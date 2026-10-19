Одни люди не представляют сна без тёплых носков, другие считают, что ночью ноги обязательно должны быть босыми. Оказывается, эта привычка может влиять не только на ощущение комфорта, но и на скорость засыпания. Специалисты по медицине сна объяснили, почему согретые стопы помогают организму подготовиться к отдыху, кому стоит попробовать спать в носках и в каких случаях от них лучше отказаться.

Качество сна зависит от множества факторов: температуры в спальне, освещения, уровня стресса, режима дня и даже вечерних привычек.

Но есть одна деталь, которой обычно не придают большого значения, — температура стоп.

Как сообщает издание Real Simple, врачи считают, что сон в носках действительно может иметь определённые преимущества. Причём дело не только в том, что ногам становится теплее.

Почему тёплые ноги помогают быстрее заснуть

На первый взгляд кажется, что для хорошего сна организму необходимо согреться. На самом деле всё несколько сложнее.

Перед засыпанием внутренняя температура тела естественным образом немного снижается. Это один из физиологических сигналов, помогающих организму перейти в состояние сна.

По словам доктора Крейга Зебуды, главного медицинского директора Yunara Life, согревание стоп способствует расширению периферических кровеносных сосудов.

Благодаря этому организм может эффективнее отдавать тепло через кожу, что помогает снижению внутренней температуры тела.

Получается своеобразный парадокс: согревая ноги, мы помогаем организму охлаждаться изнутри.

Именно поэтому некоторым людям достаточно надеть мягкие носки, чтобы почувствовать сонливость и быстрее уснуть.

Могут ли носки помочь при бессоннице?

Невролог и специалист по медицине сна Моника Матур из Kaiser Permanente отмечает, что существуют небольшие исследования, в которых согревание стоп было связано с сокращением времени засыпания и улучшением отдельных показателей качества сна.

Однако врач призывает не преувеличивать значение этих результатов.

Большинство подобных исследований проводилось с участием небольшого числа добровольцев. Поэтому пока нельзя утверждать, что сон в носках является эффективным способом лечения бессонницы.

Вероятнее всего, такой приём особенно полезен людям, у которых перед сном часто мёрзнут ноги.

Если же стопы и без того тёплые, дополнительное утепление может не принести заметного результата.

Таким образом, носки можно рассматривать как простой и доступный способ повысить комфорт, но не как замену лечению хронических нарушений сна.

Неожиданный эффект: помощь при приливах во время менопаузы

Ещё одно возможное преимущество сна в носках касается женщин в период перименопаузы.

Из-за гормональных изменений организм становится более чувствительным к колебаниям температуры.

Даже небольшое повышение внутренней температуры тела иногда способно запускать выраженную реакцию охлаждения — с ощущением жара, покраснением кожи и потоотделением.

По словам Моники Матур, умеренное согревание стоп теоретически может способствовать более плавной отдаче тепла.

Однако убедительных доказательств того, что носки действительно уменьшают частоту или интенсивность приливов, пока недостаточно.

Если ночная потливость и приливы регулярно нарушают сон, лучше обсудить проблему с врачом.

Ещё один плюс: мягкие пятки без трещин

Сон в носках может оказаться полезным и для ухода за кожей ног.

Особенно это актуально осенью и зимой, когда кожа стоп нередко становится сухой, а на пятках появляются шероховатости и трещинки.

Моника Матур советует перед сном нанести на стопы увлажняющий крем, а затем надеть чистые мягкие носки.

Ткань помогает удерживать средство на коже и предотвращает его попадание на постельное бельё.

При регулярном уходе такая процедура может уменьшать сухость и делать кожу более мягкой.

Однако если на пятках образуются глубокие болезненные трещины, появляются воспаление или признаки инфекции, одного крема недостаточно.

Когда спать в носках не стоит

Несмотря на возможные преимущества, эта привычка подходит не всем.

По словам Крейга Зебуды, для большинства здоровых взрослых людей сон в носках безопасен. Но существуют ситуации, когда необходимо соблюдать осторожность.

Прежде всего, не рекомендуется надевать на ночь слишком тесные носки.

Плотные резинки могут сдавливать кожу, вызывать дискомфорт и оставлять следы.

Ещё одна проблема — повышенная потливость стоп.

Если ткань плохо пропускает воздух и удерживает влагу, кожа может раздражаться. В некоторых случаях влажная среда способствует развитию грибковых инфекций.

Особенно осторожными следует быть людям с диабетом, периферической нейропатией и нарушениями кровообращения.

У таких пациентов тесные носки, грубые швы и трение способны вызывать повреждения кожи, которые не всегда удаётся вовремя заметить.

Какие носки лучше выбирать для сна

Если вы решили попробовать спать в носках, специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько деталей.

1. Свободная посадка. Носки не должны сдавливать стопы и голени. Лучше выбирать модели без тугих резинок.

2. Дышащая ткань. Предпочтительны мягкие материалы, которые помогают отводить влагу и не вызывают перегрева. Подойдут некоторые хлопковые, бамбуковые и специальные влагоотводящие ткани.

3. Удобная длина. Для сна обычно достаточно коротких носков или моделей до середины голени. Главное — чтобы они не создавали давления.

4. Чистота. На ночь лучше надевать свежую, сухую пару. Особенно это важно для людей с повышенной потливостью ног.

5. Комфорт. Идеальные носки для сна практически не должны ощущаться на ногах.

Врачи также не рекомендуют самостоятельно использовать ночью компрессионные чулки или носки с выраженным сдавливающим эффектом без соответствующих медицинских показаний.

Так всё-таки лучше спать в носках или без?

Универсального ответа нет.

Если у вас постоянно холодные ноги и из-за этого трудно заснуть, мягкие носки действительно могут помочь быстрее расслабиться и почувствовать сонливость.

Если же ночью вам жарко, стопы потеют или носки вызывают дискомфорт, никакой необходимости надевать их нет.

Качество сна в гораздо большей степени зависит от регулярного режима, комфортной температуры в спальне и общего состояния здоровья.

Сон в носках — не просто бытовая привычка. Умеренное согревание стоп может способствовать естественному снижению внутренней температуры тела и облегчать засыпание. Но главное условие — носки должны быть свободными, чистыми и удобными. А если вам комфортнее спать босиком, менять привычку вовсе необязательно.