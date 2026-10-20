Многие уверены, что растворимый кофе значительно уступает свежесваренному по своим полезным свойствам. Однако специалисты утверждают: оба напитка содержат антиоксиданты и могут благоприятно влиять на организм. При этом у растворимого кофе есть особенности, о которых стоит знать любителям бодрящего напитка.

Как пишет американское издание Health, растворимый кофе вполне может быть частью здорового рациона. Он удобен в приготовлении, обычно стоит дешевле и содержит многие полезные вещества, присутствующие в обычном кофе.

Однако различия между двумя напитками всё же существуют — прежде всего в количестве кофеина, вкусовых качествах и содержании некоторых химических соединений.

Как делают растворимый кофе?

Вопреки распространённому мнению, растворимый кофе производят из настоящих кофейных зёрен.

Сначала их обжаривают, измельчают и заваривают. Затем из полученного напитка удаляют воду, превращая кофейный экстракт в гранулы или порошок.

Существует два основных способа производства.

Распылительная сушка. Кофейный экстракт распыляют в камере с горячим воздухом. Вода быстро испаряется, а оставшиеся сухие частицы превращаются в растворимый кофе. Высокие температуры могут снижать интенсивность аромата и изменять вкус.

Сублимационная сушка. Кофейный экстракт сначала замораживают, а затем удаляют из него влагу при пониженном давлении. Этот способ считается более щадящим и позволяет лучше сохранить ароматические вещества и некоторые полезные соединения.

Какой кофе содержит больше кофеина?

Одно из наиболее заметных различий связано с содержанием кофеина.

По данным, приведённым изданием Health, в стандартной чашке свежесваренного кофе содержится в среднем около 92 миллиграммов кофеина, тогда как в аналогичной порции растворимого — приблизительно 62 миллиграмма.

Таким образом, растворимый кофе обычно действует несколько мягче, хотя фактическое содержание кофеина зависит от сорта, количества порошка и способа приготовления.

Для людей, чувствительных к кофеину, это может быть преимуществом.

В то же время кофеин в обоих напитках способен повышать бодрость, улучшать концентрацию внимания и временно снижать ощущение усталости.

В чём польза растворимого кофе?

Оба вида кофе содержат антиоксиданты — вещества, помогающие защищать клетки организма от окислительного стресса.

Особое внимание исследователи уделяют хлорогеновой кислоте, которая присутствует в кофейных зёрнах.

Её изучают в связи с возможным влиянием на обмен веществ, воспалительные процессы и регуляцию уровня сахара в крови.

Некоторые исследования также связывают употребление кофе с более низким риском отдельных хронических заболеваний, включая нарушения обмена веществ.

Однако это не означает, что кофе способен предотвращать или лечить диабет, сердечно-сосудистые или онкологические заболевания. Для подтверждения конкретных защитных эффектов необходимы дополнительные исследования.

В растворимом кофе обнаруживают больше акриламида

Есть и менее приятная особенность.

Растворимый кофе может содержать больше акриламида — химического соединения, которое образуется при высокотемпературной обработке некоторых пищевых продуктов, в том числе при обжаривании кофейных зёрен.

Акриламид классифицируется как вероятный канцероген для человека. Это означает, что существуют основания подозревать его канцерогенное действие, прежде всего по результатам исследований на животных.

При этом наличие акриламида в кофе само по себе не доказывает, что употребление обычных порций растворимого напитка вызывает рак у людей.

Тем не менее специалисты рекомендуют учитывать этот фактор при оценке рациона.

Главная опасность может скрываться не в кофе, а в добавках

Отдельного внимания заслуживают ароматизированные растворимые напитки и готовые кофейные смеси.

Они могут содержать значительное количество добавленного сахара, сиропов и других ингредиентов, повышающих калорийность напитка.

Регулярное употребление большого количества добавленного сахара может осложнять контроль массы тела и уровня глюкозы в крови.

Поэтому специалисты советуют выбирать растворимый кофе без сахара, а молоко, сливки и подсластители добавлять самостоятельно.

Кому следует быть осторожнее?

Независимо от способа приготовления кофе содержит кофеин, который у чувствительных людей может вызывать тревожность, учащённое сердцебиение, бессонницу и неприятные ощущения со стороны пищеварительной системы.

Особенно важно учитывать количество выпитого кофе тем, кто испытывает проблемы со сном или замечает ухудшение самочувствия после употребления кофеина.

При этом имеет значение не только число чашек, но и их крепость.

Так какой кофе всё-таки лучше?

Если сравнивать напитки по вкусу, свежесваренный кофе обычно выигрывает благодаря более насыщенному аромату и сохранению натуральных кофейных масел.

Если важны скорость приготовления, доступность и удобство, растворимый кофе оказывается практичнее.

С точки зрения здоровья однозначного победителя нет. Оба напитка содержат полезные растительные соединения, а растворимый кофе обычно отличается несколько меньшим количеством кофеина.

Главный вывод специалистов: обычный растворимый кофе без сахара не следует считать вредной заменой натуральному. Для большинства здоровых взрослых людей умеренное употребление любого из этих напитков может вписываться в сбалансированный рацион.