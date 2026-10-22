Чтобы укрепить сердце, повысить выносливость и улучшить физическую форму, необязательно ежедневно проходить 10 тысяч шагов. Всё большую популярность приобретает японская интервальная ходьба — метод, при котором три минуты быстрого шага чередуются с тремя минутами медленного.

Специалисты объяснили, почему такая тренировка может оказаться эффективнее обычной прогулки.

Долгое время 10 тысяч шагов в день считались едва ли не главным ориентиром физической активности. Однако всё больше внимания уделяется не только количеству пройденных шагов, но и интенсивности движения.

Один из таких подходов — японская интервальная ходьба, которая получила широкую известность благодаря социальным сетям.

О её особенностях, преимуществах и ограничениях изданию WomanHit рассказала фитнес-инструктор Анастасия Гулянина.

Кто придумал японскую ходьбу?

Метод разработали в середине 2000-х годов японские исследователи Хироши Носе и Сидзуэ Маски из Университета Синсю.

Первоначально интервальную ходьбу изучали как способ улучшения физической формы людей среднего и пожилого возраста.

Идея заключалась в том, чтобы чередовать более интенсивную нагрузку с периодами восстановления, не прибегая к бегу или сложным тренировкам.

Со временем метод получил название «правило 3 на 3».

Сегодня его вновь активно обсуждают как возможную альтернативу ежедневному подсчёту шагов.

Как правильно заниматься японской ходьбой?

Классическая схема состоит из пяти циклов продолжительностью по шесть минут.

Каждый цикл включает два этапа:

Три минуты быстрого шага. Идти нужно достаточно энергично, чтобы дыхание участилось, а разговаривать длинными предложениями стало сложнее. Три минуты спокойной ходьбы. Темп снижается, позволяя дыханию и пульсу частично восстановиться.

Затем цикл повторяется.

В результате полноценная тренировка занимает около 30 минут. Более подготовленные люди могут увеличивать её продолжительность с учётом самочувствия.

Для занятий не нужны тренажёры, специальное оборудование или абонемент в фитнес-клуб.

Достаточно удобной обуви и безопасного маршрута.

Почему чередование темпа эффективнее обычной прогулки?

Во время ускорения мышцы начинают работать интенсивнее и требуют больше энергии и кислорода.

Сердце сокращается чаще, а дыхание становится глубже.

Когда человек переходит на спокойный шаг, нагрузка снижается, но организм продолжает двигаться.

Такие чередования позволяют неоднократно повышать интенсивность физической активности в течение одной тренировки.

По словам специалистов, интервальная ходьба может давать более выраженный тренировочный стимул, чем прогулка в постоянно комфортном темпе.

Однако это не означает, что любая получасовая интервальная прогулка обязательно полезнее любого количества обычных шагов. Результат зависит от скорости, продолжительности, регулярности занятий и физической подготовки человека.

Семь преимуществ японской ходьбы

1. Укрепление сердца и сосудов. Регулярное чередование нагрузки и восстановления помогает тренировать сердечно-сосудистую систему и повышать её способность адаптироваться к физической активности.

2. Повышение выносливости. Быстрые отрезки заставляют мышцы ног работать активнее, что со временем может улучшать общую физическую форму.

3. Меньшая ударная нагрузка на суставы. В отличие от бега, при ходьбе нет фазы полёта, поэтому нагрузка на опорно-двигательный аппарат обычно мягче.

4. Улучшение кровообращения. Ритмичная работа мышц способствует венозному возврату крови и движению лимфы.

5. Поддержание осанки. При правильной технике ходьбы задействуются мышцы корпуса, помогающие стабилизировать положение тела.

6. Снижение стресса. Регулярные прогулки могут положительно влиять на эмоциональное состояние, уменьшать напряжение и улучшать настроение.

7. Развитие координации. Контроль скорости, положения тела и движений способствует тренировке равновесия, что особенно важно в пожилом возрасте.

Помогает ли японская ходьба похудеть?

Интервальная ходьба увеличивает расход энергии, однако считать её гарантированным способом снижения веса неправильно.

«Если ваша цель — похудеть, то не стоит связывать отдельную активность с гарантированным результатом. Да, ходьба увеличивает общий объём движения, но изменение веса зависит от питания, регулярности и других факторов», — объясняет Анастасия Гулянина.

При этом более интенсивные отрезки могут увеличивать энергозатраты по сравнению с прогулкой в медленном темпе той же продолжительности.

Но решающую роль по-прежнему играет общий баланс между потреблением и расходом энергии.

Кому японская ходьба может не подойти?

Несмотря на кажущуюся простоту, интервальная ходьба предполагает периоды повышенной физической нагрузки.

Поэтому людям, перенёсшим инфаркт или инсульт, а также имеющим серьёзные сердечно-сосудистые заболевания, следует предварительно обсудить такой формат занятий с врачом.

Особая осторожность необходима при нестабильной стенокардии, значимых нарушениях сердечного ритма, сердечной недостаточности, заболеваниях лёгких, выраженной анемии и в период восстановления после операций.

При этом многие люди со стабильными хроническими заболеваниями могут заниматься дозированной ходьбой в рамках индивидуально подобранной программы реабилитации.

Если во время движения появляются боль в груди, сильная одышка, головокружение или выраженная слабость, тренировку необходимо прекратить.

Как начать, если раньше вы мало двигались?

Необязательно сразу переходить к полноценной получасовой тренировке.

Начинающим можно попробовать более короткие интервалы: например, одну минуту ускоренной ходьбы и две-три минуты спокойной.

По мере улучшения физической формы продолжительность быстрых отрезков можно постепенно увеличивать.

Важно выбирать такой темп, который создаёт ощутимую нагрузку, но не заставляет работать на пределе возможностей.

Значит ли это, что 10 тысяч шагов больше не нужны?

Ориентир в 10 тысяч шагов не является обязательной медицинской нормой для каждого человека.

Исследования показывают, что польза для здоровья может наблюдаться и при меньшем количестве шагов, особенно у людей, которые раньше вели малоподвижный образ жизни.

Японская интервальная ходьба предлагает другой подход: уделять внимание не только продолжительности прогулки, но и её интенсивности.

«Главная причина интереса к японской ходьбе — в её простоте. Человеку не нужно покупать оборудование, выбирать клуб или заранее планировать полноценную тренировку», — отмечает Анастасия Гулянина.

При этом эксперт советует не воспринимать метод как чудодейственную замену другим видам физической активности.

Японская ходьба может стать удобным способом укреплять здоровье и поддерживать физическую форму, особенно для людей, которым сложно начать заниматься спортом. Достаточно чередовать три минуты быстрого и три минуты спокойного шага, постепенно подбирая нагрузку под собственные возможности.