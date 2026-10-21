Эти небольшие зелёные орехи могут оказаться настоящей находкой для тех, кто заботится о здоровье сердца и сосудов. Они богаты калием, содержат полезные жиры, белок и антиоксиданты, а при регулярном употреблении в составе сбалансированного рациона способны благоприятно влиять на уровень холестерина и артериальное давление.

Речь идёт о фисташках. Как пишет польское издание Planeta.pl, в 100 граммах этих орехов содержится около 1020 миллиграммов калия — значительно больше, чем в таком же количестве бананов или картофеля.

Почему фисташки полезны для сердца

Калий играет важную роль в поддержании нормального артериального давления. Он участвует в регулировании водно-солевого баланса и помогает организму справляться с избытком натрия.

Фисташки также содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые при замене ими насыщенных жиров в рационе могут способствовать снижению уровня «плохого» холестерина.

Кроме того, в этих орехах присутствуют антиоксиданты, помогающие защищать клетки от окислительного стресса.

Однако фисташки не являются лекарством от гипертонии или повышенного холестерина. Их польза проявляется прежде всего в рамках разнообразного и сбалансированного питания.

Не только сердце: чем ещё полезны фисташки

Фисташки содержат целый комплекс ценных питательных веществ.

Прежде всего, это растительный белок и клетчатка. Благодаря такому сочетанию орехи обеспечивают продолжительное чувство сытости, что может быть полезно людям, следящим за массой тела.

Клетчатка также поддерживает нормальную работу кишечника.

Ещё один важный компонент — витамин B6, который участвует в обмене веществ и необходим для нормального функционирования нервной системы.

Фисташки содержат и каротиноиды, в том числе лютеин и зеаксантин. Эти вещества играют роль в поддержании здоровья глаз.

Помогают ли фисташки похудеть?

Несмотря на высокую калорийность, фисташки вполне могут входить в рацион людей, стремящихся контролировать вес.

Белок, клетчатка и жиры способствуют насыщению, благодаря чему небольшая порция орехов может стать удачной альтернативой сладостям или другим калорийным перекусам.

Но здесь важно соблюдать меру. В 100 граммах фисташек содержится примерно 560 килокалорий, поэтому бесконтрольное употребление способно привести к избытку калорий.

Для повседневного перекуса обычно достаточно небольшой горсти — около 25–30 граммов.

Какие фисташки лучше покупать

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение несолёным фисташкам без добавленного сахара, глазури и жирных покрытий.

Особенно важно избегать чрезмерно солёных орехов людям с повышенным артериальным давлением. Избыток натрия может свести на нет часть преимуществ, связанных с высоким содержанием калия.

При этом людям с заболеваниями почек, особенно если врач рекомендовал ограничивать калий, необходимо соблюдать осторожность: большое количество этого минерала может быть опасным.

Не подходят фисташки и тем, у кого есть аллергия на древесные орехи.

Сколько нужно съесть, чтобы получить пользу?

Хотя в 100 граммах фисташек содержится около 1020 миллиграммов калия, съедать такое количество ежедневно вовсе не обязательно.

Обычная порция в 30 граммов обеспечивает примерно 300 миллиграммов калия, а также некоторое количество белка, клетчатки и полезных жиров.

Таким образом, фисташки могут стать полезным дополнением к ежедневному рациону. Главное — выбирать качественные орехи без лишней соли и помнить, что здоровье сердца зависит не от одного продукта, а от питания и образа жизни в целом.