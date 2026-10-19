Для шести знаков Зодиака ближайшие недели могут стать временем важных открытий и перемен. По прогнозу астрологов, ретроградная Венера поможет разобраться в старых ошибках, избавиться от привычек, мешающих двигаться вперёд, и по-новому взглянуть на отношения, деньги и карьеру. Особенно заметные изменения обещают Скорпионам, Весам, Тельцам, Овнам, Ракам и Водолеям.

Ретроградная Венера в астрологии традиционно считается периодом переоценки ценностей, возвращения к нерешённым вопросам и пересмотра личных отношений.

Как пишет YourTango, нынешний период может оказаться особенно значимым для шести представителей зодиакального круга.

До 25 октября основное внимание будет сосредоточено на внутренних переживаниях и скрытых проблемах. Затем, когда Венера вернётся в знак Весов, на первый план выйдут общение, партнёрство и поиск гармонии.

Астрологи считают, что именно сейчас некоторые знаки смогут разорвать замкнутый круг повторяющихся ошибок и подготовить почву для будущих успехов.

Скорпион: время избавиться от того, что тянет назад

Для Скорпионов наступает период глубоких внутренних перемен.

Ретроградная Венера в вашем знаке заставит внимательнее присмотреться к собственным желаниям, поступкам и убеждениям.

Возможно, вы обнаружите, что некоторые проблемы повторяются не из-за неблагоприятных обстоятельств, а из-за привычных реакций, от которых давно пора отказаться.

Особенно полезно будет разобраться в старых обидах и переживаниях, которые до сих пор влияют на ваши решения.

После 25 октября важную роль могут сыграть люди, готовые поддержать вас в стремлении к переменам.

Главный совет: не бойтесь признать, что прежние методы больше не работают. Освободившись от прошлого, вы сможете увереннее двигаться вперёд.

Весы: перемены в любви и неожиданные открытия

Для Весов особенно важным станет период после 25 октября, когда ретроградная Венера вернётся в их знак.

На первый план выйдут отношения, чувства и личные ценности.

Возможно, вы поймёте, что ваши представления о любви и идеальном партнёре заметно изменились.

То, что раньше казалось необходимым условием счастья, теперь может потерять значение.

Астрологи советуют задуматься, насколько ваши решения соответствуют собственным желаниям, а не ожиданиям окружающих.

Некоторым Весам предстоит отказаться от устаревших моделей поведения, которые мешали строить гармоничные отношения.

Главный совет: перестаньте подстраиваться под чужие представления о счастье. Сейчас самое время понять, чего хотите именно вы.

Телец: отношения могут выйти на новый уровень

Тельцам ретроградная Венера предлагает внимательно пересмотреть отношения с близкими людьми и деловыми партнёрами.

Вы можете заметить закономерности, на которые раньше предпочитали не обращать внимания.

Возможно, некоторые конфликты возникают по одному и тому же сценарию, а ваши привычные реакции лишь усугубляют ситуацию.

Не исключены и неожиданные открытия относительно того, как вас воспринимают окружающие.

Поначалу подобные выводы могут показаться неприятными, но именно они помогут изменить ситуацию к лучшему.

Особенно важно сделать необходимые выводы до 13 ноября.

Главный совет: не воспринимайте критику исключительно как нападение. Иногда она помогает увидеть возможности для личного роста.

Овен: удастся разобраться с деньгами и личными обязательствами

Для Овнов ближайшие недели могут стать временем серьёзной переоценки финансовых и личных отношений.

В начале ретроградного периода внимание будет сосредоточено на общих деньгах, долгах, обязательствах и вопросах доверия.

После 25 октября акцент сместится на партнёрство.

Возможно, вы поймёте, почему снова и снова оказываетесь в похожих ситуациях или выбираете людей с определёнными чертами характера.

В деловой сфере также появится возможность обнаружить повторяющиеся ошибки.

Астрологи советуют не спешить с обвинениями, а сначала оценить собственную роль в происходящем.

Главный совет: пересмотрите старые договорённости и привычки. Изменение подхода может открыть путь к более стабильным отношениям и финансовым решениям.

Рак: семейные отношения станут теплее

Ракам ретроградная Венера предлагает уделить больше внимания любви, творчеству и всему, что приносит радость.

Возможно, в последнее время повседневные заботы заставили вас отодвинуть собственные желания на второй план.

Сейчас полезно вспомнить о любимых занятиях и людях, рядом с которыми вы чувствуете себя счастливыми.

После 25 октября главным направлением перемен станет семья.

Могут по-новому раскрыться отношения с родителями, детьми или другими родственниками.

Некоторые Раки сумеют избавиться от старых обид, изменить привычную манеру общения и восстановить эмоциональную близость.

Главный совет: не ждите, пока близкие сами догадаются о ваших чувствах. Искренний разговор способен изменить гораздо больше, чем молчаливые ожидания.

Водолей: карьерные перспективы могут измениться

Для Водолеев ретроградная Венера затронет прежде всего профессиональную сферу.

В центре внимания окажутся отношения с руководством, коллегами, партнёрами и конкурентами.

Возможно, вы неожиданно узнаете, как окружающие оценивают вашу работу и деловые качества.

Некоторые открытия могут заставить пересмотреть профессиональные привычки и методы общения.

Астрологи советуют не воспринимать этот период как череду испытаний.

Напротив, он может стать возможностью исправить прежние ошибки и подготовиться к новому этапу карьеры.

Особенно полезными окажутся готовность к диалогу, гибкость и умение признавать собственные промахи.

Главный совет: не цепляйтесь за устаревшие способы работы. Иногда профессиональный рост начинается с готовности изменить себя.

Что объединяет эти шесть знаков

По мнению астрологов, главный подарок ретроградной Венеры — не внезапное богатство или гарантированный успех, а возможность увидеть то, что раньше оставалось незамеченным.

Для одних это будет шанс наладить личную жизнь, для других — пересмотреть финансовые решения или изменить отношение к работе.

Особенно важными датами в прогнозе названы 25 октября, когда Венера возвращается в Весы, и 13 ноября, когда завершается её ретроградное движение.

Главная мысль прогноза: иногда жизнь начинает меняться к лучшему не тогда, когда обстоятельства складываются идеально, а когда человек решается отказаться от старых ошибок и привычек.