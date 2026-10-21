Певица Светлана Лобода отметила 44-летие и неожиданно откровенно рассказала о том, как воспринимает собственный возраст. Артистка призналась, что ей до сих пор трудно поверить в цифру в паспорте, хотя сегодня она чувствует себя гораздо увереннее и спокойнее, чем в молодости.

18 октября исполнительнице хита «Твои глаза» исполнилось 44 года. По этому случаю Лобода опубликовала в социальных сетях большое обращение, в котором поделилась воспоминаниями, размышлениями о взрослении и переменах в своём характере, сообщает WomanHit.

«Когда маме исполнилось 40, я думала: какие же они взрослые!»

Певица призналась, что в детстве совершенно иначе представляла себе людей старше сорока лет.

«Мне исполнилось 44... До сих пор сложно в это поверить. Помню, когда моей маме исполнилось 40, я думала: „Боже, какие же они с папой взрослые!“ А сегодня уже я не малышка», — написала артистка.

Впрочем, переживать из-за возраста Лобода не собирается. Напротив, она уверяет, что прекрасно себя чувствует и по-прежнему полна энергии.

Певица считает, что во многом обязана этим собственному характеру и привычке постоянно двигаться вперёд.

«Мне так повезло, что я не лентяйка! Обожаю учиться, люблю спорт, ставить цели и вечно что-то придумывать, чтобы всем вокруг было не скучно», — поделилась Светлана.

Научилась не торопиться и отпускать

Однако с годами изменилось отношение артистки к работе и повседневной жизни.

Если раньше она стремилась всё контролировать и успевать как можно больше, то теперь старается относиться к происходящему спокойнее.

«Я научилась принимать и отпускать, чуть сбавила темп со своим максимализмом в работе. И даже появилась у меня любимая фраза: „От того, что мы что-то не успеем, мир не перевернется“», — призналась Лобода.

По словам певицы, умение вовремя остановиться и просто наслаждаться моментом стало для неё одним из главных приобретений последних лет.

День рождения без спешки

Особенно тёплые слова Светлана адресовала своим поклонникам, друзьям, близким и коллегам, которые поздравили её с днём рождения.

«Вчера я купалась в вашей любви. В ваших письмах, сообщениях, звонках, поздравлениях друзей, близких, коллег», — написала артистка.

Лобода отметила, что впервые за долгое время никуда не спешила и позволила себе просто проживать происходящее, не думая о следующих делах и планах.

Судя по её признанию, 44-летие стало для певицы не поводом грустить об уходящей молодости, а возможностью по-новому взглянуть на жизнь и научиться ценить настоящее.