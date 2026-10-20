Сливочное масло — привычный продукт, без которого многие не представляют утренний бутерброд, кашу или домашнюю выпечку. Однако диетологи предупреждают: некоторым людям его необходимо ограничивать, а при определённых заболеваниях — полностью исключать из рациона.

Сливочное масло содержит витамины A, D и E, но одновременно является источником большого количества насыщенных жиров. При чрезмерном употреблении они могут способствовать повышению уровня так называемого плохого холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association) рекомендует ограничивать насыщенные жиры, отдавая предпочтение ненасыщенным, которые содержатся в растительных маслах, орехах и рыбе.

1. Люди с аллергией на молочный белок

При подтверждённой аллергии на белки коровьего молока сливочное масло может быть опасным. Несмотря на высокое содержание жира, в нём сохраняются небольшие количества молочных белков, способных вызвать аллергическую реакцию.

Симптомами могут стать кожная сыпь, зуд, отёки, тошнота и рвота. В тяжёлых случаях возможна анафилаксия — опасная для жизни реакция организма.

Таким людям следует исключать продукты, содержащие молочные белки, в соответствии с рекомендациями аллерголога.

2. Люди с повышенным холестерином

Сливочное масло богато насыщенными жирными кислотами, которые могут повышать концентрацию липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови.

Именно этот показатель часто называют плохим холестерином, поскольку его повышенный уровень связан с риском развития атеросклероза.

Если анализы показывают избыток ЛПНП, специалисты советуют пересмотреть рацион. В частности, часть сливочного масла можно заменить оливковым, рапсовым или подсолнечным.

Однако полностью отказываться от сливочного масла всем людям с повышенным холестерином необязательно. Решающее значение имеют его количество, остальные продукты в рационе и индивидуальные медицинские рекомендации.

3. Люди с заболеваниями сердца и сосудов

Особенно внимательно к употреблению сливочного масла следует относиться людям с ишемической болезнью сердца, а также тем, кто перенёс инфаркт или инсульт.

Избыточное потребление насыщенных жиров может затруднять контроль холестерина, что нежелательно при высоком сердечно-сосудистом риске.

При этом универсального запрета нет. Врач может рекомендовать существенно сократить количество сливочного масла или заменить его продуктами с более благоприятным составом жиров.

4. Люди, контролирующие массу тела

Сливочное масло отличается высокой калорийностью: в 100 граммах содержится приблизительно 700–750 килокалорий.

Даже небольшие добавки к привычным блюдам могут незаметно увеличивать общую энергетическую ценность питания.

Например, 10 граммов сливочного масла содержат примерно 70–75 килокалорий. Если ежедневно добавлять его к нескольким бутербродам, каше и картофелю, суммарная калорийность рациона заметно возрастёт.

Поэтому людям, стремящимся снизить или удержать массу тела, стоит контролировать размер порций.

Сколько сливочного масла можно съедать в день?

Единой нормы, подходящей абсолютно всем, не существует. Для здорового взрослого человека небольшое количество сливочного масла может быть частью сбалансированного питания.

Например, порция в 5–10 граммов на бутерброд или в кашу значительно умереннее, чем несколько крупных кусков в течение дня.

Однако важно учитывать не только масло, но и другие источники насыщенных жиров: жирное мясо, колбасы, сливки, сыры, кондитерские изделия и готовую выпечку.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать насыщенные жиры до менее чем 6% суточной калорийности питания. При рационе в 2000 килокалорий это примерно 13 граммов насыщенных жиров в сутки — из всех продуктов вместе.

Нужно ли полностью отказываться от сливочного масла?

Для большинства здоровых людей необходимости в полном отказе нет. Гораздо важнее умеренность и общий состав питания.

Исключение — подтверждённая аллергия на молочные белки, при которой даже небольшое количество продукта может представлять опасность.

При повышенном холестерине и сердечно-сосудистых заболеваниях ограничения определяются индивидуально.

Главное правило: сливочное масло не обязательно исключать из рациона, но считать его безусловно полезным продуктом, который можно есть в неограниченном количестве, тоже неправильно.