, обмен веществ, помогает при гипертонии, туберкулезе и даже может быть полезна в профилактике онкологии.

Тыква способствует снижению уровня холестерина в крови. Она содержит много калия, который положительно влияет на работу сердца, снижает отечность и улучшает проходимость сосудов. В тыкве много витаминов группы В, С, РР, а также редких витаминов К и Т, которые повышают сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Кроме того, в составе тыквы много микроэлементов (цинк, фосфор, магний, железо, медь), белков, каротина, пектинов и клетчатки. Эти вещества, а также антиоксиданты укрепляют иммунную систему. Поэтому употребление тыквы перед холодным сезоном особенно важно, так как это поможет легче перенести эпидемии гриппа и другие ОРВИ.

Также семена тыквы известны как хорошее антипаразитарное средство.

Полезные свойства тыквы можно перечислять долго, а мы предлагаем приготовить несколько вкусных блюд с этим ингредиентом.

Французский тыквенный суп

Ингредиенты:

Тыква — 0,5 кг;

Картошка — 3 шт;

Лук — 1 шт;

Корень сельдерея — 70 гр;

Молоко — 1,5 стакана;

Сушеный имбирь — 0,5 ч. л;

Сухарики из белого хлеба — 150 гр;

Специи.

Способ приготовления:

Нарежьте тыкву кубиками и слегка обжарьте на растительном масле. Залейте кипящей водой, чтобы она покрыла содержимое сотейника. Когда овощи станут мягкими, слейте отвар, а продукты измельчите блендером, добавляя подогретое молоко для достижения нужной консистенции. Проварите суп-пюре на слабом огне в течение восьми минут, добавьте специи. При подаче в каждую тарелку добавьте немного сухариков и можно посыпать тыквенными семечками.

Каша из тыквы в духовке

Ингредиенты:

Тыква — 450 гр;

Пшено — 1 стакан;

Домашнее молоко — 3 стакана;

Соль — 0,5 ч. л;

Сахар — 1,5 ч. л;

Сливочное масло.

Способ приготовления:

Порежьте тыкву кусочками и проварите в молоке 15 минут. Затем добавьте пшено, ошпаренное кипятком, и дайте покипеть 10 минут. После этого поставьте посуду с кашей в духовку на полчаса, чтобы она «потомилась». Подавайте с кусочком масла.

Курица с тыквой

Ингредиенты:

Мякоть тыквы — 400 гр;

Мясо курицы — 300 гр;

Сливочное масло — 1 ст. л;

Чеснок — 2 зубчика;

Мед — 1 ч. л;

Лимонный сок — 2 ст. л;

Сушеные травы — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Порежьте куриное мясо и тыкву мелкими кубиками, посолите и посыпьте пряностями, добавьте измельченный чеснок, лимонный сок и жидкий мед. Если мед засахарился, растопите его на водяной бане. Все перемешайте и оставьте на полчаса для маринования. Затем обжарьте на растительном масле, переложите в огнеупорную посуду, полейте растопленным маслом и запеките в духовке.