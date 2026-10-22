Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Издержки привлекательной «профессии» домохозяйка 1 147

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Издержки привлекательной «профессии» домохозяйка

Если вы устали от работы и хотите стать домохозяйкой, посвятив себя дому и семье, стоит учесть некоторые издержки этой заманчивой роли.

 

Нехватка общения

Вы не будете вставать рано утром, спешить на работу или отвечать на телефонные звонки с рабочими вопросами. Однако это может привести к определенной изоляции. Ваши близкие будут заняты на работе, и вечером у них не будет сил для общения. Готовы ли вы к тому, что иногда в течение дня вам не с кем будет поговорить?

Отношение домашних

Члены вашей семьи могут начать считать, что вы никогда не устаете, ведь вы дома. Независимо от того, сколько вы сделаете по дому, это может не восприниматься как заслуга. Хозяйственные недоделки могут быть поставлены вам в вину: почему вы не справляетесь, если не работаете?

Вам ничего не нужно!

Ваш супруг может считать, что вам не нужны косметика или новые наряды, так как вы не выходите на работу. Хотя вы можете требовать чего-то, аргументировать свои желания будет сложнее.

Риск отстать от жизни

Хотя вы будете читать книги и следить за новостями, есть риск отстать от своих друзей. Пока они развиваются в карьере, вы будете заняты домашними делами. Это может привести к тому, что ваши темы для разговоров станут менее интересными, и общение с деловыми людьми может стать сложнее.

Полная зависимость от супруга

Вы можете оказаться в материальной зависимости от мужа. Если что-то случится с ним или он решит уйти, вы можете остаться без средств к существованию. Наивно полагать, что он будет продолжать вас содержать, если создаст новую семью.

Вас не поймут дети

Маленькие дети рады, когда мама дома, но подростки могут начать тяготиться этим. Им может быть стыдно, когда сверстники гордятся профессиями своих родителей, а они говорят, что их мама — домохозяйка. Дети могут понимать, что кормилец — это отец, и многие вопросы зависят только от него.

Вам не удастся «осчастливить» мужа

Супруг может быть рад, что вы дома и готовите, но это чувство быстро пройдет. Он может начать воспринимать это как должное и даже задуматься о ваших расходах. Это может негативно сказаться на ваших отношениях.

Если вы еще не уволились, подумайте, стоит ли это делать. Если вы уже домохозяйка, оцените, насколько это вам подходит, и не пора ли вам вернуться к работе. Если вы уверены, что ваше призвание — быть домохозяйкой, старайтесь, чтобы вас ценили ваши близкие. Оставайтесь уверенной в себе, находите увлечения и требуйте уважения от семьи.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Андрей Макаревич
Изображение к статье: Японская интервальная ходьба
Изображение к статье: Народные приметы
Изображение к статье: Лучшие мужья и отцы: страны с идеальными семьянинами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Краславском и Резекненском краях объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха
Наша Латвия
Изображение к статье: Где растут конфеты?
Дом и сад
Изображение к статье: Почему американцы не любят колючего поросенка?
В мире животных
Изображение к статье: тот самый автомобиль
Техно
2
Изображение к статье: Кошки среди древних руин: необычные обитатели Помпей стали звездами новой книги
Культура &
Изображение к статье: Учения Службы неотложной медицинской помощи.
Наша Латвия
Изображение к статье: В Краславском и Резекненском краях объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха
Наша Латвия
Изображение к статье: Где растут конфеты?
Дом и сад
Изображение к статье: Почему американцы не любят колючего поросенка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео