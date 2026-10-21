Основные принципы аюрведы для здоровья кожи известны с древних времен: это сон, правильное питание и достаточное количество жидкости, а также физическая активность. Добавьте к этому медитативные практики для успокоения ума, и вы получите комплекс, способствующий созданию хорошего гормонального фона, который влияет на общее самочувствие и внешний вид. Однако достичь этой цели часто мешает пренебрежение простыми вещами. Рассмотрим, какие именно.
Аюрведический косметолог Падма Кумари делится секретами домашнего приготовления "масок жизни" и основами ухода за кожей по аюрведе. Эти советы будут полезны даже тем, кто не знаком с дошами.
Гармоничный образ жизни
Важно отметить, что мы избегаем слова "правильный". Реальность такова, что многие из нас живут в условиях динамичного большого города, где стабильность — это мечта. Ритм жизни может быть любым, главное — не поддаваться стрессу. На кожу, как и на все органы и системы организма, негативно влияют волнения, тревога, недостаток сна и неправильное питание (в идеале — соответствующее вашему типу доши), а также вредные привычки. При недостатке сна и постоянном стрессе выработка коллагена снижается, что приводит к потере упругости кожи. Хроническое перенапряжение может вызвать гормональные сбои, а стресс — ухудшение пищеварения, что также ускоряет старение кожи.
Что рекомендует аюрведа: разумно распределяйте нагрузку и отдых, полноценно высыпайтесь и старайтесь "думать о хорошем". Когда ум спокоен, а тело наполнено позитивной энергией, гормональный фон стабилизируется, что положительно сказывается на всех процессах в организме, включая состояние кожи — она становится более здоровой и сияющей.
Защита от солнца
Сегодня белая фарфоровая кожа в моде, но для многих россиянок она не является показателем здоровья. Чаще всего бледность кожи объясняется офисной работой и недостатком свежего воздуха. Кроме того, такая кожа может оказаться неподготовленной к активным солнечным лучам, когда мы отправляемся на отдых, рискуя получить ожоги и пигментацию. Конечно, при планировании солнечных ванн необходимы солнцезащитные средства, но также важно помнить, что мы едем к солнцу не только ради загара, но и для улучшения общего состояния — свежий морской воздух, прогулки по пляжу и возможность отключиться от повседневных забот очень полезны.
Что рекомендует аюрведа: не следует слепо следовать моде, будь то бледность или загар, и подвергать кожу лишнему стрессу. Прислушивайтесь к своему организму. Правильную "дозу" солнца можно определить по ощущениям: если вы чувствуете, что тело перегревается и вам некомфортно, лучше уйти в тень, даже если вы еще не "дозагорели".
Ежедневная забота о коже
Забота о коже важна даже если вам 30, и вы выглядите на 25. Самое главное — это очищение. Используйте аюрведический утренний ритуал: перед умыванием протрите лицо ватным диском, пропитанным молоком, или нанесите на кожу мед, разбавленный теплой водой. Сделайте массаж, а через несколько минут умойтесь, затем для тонизирования побрызгайтесь розовой водой (для сухой кожи) или соком цитрусовых (для жирной), после чего используйте привычный дневной крем.
Аюрведическая косметика, приготовленная своими руками, может не иметь идеальной консистенции и аромата, но она будет полностью натуральной и без химических добавок.
Что рекомендует аюрведа: используйте скраб раз в неделю, чтобы очистить кожу от омертвевших клеток и дать ей возможность "дышать". Он должен быть полностью натуральным: измельчите рис, миндаль или овсяные хлопья в кофемолке, смешайте с медом, нанесите на кожу и аккуратно помассируйте. Смойте и нанесите крем.
Четыре домашние аюрведические маски для четырех типов кожи
Маска из авокадо для сухой кожи
Смешайте одну чайную ложку мягкой мякоти авокадо с ¼ чайной ложки меда, добавьте три капли миндального масла и половину чайной ложки белой глины. Хорошо перемешайте и нанесите на лицо (лучше делать это вечером) на 20-25 минут. Смойте теплой водой, ополосните холодной и используйте привычный крем.
Маска из куркумы для жирной кожи
Разбавьте одну чайную ложку куркумы кефиром (желательно, чтобы он был как можно более натуральным, в идеале — не из магазина) до получения пасты. В случае необходимости кефир можно заменить лимонным соком. Нанесите маску на лицо, оставьте на 20 минут, смойте теплой водой и продолжайте обычный уход.
Аюрведа — это, прежде всего, индивидуальный подход, поэтому перед тем, как приступить к изготовлению и пробам аюрведической косметики, разумно будет проконсультироваться со специалистом.
Маска с шафраном для нормальной кожи
Отварите небольшую морковь и пробейте в блендере (или разомните вилкой) до состояния пюре. В морковную пасту добавьте шафран, немного молока и щепотку белой глины. Теплую маску делайте перед сном, оставляя на лице примерно на полчаса, а затем смывайте теплой водой.
Маска с порошком нима для проблемной кожи, склонной к акне
Смешайте чайную ложку порошка нима с несколькими каплями лимонного сока или розовой воды до консистенции густой пасты. Нанесите на лицо и оставьте на 20 минут, после чего проведите процедуру контрастного умывания.
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