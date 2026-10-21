Маска из авокадо для сухой кожи

Смешайте одну чайную ложку мягкой мякоти авокадо с ¼ чайной ложки меда, добавьте три капли миндального масла и половину чайной ложки белой глины. Хорошо перемешайте и нанесите на лицо (лучше делать это вечером) на 20-25 минут. Смойте теплой водой, ополосните холодной и используйте привычный крем.

Маска из куркумы для жирной кожи

Разбавьте одну чайную ложку куркумы кефиром (желательно, чтобы он был как можно более натуральным, в идеале — не из магазина) до получения пасты. В случае необходимости кефир можно заменить лимонным соком. Нанесите маску на лицо, оставьте на 20 минут, смойте теплой водой и продолжайте обычный уход.