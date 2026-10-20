Одни люди могут позволить себе пиццу, пирожные и другие калорийные блюда, практически не опасаясь лишних килограммов. Другим приходится постоянно следить за питанием, чтобы сохранить вес. Учёные обнаружили редкую генетическую особенность, которая может объяснить, почему некоторым людям легче оставаться стройными.

Как сообщает научно-популярное издание Futura со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature, способность организма накапливать жир и расходовать энергию зависит не только от питания и физической активности, но и от наследственности.

Особое внимание исследователей привлёк ген FNIP1. Оказалось, что определённые редкие изменения в этом гене связаны с меньшей массой тела, более низким содержанием жира и благоприятными показателями обмена веществ.

Более миллиона человек помогли раскрыть загадку

Чтобы выяснить, какие генетические особенности влияют на обмен веществ, учёные проанализировали данные 1 032 116 человек.

Исследование объединило генетическую и медицинскую информацию участников из 11 исследовательских групп Северной Америки, Европы и Азии.

В результате специалисты выявили 59 генов, связанных с регуляцией энергетического обмена, накоплением жиров и метаболическими процессами.

Большинство этих генов проявляют активность в печени и жировой ткани — органах и тканях, играющих важную роль в переработке и хранении питательных веществ.

Интересно, что 23 из обнаруженных генов уже являются мишенями препаратов, применяемых для лечения ожирения, либо лекарств, проходящих клинические испытания.

Однако самым любопытным открытием стала роль гена FNIP1.

Ген, который помогает организму расходовать энергию

Исследователи установили, что люди с редким вариантом гена FNIP1, снижающим его активность, имеют более благоприятные показатели обмена веществ.

У таких людей наблюдались:

меньшая масса тела и более низкая доля жировой ткани;

пониженное содержание липидов в крови;

более низкий уровень глюкозы;

меньшее накопление жира в печени.

Учёные предполагают, что FNIP1 участвует в регулировании энергетического обмена, в том числе процессов, определяющих, сколько энергии клетки расходуют и сколько запасают.

При снижении активности этого гена определённые метаболические процессы могут усиливаться, способствуя более активному использованию жиров.

Мыши не толстели даже на жирной и сладкой пище

Чтобы проверить предполагаемый механизм, исследователи провели лабораторные эксперименты.

Сначала они подавили активность FNIP1 в человеческих клетках печени. После этого активизировались гены, участвующие в расщеплении жиров и удалении ненужных клеточных компонентов.

Затем учёные исследовали действие этого механизма на мышах.

У животных, у которых подавляли активность FNIP1 в печени, не наблюдалось характерного увеличения массы тела и накопления жира в печени даже после 30 недель питания с высоким содержанием жиров и сахара.

Результаты позволили предположить, что FNIP1 может играть важную роль в защите организма от некоторых неблагоприятных последствий калорийного питания.

Однако исследователи подчёркивают необходимость дальнейшего изучения этого механизма. Результаты экспериментов на животных нельзя автоматически переносить на человека.

Насколько редко встречается генетическая защита от лишнего веса?

По данным исследования, примерно один человек из 7000 является носителем редкой мутации, которая выключает одну из двух копий гена FNIP1.

Такая особенность может обеспечивать определённые преимущества в регулировании массы тела и обмена веществ.

Впрочем, это не означает, что любой носитель мутации способен бесконтрольно употреблять калорийную пищу и никогда не поправляться.

Масса тела зависит от множества генов, особенностей питания, физической активности, возраста и других факторов.

Открытие может привести к появлению новых лекарств

Особый интерес исследование представляет для разработки препаратов против ожирения и метаболических заболеваний.

Если учёным удастся создать безопасный способ воздействия на FNIP1, это потенциально позволит влиять на механизмы расходования энергии и накопления жира.

В перспективе такие разработки могут оказаться полезными не только при ожирении, но и при нарушениях обмена глюкозы и жиров, связанных с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако пока речь идёт о научных перспективах, а не о готовом лечении. Необходимо установить, насколько безопасно длительное подавление активности этого гена у человека.

Значит ли это, что лишний вес зависит только от генов?

Нет. Генетика действительно может существенно влиять на предрасположенность к набору веса, но не определяет его полностью.

Открытие помогает объяснить, почему одинаковое питание может по-разному отражаться на фигуре разных людей.

Для большинства людей по-прежнему важны сбалансированное питание, достаточная физическая активность, полноценный сон и другие привычки, поддерживающие здоровье.

Некоторым людям действительно может быть генетически легче сохранять стройность. И теперь учёные приблизились к пониманию одного из механизмов, стоящих за этой особенностью.