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Сезон тыквы: три вкусных блюда на каждый день 0 363

Люблю!
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сезон тыквы: три вкусных блюда на каждый день

Блюда из тыквы отличаются нежным вкусом и приятной консистенцией.

 

Осень — это время тыквы. Эта ягода пользуется популярностью среди хозяек благодаря своему нежному вкусу и полезным свойствам.

Свойства тыквы

Тыква является естественным средством для очищения организма, помогает выводить лишнюю жидкость, улучшает пищеварение и используется как мочегонное средство. Она также эффективна в лечебных диетах, улучшает зрение, обмен веществ, помогает при гипертонии, туберкулезе и даже может быть полезна в профилактике онкологии.

Тыква способствует снижению уровня холестерина в крови. Она содержит много калия, который положительно влияет на работу сердца, снижает отечность и улучшает проходимость сосудов. В тыкве много витаминов группы В, С, РР, а также редких витаминов К и Т, которые повышают сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Кроме того, в составе тыквы много микроэлементов (цинк, фосфор, магний, железо, медь), белков, каротина, пектинов и клетчатки. Эти вещества, а также антиоксиданты укрепляют иммунную систему. Поэтому употребление тыквы перед холодным сезоном особенно важно, так как это поможет легче перенести эпидемии гриппа и другие ОРВИ.

Также семена тыквы известны как хорошее антипаразитарное средство.

Полезные свойства тыквы можно перечислять долго, а мы предлагаем приготовить несколько вкусных блюд с этим ингредиентом.

Французский тыквенный суп

Ингредиенты:

  • Тыква — 0,5 кг;
  • Картошка — 3 шт;
  • Лук — 1 шт;
  • Корень сельдерея — 70 гр;
  • Молоко — 1,5 стакана;
  • Сушеный имбирь — 0,5 ч. л;
  • Сухарики из белого хлеба — 150 гр;
  • Специи.

Способ приготовления:

Нарежьте тыкву кубиками и слегка обжарьте на растительном масле. Залейте кипящей водой, чтобы она покрыла содержимое сотейника. Когда овощи станут мягкими, слейте отвар, а продукты измельчите блендером, добавляя подогретое молоко для достижения нужной консистенции. Проварите суп-пюре на слабом огне в течение восьми минут, добавьте специи. При подаче в каждую тарелку добавьте немного сухариков и можно посыпать тыквенными семечками.

 

Каша из тыквы в духовке

Ингредиенты:

  • Тыква — 450 гр;
  • Пшено — 1 стакан;
  • Домашнее молоко — 3 стакана;
  • Соль — 0,5 ч. л;
  • Сахар — 1,5 ч. л;
  • Сливочное масло.

Способ приготовления:

Порежьте тыкву кусочками и проварите в молоке 15 минут. Затем добавьте пшено, ошпаренное кипятком, и дайте покипеть 10 минут. После этого поставьте посуду с кашей в духовку на полчаса, чтобы она «потомилась». Подавайте с кусочком масла.

Курица с тыквой

Ингредиенты:

  • Мякоть тыквы — 400 гр;
  • Мясо курицы — 300 гр;
  • Сливочное масло — 1 ст. л;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Мед — 1 ч. л;
  • Лимонный сок — 2 ст. л;
  • Сушеные травы — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Порежьте куриное мясо и тыкву мелкими кубиками, посолите и посыпьте пряностями, добавьте измельченный чеснок, лимонный сок и жидкий мед. Если мед засахарился, растопите его на водяной бане. Все перемешайте и оставьте на полчаса для маринования. Затем обжарьте на растительном масле, переложите в огнеупорную посуду, полейте растопленным маслом и запеките в духовке.

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