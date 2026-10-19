Забыли, куда положили ключи, не можете вспомнить имя знакомого или зачем зашли в комнату? Многие воспринимают подобные провалы в памяти как первые признаки болезни Альцгеймера. Однако специалисты утверждают: чаще всего причина гораздо прозаичнее — стресс, недосыпание или обычная усталость. При этом существуют симптомы, которые действительно требуют внимания врача.

С возрастом люди начинают особенно внимательно относиться к собственной памяти. Стоит несколько раз забыть нужное слово или потерять телефон, как появляются тревожные мысли: не начинается ли деменция?

Но далеко не всякая забывчивость свидетельствует о нейродегенеративном заболевании.

Профессор педиатрии и нейронаук Вашингтонского университета доктор Томми Вуд рассказал Fox News Digital, как отличить обычную рассеянность от потенциально опасных нарушений памяти и почему некоторые когнитивные проблемы можно устранить.

Почему мы забываем даже самые простые вещи

По словам специалиста, большинство повседневных провалов в памяти связано с тем, что человек недостаточно внимательно воспринимал информацию.

«У большинства людей это происходит просто потому, что они испытывают стресс, устали или не были достаточно внимательны», — объяснил Томми Вуд во время фестиваля здоровья и фитнеса Strong New York.

Например, человек может автоматически положить ключи на полку, одновременно разговаривая по телефону или обдумывая рабочие проблемы.

Позже он не способен вспомнить, куда их положил.

Но проблема необязательно заключается в ухудшении памяти. Возможно, мозг изначально не уделил этому действию достаточного внимания.

Чтобы запомнить информацию, необходимо сосредоточиться на ней и дать мозгу понять, что она важна.

Именно поэтому рассеянность особенно часто возникает в периоды сильного эмоционального напряжения, переутомления и недостатка сна.

Как работает память: три важных этапа

Невролог объясняет, что формирование и использование воспоминаний включает три основных процесса.

Первый — кодирование. Мозг воспринимает новую информацию и формирует след памяти.

Второй — консолидация. Полученная информация закрепляется и сохраняется.

Третий — воспроизведение. Человек извлекает нужное воспоминание, когда оно ему необходимо.

При стрессе и усталости могут страдать внимание, формирование воспоминаний и способность быстро извлекать уже сохранённую информацию.

Например, знакомое имя словно вертится на языке, но вспомнить его никак не удаётся. Через некоторое время, когда человек расслабляется, оно неожиданно приходит на ум.

При нейродегенеративных заболеваниях ситуация может быть иной.

В частности, при болезни Альцгеймера нередко нарушается способность запоминать новую информацию. Человек может не просто забыть подробности недавнего разговора, а практически не сохранить воспоминание о нём.

Однако это различие нельзя считать универсальным диагностическим тестом: нарушения памяти бывают разнообразными, а их причины может установить только специалист.

Один признак, который может немного успокоить

По словам Томми Вуда, способность замечать собственную забывчивость нередко является обнадёживающим обстоятельством.

Человек понимает, что не может вспомнить определённое событие, переживает из-за этого и пытается восстановить информацию.

При некоторых нейродегенеративных заболеваниях осознание собственных нарушений может снижаться.

Однако врачебная практика показывает, что это правило действует не всегда.

Люди с ранними стадиями деменции тоже могут замечать ухудшение памяти, а отсутствие жалоб не исключает заболевания.

Поэтому ориентироваться только на то, осознаёт ли человек свою забывчивость, нельзя.

Гораздо важнее оценивать, насколько часто возникают проблемы и мешают ли они повседневной жизни.

Когда забывчивость действительно должна насторожить

Деменция — это не просто ухудшение памяти, а выраженное снижение когнитивных функций, которое нарушает способность человека самостоятельно справляться с повседневными делами.

Причём страдать могут не только память, но и речь, мышление, ориентация, внимание и способность принимать решения.

Поводом для обращения к врачу могут стать ситуации, когда человек:

регулярно забывает недавние события или разговоры, даже если ему о них напоминают;

многократно задаёт одни и те же вопросы, не помня полученных ответов;

начинает теряться в знакомых местах;

испытывает трудности с привычными финансовыми расчётами или повседневными задачами;

заметно хуже ориентируется во времени;

сталкивается с прогрессирующими нарушениями речи, памяти или поведения.

Особенно важно обратить внимание на изменения, которые постепенно усиливаются и становятся заметны близким.

При этом внезапное появление спутанности сознания, нарушения речи или слабости в конечностях требует срочной медицинской помощи: подобные симптомы могут указывать на инсульт или другое острое состояние.

Пять причин ухудшения памяти, которые можно лечить

Специалисты подчёркивают: не все когнитивные нарушения связаны с необратимыми изменениями мозга.

Некоторые заболевания и состояния способны вызывать симптомы, напоминающие ранние проявления деменции.

1. Дефицит витаминов

Недостаток витамина B12 может приводить к неврологическим нарушениям, включая проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Серьёзные последствия для нервной системы возможны и при выраженном дефиците витамина B1.

Если причина выявлена своевременно, лечение дефицита может улучшить состояние, хотя полное восстановление возможно не во всех случаях.

2. Заболевания щитовидной железы

При гипотиреозе щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.

Это может сопровождаться усталостью, замедлением мышления, ухудшением концентрации и памяти.

Правильно подобранное лечение нередко помогает уменьшить такие симптомы.

3. Побочные эффекты лекарств

Некоторые препараты могут вызывать сонливость, рассеянность и ухудшение когнитивных функций.

Особое внимание специалисты обращают на седативные средства, лекарства с антихолинергическим действием и сочетания нескольких препаратов, особенно у пожилых людей.

Если проблемы с памятью появились после изменения схемы лечения, стоит обсудить это с врачом.

Самостоятельно отменять назначенные лекарства не следует.

4. Депрессия и тревожные расстройства

Выраженная депрессия может сопровождаться снижением концентрации, замедлением мышления и жалобами на память.

Иногда подобное состояние настолько напоминает деменцию, что для него используют термин «псевдодеменция».

Однако специалисты подчёркивают: этот термин не означает, что симптомы ненастоящие.

При лечении депрессии когнитивные функции могут улучшаться. В то же время депрессия и нейродегенеративные заболевания иногда сосуществуют, поэтому необходима полноценная диагностика.

5. Нарушения обмена веществ и работы внутренних органов

Заболевания почек и печени, нарушения электролитного баланса и некоторые другие метаболические проблемы также способны влиять на работу мозга.

В таких случаях важно лечить основное заболевание, а не пытаться самостоятельно улучшать память с помощью пищевых добавок.

Можно ли предотвратить деменцию?

Томми Вуд подчёркивает, что ухудшение когнитивных функций не следует воспринимать как неизбежную часть старения.

Существуют факторы риска, на которые человек способен повлиять.

Среди них — повышенное артериальное давление, нарушения обмена веществ, недостаточная физическая активность, а также нелеченные проблемы со слухом и зрением.

По оценкам крупного международного исследования, опубликованного комиссией журнала The Lancet в 2024 году, воздействие на 14 модифицируемых факторов риска потенциально могло бы предотвратить или отсрочить около 45% случаев деменции на популяционном уровне.

Это не означает, что каждый человек способен гарантированно избежать заболевания. Но профилактика действительно может иметь большое значение.

В частности, специалисты рекомендуют контролировать давление и уровень сахара в крови, поддерживать физическую активность, следить за слухом и зрением, полноценно спать и своевременно лечить хронические заболевания.

В некоторых случаях использование слуховых аппаратов или лечение нарушений зрения помогает улучшить повседневное функционирование и может быть частью стратегии снижения когнитивных рисков.

Почему не стоит заранее настраиваться на ухудшение памяти

По мнению Томми Вуда, одна из опасных установок — убеждение, что с возрастом ухудшение памяти неизбежно и ничего изменить нельзя.

Такой подход может мешать человеку заботиться о собственном здоровье.

Напротив, понимание того, что на многие факторы риска можно повлиять, повышает мотивацию заниматься профилактикой.

Регулярная физическая активность, лечение сопутствующих заболеваний, полноценный сон и поддержание социальных контактов помогают сохранять здоровье мозга.

Но если проблемы с памятью становятся регулярными или прогрессируют, не стоит объяснять всё исключительно возрастом и усталостью.

Своевременное обследование позволяет выявить потенциально обратимые причины когнитивных нарушений и при необходимости начать лечение.

Главное: забыть имя — ещё не значит заболеть деменцией

Периодическая рассеянность знакома практически каждому человеку.

Можно забыть, куда положили очки, не сразу вспомнить фамилию знакомого или потерять мысль посреди разговора.

Подобные эпизоды особенно вероятны при переутомлении, недостатке сна и эмоциональном напряжении.

Однако принципиальное значение имеет не сам факт забывчивости, а её характер. Если нарушения становятся всё более выраженными, повторяются и мешают привычной жизни, это повод обратиться к врачу.

И главное — не нужно заранее считать любые проблемы с памятью началом болезни Альцгеймера. Иногда мозгу действительно необходимы отдых и снижение нагрузки, а иногда причина скрывается в заболевании, которое поддаётся лечению.