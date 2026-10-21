Обычная питьевая вода может играть важную роль в поддержании нормального артериального давления.

Исследования показывают, что люди, которые регулярно употребляют достаточное количество жидкости, реже сталкиваются с повышенным давлением. Однако универсальной нормы для всех не существует, а в некоторых случаях избыток воды способен даже навредить.

Об этом пишет медицинское издание Verywell Health со ссылкой на научные исследования. Специалисты объяснили, сколько воды рекомендуется пить ежедневно, почему обезвоживание влияет на сосуды и кому следует особенно внимательно контролировать количество жидкости.

Шесть–восемь стаканов: что показали исследования

По данным специалистов, употребление шести–восьми стаканов обычной воды в день может способствовать поддержанию здорового артериального давления.

Одно из исследований показало, что среди людей, выпивавших ежедневно от шести до восьми стаканов воды, повышенное давление встречалось реже, чем среди тех, кто употреблял меньше жидкости.

В другом небольшом исследовании с участием 55 здоровых взрослых увеличение потребления воды как минимум до восьми стаканов в день сопровождалось статистически значимым снижением артериального давления.

Однако специалисты подчёркивают: эти результаты не означают, что вода способна заменить лекарства от гипертонии или что дополнительное питьё обязательно снизит давление у каждого человека.

Сколько воды действительно нужно женщинам и мужчинам

Общие рекомендации по потреблению жидкости различаются в зависимости от пола.

Женщинам в среднем рекомендуется получать около девяти чашек жидкости в день, мужчинам — около 13 чашек. Если считать одну чашку равной примерно 240 миллилитрам, это составляет соответственно 2,2 и 3,1 литра.

При этом речь идёт не только о чистой воде. В ежедневный объём входят и другие напитки, а дополнительную жидкость организм получает из продуктов питания — фруктов, овощей и молочных продуктов.

Индивидуальная потребность зависит от возраста, массы тела, физической активности, температуры окружающей среды, состояния здоровья и принимаемых лекарств. Во время жары, интенсивных тренировок или болезни потребность в жидкости может увеличиваться.

Почему недостаток воды способен повышать давление

Обезвоживание влияет на работу сердечно-сосудистой системы сразу несколькими способами.

Во-первых, недостаток жидкости может активировать гормональные механизмы, в том числе связанные с ангиотензином II. Это вещество способствует сужению кровеносных сосудов, из-за чего артериальное давление может повышаться.

Во-вторых, нарушения водно-солевого баланса способны влиять на состояние сосудов и воспалительные процессы в организме.

В-третьих, обезвоживание активирует симпатическую нервную систему, отвечающую за реакцию организма на стресс. В результате сосуды могут сужаться, а давление — увеличиваться.

При этом влияние обезвоживания на давление неоднозначно: при выраженной потере жидкости оно может, напротив, опасно снижаться.

Как приучить себя пить достаточно воды

Специалисты советуют не пытаться выпивать большой объём жидкости за один раз, а равномерно распределять её потребление в течение дня.

Полезно держать рядом бутылку воды, пить небольшими порциями во время еды и между приёмами пищи, а также восполнять потерю жидкости после физических нагрузок.

Вместо сладких газированных напитков и энергетиков можно выбирать обычную или газированную воду без сахара. Для вкуса допустимо добавлять немного фруктового сока.

Главное — сделать регулярное употребление жидкости привычкой, а не пытаться компенсировать её недостаток вечером.

Кому нельзя просто увеличивать количество воды

Медики предупреждают, что рекомендация пить больше подходит далеко не всем.

Особую осторожность необходимо соблюдать людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями почек. У них избыточное потребление жидкости может приводить к её задержке в организме и повышению артериального давления.

Пациентам с сердечной недостаточностью врачи также иногда рекомендуют ограничивать объём выпиваемой жидкости.

Кроме того, чрезмерное употребление воды за короткое время может нарушить баланс натрия в крови и вызвать опасное состояние — гипонатриемию.

Поэтому людям с хроническими заболеваниями, особенно почек и сердца, следует согласовывать питьевой режим с лечащим врачом.

Достаточное потребление воды помогает организму поддерживать нормальную работу сосудов и регулировать артериальное давление. Но вода не является самостоятельным средством лечения гипертонии и не заменяет назначенные препараты. Важнее всего избегать обезвоживания и учитывать индивидуальные потребности организма.