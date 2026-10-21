Если прошлые модные сезоны учили нас расслабляться — носить вещи свободнее, смешивать спортивное с повседневным и не слишком задумываться о правилах, — осень 2026 предлагает другой подход. Гардероб снова становится выразительным.

ТРЕНД №1 Красный и вишневый

Красный этой осенью работает как настоящий fashion statement (модное заявление). Алый, винный и темно-вишнёвый появляются в костюмах, трикотаже, платьях и аксессуарах. Особенно современно выглядит монохромный красный образ или сочетание одного яркого элемента с шоколадным, серым или молочным.

ТРЕНД №2 Новая классика и клетка

Клетка возвращается в гардероб, но уже не выглядит школьной или строго офисной. Осенью она работает в многослойных образах: клетчатая юбка, рубашка, жакет или пальто могут стать основой всего комплекта. Важный союзник тренда — трикотаж. Клетка особенно хорошо выглядит с рубашками, юбками и широкими брюками.

ТРЕНД №3 Искусственный мех

Мех перестаёт быть исключительно вечерней или праздничной историей. Короткая шуба, меховой воротник или пушистый жилет становятся полноценной частью дневного гардероба. Главное правило — сочетать объёмную фактуру с более строгими вещами: широкими брюками, кожей, денимом или лаконичным трикотажем.

ТРЕНД №4 Элегантная кожа

Кожа осенью 2026 становится более взрослой и элегантной. Вместо привычной байкерской куртки — кожаный бомбер, длинное пальто, структурированный жакет или свободные брюки. Самые актуальные оттенки — чёрный, шоколадный, кофейный и глубокий бордовый.

ТРЕНД №5 Заниженная талия

После нескольких лет господства высокой посадки силуэт меняется. Талия опускается, а линия тела становится визуально длиннее. Этот силуэт особенно хорошо работает в платьях, юбках и костюмах. Его можно носить мягко — через свободную посадку, — или сделать главным акцентом образа.

ТРЕНД №6 Прозрачность и кружево

Прозрачность становится частью дневного гардероба. Тонкий трикотаж, сетка, кружево и полупрозрачные ткани теперь работают не только вечером. Самый практичный вариант — прозрачный верх поверх топа или водолазки, дополненный строгими брюками и жакетом.

ТРЕНД №7 Романтика 1980-х

Самый эффектный тренд сезона соединяет женственность и силу. Плечи становятся выразительнее, талия — заметнее, а кружево и мягкие ткани контрастируют с кожей и строгим кроем. Это новая романтика: не нежная и воздушная, а уверенная и немного драматичная.

Автор: Катерина Корсс.