Инфаркт нередко становится первым заметным проявлением сердечно-сосудистого заболевания. Однако процессы, которые приводят к закупорке сосудов, могут развиваться годами. Некоторые изменения можно обнаружить с помощью анализов крови задолго до появления серьёзных симптомов.

Кардиолог объяснил, какие показатели заслуживают внимания и почему одного анализа недостаточно, чтобы оценить риск инфаркта.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смерти в мире. При этом многие факторы риска поддаются контролю, если вовремя выявить проблему и принять необходимые меры.

Как рассказал изданию «Доктор Питер» врач-терапевт, кардиолог и сомнолог Александр Бобрешов, современная лабораторная диагностика позволяет оценивать состояние обмена веществ, выявлять воспалительные процессы и обнаруживать признаки повреждения сердечной мышцы.

Однако здесь есть важное различие: одни анализы помогают оценить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, а другие используются преимущественно для диагностики уже возникших острых состояний.

Кому особенно важно проверить сердце?

Даже при хорошем самочувствии риск сердечно-сосудистых заболеваний может постепенно увеличиваться.

Особенно внимательно относиться к профилактическим обследованиям следует людям старше 40 лет, а также тем, у кого имеются дополнительные факторы риска.

К ним относятся:

малоподвижный образ жизни;

избыточный вес и ожирение;

курение и чрезмерное употребление алкоголя;

питание с избытком соли, насыщенных жиров и сильно переработанных продуктов;

хронический стресс;

храп и возможные остановки дыхания во сне;

повышенный холестерин и нарушения углеводного обмена;

случаи ранних сердечно-сосудистых заболеваний у близких родственников.

Поводом обратиться к врачу также могут стать необычная утомляемость, одышка, перебои в работе сердца и снижение переносимости физических нагрузок.

Восемь показателей крови, связанных с состоянием сердца

Врач перечислил восемь лабораторных маркеров, которые могут использоваться при обследовании сердечно-сосудистой системы.

При этом не все они подходят для профилактического скрининга здоровых людей.

1. Высокочувствительный С-реактивный белок (вч-СРБ)

Этот показатель отражает наличие воспалительных процессов в организме.

Хроническое воспаление играет определённую роль в развитии атеросклероза — заболевания, при котором в стенках артерий образуются бляшки.

Повышенный уровень высокочувствительного С-реактивного белка может использоваться как дополнительный фактор при оценке сердечно-сосудистого риска.

Однако он увеличивается и при инфекциях, травмах и других воспалительных состояниях. Поэтому высокий результат сам по себе не означает, что в сосудах уже образовались опасные бляшки.

2. D-димер

D-димер представляет собой продукт распада фибрина — белка, участвующего в образовании кровяных сгустков.

Этот анализ используют прежде всего при подозрении на определённые тромботические состояния, например тромбоз глубоких вен или тромбоэмболию лёгочной артерии.

Повышение D-димера возможно при воспалении, после операций, во время беременности и при других состояниях.

Важно понимать, что этот показатель не измеряет «густоту крови» и не является стандартным способом прогнозирования инфаркта у здоровых людей.

3. Креатинкиназа (КК)

Креатинкиназа — фермент, участвующий в энергетическом обмене мышечных клеток.

Его концентрация может повышаться при повреждении мышц, интенсивных физических нагрузках, травмах и некоторых заболеваниях.

Раньше этот показатель использовали и при диагностике повреждения сердца.

Сегодня общая креатинкиназа не считается основным анализом для выявления инфаркта, поскольку недостаточно специфична.

4. Креатинкиназа-МВ (КК-МВ)

Это фракция креатинкиназы, которая в значительном количестве присутствует в сердечной мышце, хотя встречается и в других тканях.

При повреждении миокарда её концентрация в крови может повышаться.

В прошлом КК-МВ широко применяли для диагностики инфаркта.

Однако в современной практике основным лабораторным маркером повреждения сердечной мышцы стали высокочувствительные сердечные тропонины.

5. Сердечный тропонин Т

Тропонин Т — один из важнейших показателей, используемых при подозрении на инфаркт миокарда.

Его концентрация повышается при повреждении клеток сердечной мышцы.

Современные высокочувствительные тесты способны обнаруживать изменения уже в первые часы после начала повреждения.

Однако повышение тропонина не всегда означает именно инфаркт. Оно может наблюдаться и при других заболеваниях сердца, почечной недостаточности и некоторых тяжёлых состояниях.

Для постановки диагноза врач учитывает симптомы, результаты ЭКГ и динамику концентрации тропонина при повторных измерениях.

Нормальный результат одного анализа, особенно вскоре после появления симптомов, не всегда исключает инфаркт.

6. Миоглобин

Миоглобин — белок, содержащийся в сердечной и скелетных мышцах.

При повреждении мышечной ткани он может довольно быстро попадать в кровь.

Раньше его использовали как один из ранних лабораторных признаков инфаркта.

Однако миоглобин недостаточно специфичен: его уровень повышается и после травм или интенсивной физической нагрузки.

Поэтому сегодня он не относится к основным анализам для диагностики инфаркта.

7. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)

Лактатдегидрогеназа — фермент, присутствующий во многих тканях организма.

Повышение её концентрации может свидетельствовать о повреждении клеток, но не указывает на конкретный орган.

Изменения ЛДГ встречаются при заболеваниях печени, крови, мышц и других состояниях.

В современной диагностике инфаркта этот показатель практически утратил прежнее значение, поскольку существуют более точные исследования.

8. Гомоцистеин

Гомоцистеин — аминокислота, образующаяся в процессе обмена веществ.

Повышенные концентрации гомоцистеина в некоторых исследованиях связывают с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако эта связь не означает, что снижение его уровня обязательно предотвращает инфаркт.

Поэтому анализ на гомоцистеин не рекомендуется всем людям подряд для оценки сердечно-сосудистого риска.

Он может назначаться по отдельным медицинским показаниям.

Какие анализы действительно важны для профилактики инфаркта?

Хотя перечисленные показатели помогают врачу в определённых клинических ситуациях, для оценки долгосрочного сердечно-сосудистого риска обычно используются другие исследования.

Прежде всего это липидный профиль, включающий общий холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицериды.

Также важны уровень глюкозы в крови и, при необходимости, гликированный гемоглобин HbA1c.

В отдельных случаях врач может назначить определение липопротеина(а) — наследственно обусловленного фактора сердечно-сосудистого риска.

Но и эти показатели необходимо рассматривать вместе с возрастом, артериальным давлением, курением, наследственностью и другими обстоятельствами.

Можно ли узнать вероятность инфаркта в процентах?

Для этого существуют специальные медицинские модели оценки сердечно-сосудистого риска.

В европейской практике применяются, в частности, системы SCORE2 и SCORE2-OP, которые помогают оценить вероятность сердечно-сосудистых событий в течение ближайших десяти лет.

При расчёте учитываются возраст, пол, курение, артериальное давление и показатели холестерина.

Однако такие модели имеют ограничения и применяются с учётом возраста, сопутствующих заболеваний и других особенностей пациента.

Какие обследования могут понадобиться дополнительно?

По словам Александра Бобрешова, лабораторные исследования необходимо дополнять другими методами диагностики.

Электрокардиограмма позволяет оценить электрическую активность сердца и обнаружить некоторые нарушения ритма и признаки ишемии.

Эхокардиография, или УЗИ сердца, помогает изучить работу сердечных камер, клапанов и сократительную функцию миокарда.

При необходимости врач может назначить суточное мониторирование ЭКГ, нагрузочные тесты или исследования сосудов.

Однако проходить все эти обследования ежегодно каждому здоровому человеку необязательно. Их необходимость и периодичность определяются индивидуально.

Когда нельзя ждать результатов анализов?

Особенно важно помнить, что при подозрении на инфаркт нельзя самостоятельно записываться на анализы и ждать результатов.

Если появилась давящая или сжимающая боль в груди, особенно сопровождающаяся холодным потом, одышкой, тошнотой или выраженной слабостью, необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

Инфаркт иногда протекает и без типичной боли в груди, особенно у пожилых людей и пациентов с диабетом.

Главное — оценивать риск комплексно

Ни один показатель крови не способен самостоятельно и с полной точностью предсказать, произойдёт ли у человека инфаркт.

Некоторые лабораторные маркеры помогают выявить хронические факторы риска, другие — диагностировать уже возникшее повреждение сердца.

Самая эффективная профилактика заключается в своевременном контроле артериального давления, холестерина и сахара крови, отказе от курения, регулярной физической активности и лечении выявленных заболеваний.

А определить, какие анализы и обследования действительно необходимы, поможет семейный врач или кардиолог.