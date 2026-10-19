Некоторые дети, взрослея, становятся «вождями краснокожих», за которыми нужен глаз да глаз, в то время как другие заслуженно получают звание «ангелочков». Причина такого разнообразия в поведении, даже у родных братьев и сестер, кроется во врожденном темпераменте, который делится на четыре типа.

Некоторые дети, взрослея, становятся «вождями краснокожих», за которыми нужен глаз да глаз, в то время как другие заслуженно получают звание «ангелочков». Причина такого разнообразия в поведении, даже у родных братьев и сестер, кроется во врожденном темпераменте, который делится на четыре типа.

Попробуйте определить тип темперамента вашего ребенка по описаниям и придерживайтесь некоторых рекомендаций в общении с ним.

СЕНСИТИВНЫЙ ТИП

Это очень чувствительные, ранимые и часто закрытые к окружающему миру дети. Им свойственна хандра, даже когда обстановка вокруг располагает к радости.

Родителям такого малыша всегда нужно быть готовыми выслушать его, посочувствовать и проявить терпимость к его эмоциям: «Я знаю, что у тебя был сегодня непростой день. Знаешь, и у меня на работе не все получалось, но чашка какао точно поднимет нам обоим настроение!»

Сенситивным детям непросто заводить друзей и вливаться в коллектив. Однако благодаря поддержке и помощи родителей такие дети часто «перерастают» свою замкнутость и становятся вполне активными в общении.

АКТИВНЫЙ ТИП

Активные дети — это неутомимые искатели приключений. Такому ребенку необходимо постоянно находиться в движении и быть первым во всех играх. Обучить чему-то его тяжело, из-за неусидчивости малыш чаще всего познает жизнь на собственных ошибках. Родителям требуется большое терпение и прощение за все шалости, с которыми им придется столкнуться.

Лучший способ управиться с активным ребенком — хорошо его занять. Спортивные кружки, бассейн и секции единоборств помогут дисциплинировать ребенка, привить ему чувство равновесия и спокойствия в будущем. Но, конечно, все в меру, малыш не должен переутомляться.

ВОСПРИИМЧИВЫЙ ТИП

Эти дети всегда начеку, ведь им необходимо знать, что произойдет в следующую минуту! Чтобы их жизнь была комфортной, она должна быть абсолютно предсказуемой. Все должно быть по расписанию и находиться на своих местах. Чтобы побудить ребенка к действию, родителям необходимо брать дело в свои руки: «Сейчас ты поешь, и мы будем собираться на занятие».

Такие дети очень аккуратны и покладисты. При терпении и поддержке со стороны родителей со временем они начинают приобретать черты активного темперамента.

РЕАКТИВНЫЙ ТИП

Дети этого типа вполне общительные и дружелюбные, познающие окружающий мир благодаря собственным реакциям. Однако из-за любви к переменам и всему неизученному им тяжело сосредоточиться на чем-то одном и доводить начатое дело до конца. Родители должны быть готовы к тому, что хаос и беспорядок — неотъемлемая часть жизни юного исследователя.

Реактивный ребенок нуждается в разнообразной деятельности и впечатлениях. Чтобы мотивировать малыша и направлять его знания в нужное русло, родителям нужно больше времени проводить с ним: ходить в музеи, на походы и т.д. Найдя дело по душе, ребенок становится более дисциплинированным, у него появляются черты восприимчивого типа.