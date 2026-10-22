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Чистящие средства: помощники или вредители? 0 48

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чистящие средства: помощники или вредители?

Где в вашем доме можно найти чистящие средства? Правильный ответ - везде. Но задумывались ли вы, что эти яркие флаконы могут не только помогать, но и вредить? Давайте разберемся!

 

Миф 1: все химсредства проходят проверку на безопасность

Многие из нас верят, что рекламируемые средства не могут быть опасными для здоровья. Однако синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ), смягчители воды, растворители, консерванты и отдушки, а также множество других компонентов современных моющих средств не всегда безобидны!

Мыло известно людям уже 4000 лет, а жидкие моющие средства появились чуть более 100 лет назад. В 1913 году бельгийский химик Рейхлер впервые обнаружил моющие свойства некоторых синтетических ПАВ. С тех пор человечество активно создавало новые средства, которые обещали «не оставить грязи ни единого шанса», включая и самые агрессивные анионные ПАВ.

Эти вещества действительно облегчают уборку, снижая поверхностное натяжение воды и помогая ей эффективно смешиваться с загрязнениями. Однако анионные ПАВ могут негативно воздействовать на роговой слой кожи, вызывая так называемый Wash-Out-Effect, или «эффект вымывания собственных липидов». При длительном воздействии они проникают в эпидермис и разрушают мембраны клеток, ответственных за производство липидов кожи, что делает её более сухой и уязвимой.

Миф 2: я пользуюсь обычными средствами и ничего плохого со мной не случилось

Средства для мытья посуды обещают экономию времени, позволяя быстро отмыть тарелки от жира. Но производители молчат о том, что для полного смыва средства с посуды необходимо полоскать каждую тарелку в горячей воде в течение 5-10 минут. В противном случае остатки средства, содержащие анионные ПАВ, могут попасть в желудок и негативно повлиять на здоровье.

Экосоветы

Смотрите на этикетки!

При покупке средств для уборки и мытья посуды выбирайте те, в которых содержание агрессивных анионных ПАВ не превышает 5%. Лучше отдавать предпочтение средствам с неионогенными ПАВ, которые полностью разлагаются в окружающей среде и безопасны для здоровья и планеты. Обычно такие средства помечены надписью bio или eko.

Используйте альтернативу

Вместо агрессивной химии выбирайте парогенераторы или натуральные средства с природными антисептиками, такими как эфирные масла чайного дерева, пихты и эвкалипта.

Не забывайте о «бабушкиных рецептах» - домашних средствах на основе уксуса, перекиси водорода и нашатырного спирта.

И всегда делайте уборку в перчатках!

Кристина Молодцова.

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