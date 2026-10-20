Популярная литература по психологии привнесла в наш лексикон термин «психосоматика», разбивший людей на два лагеря. Одни оправдывают и объясняют психосоматикой массу явлений и состояний, зачастую затягивая с полноценным обследованием. Другие же годами лечат симптомы без особого эффекта, всячески открещиваясь от рекомендаций посетить невролога или психотерапевта. Давайте наконец наведем порядок в этом вопросе и разберемся, где заканчивается чистая биология и начинается бунт нашей уставшей психики.

Ольга Медведева, психолог:

Немного истории и терминологии: откуда ноги растут?

В Международной классификации болезней то, что мы привыкли называть психосоматикой, официально именуют психосоматическими или соматоформными расстройствами. Это целая группа невротических заболеваний, главные симптомы которых вызваны психогенными факторами (то есть затяжным стрессом или психотравмирующей ситуацией), но проявляются они исключительно на телесном, соматическом уровне.

Сам термин состоит из двух красивых греческих слов: ψυχή (psyche) — душа, и σῶма (soma) — тело. То есть буквально это означает «душевно-телесное». Сегодня психосоматика — это полноценная наука о неразрывной связи наших психических переживаний (стрессов, ярких эмоций, старых травм) и физического здоровья. Она изучает, как именно душевное состояние способно вызывать или усугублять реальные телесные недуги — такие как мучительные головные боли, проблемы с пищеварением, внезапные кожные высыпания, ишемия или астма, не имеющие под собой видимых органических причин. Корень этих болезней кроется в нервной системе, истощенной хроническим стрессом, тревогой, подавленным гневом, чувством вины или страхами, которые требуют бережной психотерапии.

И это не просто домыслы: по данным сухой статистики, до 60% всех обращений к обычным терапевтам на самом деле являются проявлениями тех самых психосоматических нарушений.

Что говорит наука? Взгляд великих

О неразрывной взаимосвязи телесного и духовного, а также о колоссальном влиянии психики на здоровье говорили еще великие мыслители древности — Аристотель, Гиппократ, Платон и Гален. Но научную базу под эти теории заложили ученые XX века.

Зигмунд Фрейд. Основатель психоанализа научно обосновал ведущую роль процесса вытеснения внутриличностного конфликта (то есть неприятных событий, тяжелых ощущений и переживаний) в возникновении психологических и физиологических симптомов. Внутриличностный конфликт — это состояние, при котором человек застревает и не может выбрать стратегию поведения или принять важное решение. Вытеснение помогает психике пережить сложный период. Однако если проблема не решена и не прожита до конца, то колоссальное напряжение в системах организма остается и со временем «выстреливает» в виде невроза или психосоматического проявления.

Например, в случае истерического невроза это может приводить к временным нарушениям движения, чувствительности, слуха или зрения — при том, что реальных биологических основ для болезни нет. Другим результатом вытеснения конфликта может стать внезапная реакция страха или паническая атака.

Вильгельм Райх. Еще один из основоположников психосоматического подхода заметил, что непрожитые эмоциональные переживания не исчезают бесследно, а остаются в теле в виде характерных мышечных зажимов. Они начинают проявляться в особенностях нашей походки, осанки и мимики. Райх назвал это явление «мышечным панцирем». Разрешение внутренних конфликтов и честное проживание эмоций как раз и способствует «распусканию» этого панциря и возвращению легкости.

Франц Александер. Сегодня в научном мире принято опираться на исследования этого профессора из Чикагского университета. Он, как и Фрейд, считал, что психические процессы имеют абсолютно такую же физиологическую природу, как и любые другие процессы в организме. Главной причиной психосоматического заболевания он назвал бессознательное эмоциональное напряжение, которое просто не находит выхода.

Посудите сами: радость и восторг вызывают у нас мгновенный румянец — то есть усиление циркуляции крови на периферии за счет расширения капилляров. А вот сильный страх или стресс заставляют нас бледнеть, а конечности — становиться холодными из-за резкого сужения сосудов. Александер выделил 7 типов заболеваний, которые вошли в историю как легендарная «Чикагская семерка».

«Чикагская семерка» и ее скрытые сигналы

Заболевание / Психологический подтекст и возможные триггеры

Бронхиальная астма / Глубинный страх, подавленная агрессия, нерешительность. Ощущение, что кто-то буквально «душит», «не дает дышать», лишает свободы. Часто причиной становится удушающая родительская гиперопека.

Тиреотоксикоз / Хроническая тревожность, постоянный страх, гиперответственность и подсознательно враждебное отношение к миру.

Нейродермит / Сценарий жертвы, чрезмерная ранимость, острая потребность во внимании. Причина может крыться как в эмоциональной отчужденности родителей, так и в их гиперопеке (в последнем случае шелушения кожи — это попытка выстроить жесткие границы и выйти из-под чужого контроля).

Гипертензия / Тотальное подавление эмоций. Человек привык все держать в себе, блокируя любые проявления чувств и буквально «закипая» изнутри.

Колит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки / Хроническая обида, глубокая злость, агрессия, направленная на самого себя (самоедство), и глобальное разочарование в мире.

Ревматоидный артрит / Накопленный гнев, неудовлетворенная потребность в любви, упрямство, повышенная критичность, скрытность и жесткое сдерживание эмоций.

Кстати: Сегодня к этому списку условно относят и другие заболевания — мигрень, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет 2 типа, псориаз, аллергический ринит и даже некоторые формы бесплодия.

Как формируется психосоматика?

Склонностью к развитию таких расстройств чаще страдают люди, которые в силу особенностей своей психики не умеют полноценно выражать свои эмоции (в науке это называется алекситимией). Современные ученые выделяют несколько ключевых причин, почему тело начинает болеть:

Внутриличностный конфликт. Постоянное переживание напряжения между взаимоисключающими желаниями и целями («хочу есть тортики и худеть»), мотивами («добиться бешеного успеха и ничего не делать») или ценностями. Психологические травмы. Тяжелый прошлый опыт, который не был переработан психикой. Игры с самооценкой. Страстное желание быть похожим на кого-то другого и/или полное неприятие своего собственного тела и образа жизни. Родительские внушения. Близкие люди могут вольно или невольно заложить в нас деструктивные установки: «Будешь толстой — никто не полюбит», «Я — последняя буква в алфавите», «Не кричи, хорошая девочка так себя не ведет». Родительские манифесты о том, как быть идеальной, имеют наибольшую вероятность стать опасными триггерами. Условная выгода (мотивация для болезни). Привет из детства: «Когда я был маленький и болел, все внимание, забота и лучшие куски доставались мне». Иногда организм включает болезнь просто ради того, чтобы легально получить отдых, любовь и заботу. Самопрограммирование. Регулярно повторяя фразы вроде «это сидит у меня в печенках», «голова лопается», «я глаз моих на него не поднимала бы», человек сам программирует свое подсознание на выполнение этих команд в буквальном смысле. Самонаказание. Встречается у людей, склонных к самообвинению, мучительному стыду и чувству вины по любому поводу (вплоть до подсознательного «я не достоин жить»).

Важно понимать: «в тело» уходят именно те состояния и эмоции, которые нам нельзя не только выразить во внешний мир, но и даже просто признать внутри себя право их испытывать.

Мифы и легенды: отделяем правду от инфоцыганства

Миф 1. Психосоматики не существует

Суть мифа: Состояние здоровья никак не связано с настроением человека и длительным стрессом. Помогают только таблетки, а заниматься психологической работой — пустая трата времени.

А на самом деле? Психосоматика основана на серьезной биопсихосоциальной модели и находится на стыке классической медицины, психологии и социальных наук. Эта модель доказывает, что психологический фактор присутствует всегда, вопрос лишь в том, насколько сильно его действие. Если у человека постоянно болит спина, в этом состоянии может быть психологический триггер (например, груз ответственности), но есть и другие, вполне приземленные: сидячая работа, неудобное кресло, малоподвижный образ жизни.

Миф 2. Все болезни от нервов

Суть мифа: Тело моментально реагирует на состояние души: понервничал, расстроился — и тут же тяжело заболел. Это воспринимается как некая кармическая кара за плохие мысли.

А на самом деле? Вера в этот миф может привести к печальным последствиям. Заболевший человек вместо того, чтобы бежать к врачу, начинает бесконечно работать над своими чувствами, искать у себя детские травмы и разбирать отношения с родителями. Пока он тратит на это время, можно упустить момент и не успеть спасти жизнь.

Мгновенная физиологическая реакция на стресс действительно существует: перед важным выступлением мы можем вспотеть, у нас дрожат руки, болит голова или крутит живот. Но как только событие завершается — все проходит. С серьезными же расстройствами все иначе: постоянный стресс неделями активизирует нейроэндокринную, иммунную и вегетативную системы, что со временем приводит, например, к аутоиммунным заболеваниям или к нарушениям пищевого поведения.

Миф 3. Болезнь можно вылечить самовнушением

Суть мифа: «Если думать о раке — обязательно им заболеешь. А значит, если правильно настраивать мысли и читать аффирмации, можно вылечить любой недуг».

А на самом деле? Это опаснейшее заблуждение. Самовнушением нельзя изгнать из организма вирус ВИЧ или разрушить злокачественную опухоль. Люди, верящие в этот миф, упускают драгоценное время. Когда становится ясно, что аффирмации не помогают, для медицинского вмешательства может быть уже слишком поздно. У людей с алекситимией (неумением выражать чувства) психосоматика с большей вероятностью ударит по тем органам и системам, которые уже генетически повреждены или ослаблены. Самовнушение здесь не спасет — нужен комплексный подход.

Что делать? Четкий план действий