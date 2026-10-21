Несмотря на грозное имя драконово дерево, или драцена, это отзывчивое и благодарное растение, которое требует минимального ухода. Его рекомендуют тем, кто хочет завести «зеленого друга», но не имеет большого опыта в садоводстве.

Несмотря на грозное имя драконово дерево, или драцена, это отзывчивое и благодарное растение, которое требует минимального ухода. Его рекомендуют тем, кто хочет завести «зеленого друга», но не имеет большого опыта в садоводстве.

В этой статье расскажем, что стоит знать, если вы решили приручить своего собственного дракона и завести драцену.

Почему такое имя

Родина драцены — Африка, но эти деревья также растут в Южной Азии и на севере Австралии. Слово dracena переводится как «дракон», и растение получило такое название из-за интересной особенности: если надрезать ствол крупных разновидностей драцены, начнет выделяться густой красный сок, напоминающий кровь. Этот сок когда-то использовался в народной медицине как средство от лихорадки (но не стоит сейчас так делать).

Драцена хорошо растет

Если вам приглянулся маленький зеленый «зонтик» в горшке, имейте в виду: драцена может вырасти до 2 метров в высоту. Однако это не проблема, так как драконово дерево довольно неприхотливо и будет отлично чувствовать себя практически в любом уголке вашего дома.

Драцена снисходительна к начинающим садоводам: легко переносит нерегулярный полив, не капризничает, если забыть в темном углу, с радостью отзывается на любую заботу и вообще ведет себя как идеальный зеленый питомец.

Сколько света ей нужно

Драконово дерево — очень удобное комнатное растение, так как оно прекрасно себя чувствует при любом освещении. Однако лучше избегать прямых солнечных лучей: несмотря на то, что на родине драцены довольно жарко, прямой солнечный свет она не любит. Идеально подойдет светлая комната, но не на окне, а также можно разместить драцену в тени: в этом случае она будет расти медленнее.

Как часто нужен полив

Одно из замечательных качеств этих растений — их устойчивость к засухе. Это означает, что если вы забудете полить драконово дерево, все будет в порядке. Старайтесь поливать свою драцену каждые 7–10 дней (в зависимости от уровня влажности в вашем доме). Следите за тем, чтобы вода не застаивалась в горшке, так как это может привести к гниению корней.

Какая температура и влажность нужны

Хотя драцена и появилась в Африке, она предпочитает влажный воздух. Поэтому, если в вашей квартире сухо, время от времени опрыскивайте листья водой или протирайте их влажной тряпкой.

Что еще нужно знать об уходе

Драцена требует минимального ухода. Некоторые старые листья могут стать коричневыми, но их легко удалить, не причинив вреда растению. Так как растение активно растет, стоит проверять, не стало ли тесно ему в горшке: если вы заметили, что корни выступают наружу, самое время пересаживать. Однако не выбирайте слишком просторный горшок: несмотря на то, что драцена может вырасти высокой, корни у нее обычно не очень длинные.

Драцена — прекрасный «производитель» кислорода и уничтожитель углекислоты. Поэтому она идеальна для разведения как в домашних условиях, так и в общественных местах или офисах.

Весной и летом, в вегетативный период, удобряйте драцену: в благодарность она будет расти еще активнее.

Как понять, что с драценой что-то не так

* Опадают листья

Если листья желтеют или становятся бурыми и опадают, скорее всего, вы слишком увлеклись поливом. Дайте почве в горшке полностью высохнуть и только потом поливайте снова.

* Корневая гниль

Это распространенная проблема с драценой, и ее можно избежать, проверяя почву растения перед поливом. Если вы заметили мягкие или красноватые корни, выньте растение из горшка, удалите всю землю с корней, обрежьте отмершие части корня и пересадите в новый горшок со свежей почвой. Подождите несколько дней перед поливом, чтобы дать растению время восстановиться.

* Коричневые пятна на листьях

Если на листьях вашего растения появляются пятна или коричневые кончики, это может быть вызвано рядом причин. Одна из них заключается в том, что драцена не получает достаточно воды. Не нужно удалять весь лист, если на нем есть только пятна или коричневый кончик, но это может дать растению шанс восстановиться. Аккуратно потяните за лист, он, вероятно, оторвется сам.