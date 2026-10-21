Осенью созревает шиповник — одна из самых доступных ягод, богатых витамином C и антиоксидантами. Но мало кто знает, что его изучают не только как источник витаминов, но и как возможное средство для облегчения боли при артрозе. Некоторые исследования показывают обнадёживающие результаты.

При болях в коленях, тазобедренных и других суставах люди нередко ищут способы облегчить неприятные ощущения. Одним из таких средств может стать шиповник, который издавна используют для приготовления чая, настоев и варенья.

Сообщает bb.lv со ссылкой на венгерское издание Mindmegette, особый интерес представляет порошок из плодов шиповника. В отличие от обычного напитка, он содержит не только водорастворимые вещества, но и другие компоненты плодов.

Почему шиповник полезен

Главное богатство шиповника — витамин C, необходимый организму для нормального образования коллагена.

Коллаген входит в состав хрящей, связок, сухожилий и других соединительных тканей. Кроме того, витамин C способствует усвоению железа и нормальной работе иммунной системы.

В плодах шиповника также содержатся антиоксиданты и различные растительные соединения, которые изучаются в связи с их возможными противовоспалительными свойствами.

Однако важно понимать: высокое содержание витаминов само по себе не означает, что шиповник способен восстановить повреждённый суставной хрящ.

Может ли шиповник уменьшить боль в суставах?

Исследователи обратили внимание на биологически активные вещества, содержащиеся в плодах и семенах шиповника.

Предполагается, что некоторые из них способны влиять на процессы воспаления, которые сопровождают заболевания суставов.

В материале Mindmegette приводятся результаты датских клинических исследований, согласно которым у пациентов с остеоартрозом, регулярно принимавших препараты шиповника, отмечалось уменьшение боли и улучшение подвижности.

Издание сообщает об улучшении двигательных возможностей в среднем на 20–25%.

При этом подобные результаты следует оценивать осторожно. Отдельные исследования действительно выявляли умеренное облегчение симптомов, однако имеющихся данных недостаточно, чтобы считать шиповник доказанным лечением артроза.

Шиповник не восстанавливает разрушенный хрящ и не заменяет лечение, назначенное врачом.

Что лучше — чай или порошок?

Для приготовления напитков чаще всего используют высушенные плоды шиповника.

Однако в исследованиях, посвящённых заболеваниям суставов, обычно применялись специальные порошки или экстракты с определённым составом.

Поэтому нельзя утверждать, что обычный домашний чай окажет такое же действие.

Порошок шиповника иногда добавляют в йогурты, каши и другие блюда. Но его состав и содержание активных веществ могут существенно различаться в зависимости от производителя.

Перед регулярным применением концентрированных добавок, особенно при хронических заболеваниях или приёме лекарств, стоит проконсультироваться с врачом.

Как правильно приготовить чай из шиповника

Шиповник традиционно заваривают горячей водой, однако витамин C чувствителен к длительному воздействию высокой температуры.

Поэтому для сохранения большей части этого витамина можно использовать холодное настаивание.

Для этого:

Возьмите сушёные плоды шиповника, предназначенные для приготовления напитков. Залейте их чистой прохладной питьевой водой. Оставьте настаиваться на 5–6 часов или на ночь в холодильнике. Процедите напиток через мелкое сито или фильтр, чтобы удалить частички плодов и раздражающие волоски.

При этом холодное настаивание не гарантирует определённого содержания витамина C: его количество зависит от сырья, хранения и способа приготовления.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на натуральное происхождение, шиповник подходит не всем.

Концентрированные препараты могут вызывать неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта. Осторожность необходима людям с заболеваниями почек, склонностью к образованию некоторых видов камней и тем, кто постоянно принимает лекарства.

Если сустав болит, опухает, краснеет или ограничивает движения, не стоит пытаться решить проблему только домашними средствами.

При остеоартрозе основой помощи остаются подходящая физическая активность, упражнения для укрепления мышц, контроль массы тела при необходимости и лечение, рекомендованное специалистом.

Шиповник может быть полезным дополнением к рациону, но не чудодейственным лекарством. Его главное достоинство — доступность, содержание витаминов и возможность разнообразить осеннее меню.