Повышенное артериальное давление — один из главных факторов риска инфаркта, инсульта и заболеваний почек. При этом на показатели давления влияет не только наследственность, но и повседневное питание. Американские кардиологи назвали десять продуктов, употребление которых стоит ограничить, особенно людям с гипертонией.

Как пишет издание Health со ссылкой на специалистов ведущих американских медицинских центров, главная проблема многих привычных продуктов — избыток соли, насыщенных жиров и добавленного сахара.

По словам кардиолога Притхи Гупты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), чрезмерное употребление натрия, входящего в состав поваренной соли, способно повышать артериальное давление как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Однако некоторые продукты представляют опасность не только из-за соли.

1. Колбаса, бекон и другие мясные изделия

Сосиски, сардельки, ветчина, бекон и мясная нарезка часто содержат большое количество соли, которая используется в том числе для сохранения продукта.

Кроме того, переработанное мясо нередко богато насыщенными жирами, способствующими повышению уровня плохого холестерина.

Кардиолог Притха Гупта рекомендует по возможности заменять такие продукты свежеприготовленной курицей, рыбой или бобовыми без добавления соли.

2. Консервированные супы и овощи

Консервы могут содержать неожиданно много натрия, даже если речь идёт об обычных овощах.

Кардиолог Джоанна Контрерас из больницы Mount Sinai Fuster Heart Hospital советует внимательно изучать состав любых консервированных продуктов.

Соль часто используется в качестве консерванта, поэтому её количество может оказаться значительно выше ожидаемого.

Альтернативой могут стать замороженные овощи без добавления соли и домашние супы, приготовленные на несолёном бульоне.

3. Пицца с пепперони

Пицца объединяет сразу несколько источников соли: тесто, соус, сыр и переработанные мясные продукты.

Особенно много натрия может содержаться в пицце с пепперони, салями и другими колбасными изделиями.

По словам Притхи Гупты, количество соли в таком блюде быстро увеличивается за счёт сочетания ингредиентов.

Домашняя пицца с овощами, умеренным количеством сыра и без колбасных изделий может оказаться более подходящим вариантом.

4. Чипсы, сухарики и другие готовые закуски

Многие снеки, включая продукты, рекламируемые как более полезная альтернатива обычным чипсам, относятся к категории ультрапереработанной пищи.

Кардиолог Клайд Янси из Северо-Западного университета США советует осторожнее относиться к промышленно упакованным продуктам.

При этом сама упаковка не делает пищу вредной — значение имеют состав и количество соли.

Специалисты рекомендуют не превращать такие закуски в ежедневную привычку, а чаще выбирать фрукты, овощи и несолёные орехи.

5. Сладкие газированные и энергетические напитки

Для контроля артериального давления важно следить не только за солью, но и за количеством добавленного сахара.

Сладкая газировка, некоторые спортивные напитки и кофейные коктейли могут содержать значительное количество сахара.

Его избыток способствует набору массы тела, что затрудняет контроль давления.

Кроме того, отдельные спортивные напитки содержат немало натрия.

По мнению Притхи Гупты, лучшим повседневным напитком остаётся обычная вода.

6. Алкоголь

Кардиологи не рекомендуют рассматривать алкоголь, включая красное вино, как средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Алкоголь способен повышать артериальное давление, особенно при регулярном или чрезмерном употреблении.

Кроме того, Международное агентство по изучению рака относит алкогольные напитки к канцерогенам первой группы — веществам, канцерогенное действие которых для человека доказано.

Притха Гупта советует максимально сокращать употребление алкоголя и не превращать его в еженедельную привычку.

7. Готовые смеси приправ

Смеси специй кажутся безобидным способом сделать еду вкуснее, однако некоторые из них содержат значительное количество соли.

Особенно это касается готовых приправ для мяса, курицы, гриля и различных национальных блюд.

По словам Джоанны Контрерас, многие люди не учитывают соль, уже присутствующую в смеси, и дополнительно солят пищу во время приготовления.

Кардиолог советует чаще использовать чеснок, лимонный сок, чёрный перец и ароматные травы.

Они помогают сделать блюда вкуснее без избытка натрия.

8. Кетчуп, соусы и готовые заправки

Кетчуп, соус барбекю и различные салатные заправки могут содержать одновременно много соли и сахара.

Особенно легко превысить желаемое количество, если добавлять такие соусы практически к каждому блюду.

Специалисты рекомендуют изучать этикетки и обращать внимание на содержание натрия и добавленного сахара.

Простую заправку для салата можно приготовить самостоятельно из оливкового масла, уксуса, лимонного сока и специй.

9. Замороженные готовые блюда

Замороженные овощи без соусов обычно являются хорошим выбором, но готовые обеды из морозильной камеры — совсем другая история.

Даже блюда с надписями «здоровое питание» или «фитнес» могут содержать много соли.

Особенно часто её добавляют в соусы, подливы и другие компоненты готовых блюд.

Джоанна Контрерас советует по возможности готовить дома из свежих продуктов, а при покупке замороженных обедов внимательно проверять пищевую ценность.

10. Сильно зажаренное мясо на гриле

Последний пункт может удивить любителей шашлыков и барбекю.

При приготовлении мяса на открытом огне и при очень высоких температурах образуются определённые химические соединения, в том числе гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды.

Некоторые исследования связывают частое употребление сильно зажаренного мяса с неблагоприятными последствиями для здоровья. Однако прямое влияние этих веществ на артериальное давление у человека изучено недостаточно.

Кардиолог Клайд Янси рекомендует избегать обугливания мяса и чрезмерно высоких температур.

Более щадящими способами приготовления могут стать запекание и тушение.

Что есть вместо этих продуктов?

Кардиологи рекомендуют чаще включать в рацион продукты, богатые калием, клетчаткой и другими полезными веществами.

Особое внимание стоит уделить овощам, листовой зелени, чечевице, фасоли, фруктам, цельнозерновым продуктам и рыбе.

Одним из наиболее изученных подходов к питанию при повышенном давлении считается диета DASH, основанная на ограничении натрия и преобладании овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных источников белка.

При этом людям с заболеваниями почек или принимающим определённые лекарства не следует самостоятельно резко увеличивать потребление калия без консультации врача.

Сколько соли можно употреблять в день?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять менее 5 граммов соли в сутки — примерно одну чайную ложку с учётом соли, уже содержащейся в готовых продуктах.

Это соответствует менее чем 2000 миллиграммам натрия.

Важно понимать, что большая часть соли может поступать не из солонки, а из хлеба, сыра, колбас, консервов, соусов и готовых блюд.

Главный вывод кардиологов: для снижения риска гипертонии необязательно отказываться от всех любимых продуктов. Но чем реже на столе появляются сильно солёные и ультрапереработанные блюда и чем чаще их заменяет свежая пища, тем легче контролировать артериальное давление.