Привычка оставлять смартфон на зарядке на всю ночь кажется совершенно безобидной. Утром телефон показывает заветные 100%, и можно спокойно отправляться по делам. Однако специалисты предупреждают: постоянная зарядка до максимума способна ускорить старение аккумулятора. Причём разница может оказаться заметнее, чем многие думают.

Как сообщает HuffPost со ссылкой на экспертов, срок службы батареи зависит не только от количества циклов зарядки, но и от того, насколько часто аккумулятор находится в полностью заряженном состоянии, а также от температуры устройства.

Почему 100% — не всегда лучший вариант

Современные смартфоны оснащены литийионными аккумуляторами. Они рассчитаны на сотни циклов зарядки, но постепенно теряют способность накапливать энергию.

Когда батарея заряжена до 100%, её элементы находятся под относительно высоким напряжением. Если аккумулятор регулярно и подолгу остаётся в таком состоянии, химические процессы старения могут ускоряться.

По оценке Чао-Янга Вана, директора Центра электрохимических двигателей Пенсильванского университета, постоянная зарядка до 100% способна увеличить износ аккумулятора примерно на 10–15% по сравнению с привычкой заряжать его до 90%.

При этом эксперт подчёркивает: речь не идёт о немедленном повреждении батареи. Современные аккумуляторы достаточно долговечны, а разница становится заметной прежде всего при продолжительной эксплуатации.

До скольких процентов лучше заряжать смартфон?

Специалисты советуют по возможности поддерживать уровень заряда в диапазоне от 20 до 80%.

Это позволяет уменьшить время, которое аккумулятор проводит при высоком напряжении, и избежать регулярных глубоких разрядов.

Однако соблюдать такие границы постоянно вовсе не обязательно.

Если впереди долгая поездка, путешествие или насыщенный день, когда телефон понадобится для навигации, фотографий и связи, его вполне можно зарядить до 100%.

А вот если большую часть дня вы проводите дома или в офисе, где есть возможность подключить устройство к сети, достаточно 80–90%.

Главное — не превращать заботу о батарее в источник постоянного беспокойства.

Опасно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь?

Современные смартфоны автоматически контролируют процесс зарядки и прекращают активную зарядку при достижении установленного предела. Поэтому исправный телефон с качественным зарядным устройством не должен бесконтрольно получать энергию всю ночь.

Однако при длительном подключении аккумулятор может оставаться близким к 100%, что не идеально с точки зрения его долговечности.

Многие производители предусмотрели специальные функции оптимизированной зарядки. Они позволяют задерживать достижение полного заряда или устанавливать ограничение, например 80%.

Если такая возможность есть в настройках телефона, ею стоит воспользоваться.

Почему нельзя регулярно разряжать телефон до нуля

Не менее вредной привычкой специалисты считают постоянную разрядку смартфона до 0%.

Глубокие разряды создают дополнительную нагрузку на аккумулятор и могут ускорять снижение его ёмкости.

Поэтому лучше подключать телефон к зарядному устройству, когда уровень энергии опускается примерно до 20%.

При этом нет необходимости ждать определённого процента: литийионные батареи хорошо переносят частые короткие подзарядки.

Что действительно опасно для аккумулятора

По словам экспертов, высокая температура может причинять батарее гораздо больший вред, чем обычная зарядка до 100%.

Особенно нежелательно оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, в раскалённом автомобиле или возле источников тепла.

Во время зарядки телефон тоже может нагреваться. Если это происходит регулярно, следует проверить зарядное устройство, кабель и условия эксплуатации.

Быстрая зарядка сама по себе не обязательно опасна: современные смартфоны рассчитаны на соответствующие режимы. Однако повышенное тепловыделение при интенсивной зарядке может способствовать ускоренному износу аккумулятора.

Поэтому, когда спешить некуда, можно пользоваться обычной зарядкой.

Важно также не накрывать заряжающийся телефон подушкой или одеялом и не использовать повреждённые кабели.

Когда пора менять аккумулятор?

Со временем любая батарея теряет первоначальную ёмкость. Проверить её состояние можно в настройках некоторых смартфонов или в сервисном центре.

Если максимальная ёмкость аккумулятора снизилась примерно до 80% от первоначальной, стоит задуматься о замене.

Другими признаками износа могут быть быстрое снижение заряда, неожиданное выключение телефона и заметное сокращение времени автономной работы.

Однако показатель 80% не означает, что аккумулятор обязательно нужно немедленно менять. Решение зависит прежде всего от того, насколько комфортно пользоваться устройством.

Так всё-таки можно заряжать телефон до 100%?

Да, можно. Полная зарядка не является ошибкой и не приводит к мгновенному повреждению аккумулятора.

Но если хочется максимально продлить срок службы батареи, специалисты рекомендуют по возможности придерживаться нескольких привычек: не держать телефон постоянно заряженным до максимума, избегать регулярного разряда до нуля и особенно беречь устройство от перегрева.

Для повседневного использования диапазон 20–80% считается щадящим для аккумулятора. Однако когда нужен максимальный запас энергии, смело заряжайте смартфон до 100% — удобство пользователя тоже имеет значение.