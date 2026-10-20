Сухой воздух из-за отопления — причина, по которой кожа становится сухой. Рассмотрим, как с этим справиться.

Начало отопительного сезона может стать настоящим испытанием для кожи. Это связано не только с перепадом температур, но и с сухим воздухом в помещениях, который негативно влияет на кожу, вызывая сухость, ощущение стянутости и признаки раннего старения.

Сухой воздух, создаваемый теплом от батарей и отопительных приборов, приводит к снижению активности сальных желез и замедлению обновления клеток эпидермиса. В результате кожа становится сухой и утолщенной, поры забиваются, что может провоцировать акне. Обостряются кожные заболевания, вызывающие шелушение и покраснение. Также причиной может быть перепад температур, когда приходится выходить из теплого помещения на улицу, где значительно холоднее.

Какие средства лучше подходят для холодов?

В это время года стоит отдать предпочтение питательным кремам с более плотной текстурой, а также увлажняющим средствам, содержащим глицерин или гиалуроновую кислоту. Наносить их рекомендуется перед сном. Легкие летние гели и флюиды на водной основе не подойдут для холодов, их лучше отложить до лета. Под воздействием низких температур разрушается гидролипидный барьер кожи, и она становится беззащитной перед негативным воздействием окружающей среды. Вечернее использование питательного крема поможет коже восстановиться в короткие сроки.

Для тела лучше выбрать увлажняющее молочко и средства с содержанием масел. В последнее время в космецевтике популярно использование скваланового масла, которое является природным антиоксидантом и хорошо совместимо с кожей. Оно хорошо впитывается, не оставляя липкой пленки на поверхности.

Кожу губ рекомендуется защищать гигиеническими бальзамами или помадой. На руки перед сном можно нанести толстый слой питательного крема и надеть специальные перчатки — утром руки будут нежными и гладкими.

Можно ли пользоваться скрабом или кислотным пилингом в это время?

Лучше не травмировать и так уже сухую кожу во время отопительного сезона. Поэтому серьезные чистки и пилинги стоит провести заранее или отложить на потом. В зимний период можно использовать мягкие скрабы и более щадящую ультразвуковую чистку.

Помочь коже в холодное время может биоревитализация. Введение в ткани гиалуроновой кислоты активизирует деятельность фибробластов, вырабатывающих коллаген и эластин. Дерма подтягивается, становится более упругой и гладкой, а также увлажненной, так как гиалуроновая кислота обладает уникальной способностью притягивать воду.

Не меньшую пользу оказывает мезотерапия. Врач подбирает специальные мезококтейли, содержащие витамины, аминокислоты и различные препараты, помогающие решить различные проблемы, например, сделать кожу более увлажненной.

Что еще поможет коже?

Важно соблюдать несколько основных правил:

Пересмотреть питание: рацион должен быть сбалансированным, стоит отказаться от жестких диет. Кожа в первую очередь реагирует на недостаток питательных веществ в организме. Полезно чаще употреблять продукты, содержащие жирные кислоты, например, морскую рыбу жирных сортов и морепродукты, а также фрукты и овощи по сезону, богатые витаминами.

Придерживаться питьевого режима: ежедневное употребление не менее 1,5 литров чистой воды без газа поможет насытить клетки влагой и вывести токсины.

Приобрести бытовой увлажнитель воздуха: это очень полезное устройство, которое пришло к нам с Востока, где хорошо знают, как заботиться о молодости кожи. Также стоит рассмотреть возможность покупки портативного увлажнителя, который удобно носить с собой.

Если соблюдать все правила и использовать рекомендованную косметику, кожа будет благодарна, и отопительный сезон пройдет без потерь.