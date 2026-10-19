Её невозможно не узнать. Ярко-рыжий парик, застывший взгляд и бесконечные, пульсирующие миры из цветных точек. В 97 лет ушла из жизни Яёи Кусама — самая высокоплачиваемая и популярная художница современности. Её выставки собирали и собирают километровые очереди, а сумки с её дизайном от Louis Vuitton становились объектами охоты. Но за этим триумфом скрывается история, которая больше похожа на триллер, чем на биографию художницы. Это история о том, как галлюцинации стали искусством, а психиатрическая клиника — самым безопасным местом на земле.

Психоделическое детство: шпионаж и жестокость матери

Маленькая Яёи росла в богатой, но глубоко несчастной семье торговцев семенами. Её мать, Икуо, была женщиной железной воли и патологической жестокости. Она не просто запрещала дочери рисовать — а у девочки проявился талант художника с малых лет — она физически нападала на неё, вырывая листы прямо из-под карандаша.

Самой страшной деталью её детства стал сексуальный вуайеризм по принуждению. Мать отправляла маленькую Яёи следить за отцом-ловеласом во время его свиданий. Девочка пряталась в кустах, наблюдая за актами близости, которые казались ей грязными и пугающими. Этот опыт на всю жизнь привил ей секс-фобию. Позже она скажет: «Я не люблю секс, я одержима им из-за своего страха».

Побег в Нью-Йорк: на грани голодной смерти

В 1957 году, перед отъездом в США, Яёи сожгла тысячи своих рисунков на берегу реки — она хотела оставить прошлое в пепле. В Нью-Йорке её ждал ад. Денег не было, она жила в неотапливаемой студии, где вместо кровати использовала старую дверь, найденную на помойке.

От голода она спасалась тем, что собирала рыбьи головы и обрезки овощей на рынках, чтобы сварить суп. В те годы она рисовала свои «Сети бесконечности» по 40-50 часов подряд, не прерываясь на еду и сон. Она буквально впадала в транс, покрывая холсты крошечными дугами, пока её не увозили на скорой от истощения.

На краю пропасти: попытки суицида

Жизнь Кусамы — это череда столкновений с гранью. Её психика начала давать серьезные сбои еще в юности, но в Нью-Йорке депрессия и галлюцинации стали невыносимыми. После одной из неудачных выставок и мучительного чувства одиночества Яёи выпрыгнула из окна своей студии. Ей чудом удалось выжить — она отделалась травмами, но внутренний хаос только усилился.

В 1972 году умер её единственный близкий человек — художник Джозеф Корнелл. Для Яёи, которая панически боялась физического контакта, их «платонический роман» был единственным якорем в реальности. Его смерть разбила её. Она снова пыталась покончить с собой, не видя смысла в мире без него.

Именно эти попытки уйти из жизни привели её к осознанию: либо она создаёт искусство, либо умирает.

Эпатаж как самозащита

В конце 60-х Кусама стала «Верховной жрицей горошка». Её акции были скандальными. Она организовывала «оргии в горошек» против войны во Вьетнаме, раскрашивая тела добровольцев прямо на фоне Статуи Свободы.

Позже она написала открытое письмо президенту Ричарду Никсону, предлагая ему заняться любовью с ней, чтобы он забыл о войне.

В 1966 году она без приглашения выставила на Венецианском биеналле 1500 зеркальных шаров и продавала их прохожим по 2 доллара за штуку, пока её не выставила полиция.

Добровольная тюрьма и мировое господство

Вернувшись в Японию, Яёи оказалась изгоем. Пресса называла её «бесстыдницей», а родствепнники «позором семьи». В 1977 году, когда голоса в голове стали слишком громкими, а стены комнаты снова начали «пожирать» её, она приняла решение, которое шокировало арт-мир: добровольно поселилась в психиатрической клинике Сэйва.

Её нынешний быт строго регламентирован: утром пробуждение в палате, завтрак, прием лекарств, днем работа в студии, которую она купила через дорогу от больницы (она работает стоя, почти не делая перерывов), вечером - возвращение в больничные стены.

...Она создала свой идеальный мир — безопасный, предсказуемый и полностью покрытый горошком. Сегодня её картины продаются за миллионы долларов ($7-15 млн за полотно), а она продолжает спать в скромной больничной палате.

«Если бы не искусство, я бы давно убила себя», — эти слова Кусамы — не кокетство. Это сухая констатация факта. Каждая точка на её холсте — это секунда жизни, которую она отвоевала у своего безумия.

Чем «цепляет» творчество Яёи Кусамы?

Её искусство — это чистая эмоция. Когда вы заходите в её зеркальную инсталляцию, где миллионы огней отражаются в темноте, вы чувствуете то же, что и она — растворение во Вселенной.

Яёи Кусама доказала всему миру: то, что другие называют «диагнозом», может стать суперсилой. Она не вылечилась от своих страхов, она просто раскрасила их в яркие цвета и заставила весь мир влюбиться в свой «горошек».

«Мое искусство — это способ выжить», — говорит Яёи. И глядя на её фантастические миры, понимаешь: иногда, чтобы увидеть свет, нужно не бояться заглянуть в собственную темноту.

Факты ее биографии

1. Яёи Кусама ушла из жизни в 97 лет (родилась 22 марта 1929 года). 2. Когда в 28 лет девушка решила уехать из Японии в США, мать дала дочке миллион йен и приказала никогда больше не возвращаться домой. 3. Художницу называют «королевой гороха». Именно цветной горошек занимает центральное место в ее творчестве. Одержимость этим рисунком связана с психическими расстройствами. 4. В 2014 году на торгах Christie's в Нью-Йорке картина Кусамы «Белый No28» была продана за 7,3 миллиона долларов, что обеспечило ей статус самой дорогой художницы в мире. 5. В 2011 году совместно с американским модельером Марком Джейкобсом Яёи Кусама работала над коллекцией для бренда Louis Vuitton. Она привнесла в совместный модный проект свои любимые гороховые принты всех цветов и конфигураций. 6. Галлюцинации преследуют ее с 10 лет. 7. На родине Яёи Кусама известна и как писательница – автор висцеральных и сюрреалистичных книг, а ее роман The Hustlers Grotto on Christopher Street получил престижную литературную премию.