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Как выглядеть на 10 лет моложе 0 425

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Красота

Некоторые вещи с годами становятся только лучше (вино, сыр, Джордж Клуни и т.д.). Что касается нашей кожи, тела и волос, мы стремимся, чтобы они всегда выглядели как можно моложе и отражали наше внутреннее состояние весны и юности.

 

Современные визажисты и стилисты не дремлют и без устали ищут хитрости, которые могут продлить цветущий вид, и с удовольствием делятся ими с нами.

Кремовые текстуры

С возрастом нужно менять не только паспорт, но и текстуры любимых маскирующих средств. При выборе тональных средств, румян и теней для век отдавайте предпочтение кремовым вариантам. Пудру и гель лучше оставить молодым: на их коже такие средства выглядят уместно и свежо, а вот зрелой коже они могут навредить, подчеркивая морщинки.

Мягкие брови

Драматичные, четко очерченные брови выглядят агрессивно и неестественно, а также могут сделать вас старше. Для макияжа бровей выбирайте не слишком темные оттенки — пусть они будут в тон или на полтона темнее вашего натурального цвета волос. Если вы не умеете аккуратно работать с карандашами, обратите внимание на тени, которые помогут создать мягкие линии.

Коричневые оттенки

Визажисты рекомендуют избегать черного цвета в макияже глаз и бровей, если вы не хотите выглядеть старше. Тени, карандаши и кайалы черного цвета визуально сужают глаза и акцентируют внимание на недостатках кожи. Вместо этого выбирайте шоколадные, земляные и карамельные оттенки для создания мягкого и выразительного макияжа. Сливовые цвета также хороши, если они не слишком яркие.

Теплые тона

Мягкие, нежные оттенки золота, карамели и персика в тональных средствах отлично подходят зрелой коже. В то время как холодные и белесые тона могут создать слишком агрессивный образ.

Стробинг

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Подсвеченная, слегка влажная кожа — признак молодости и здоровья. Важно не путать это с жирным блеском, который не имеет ничего общего с красотой. Когда клетки кожи напитаны влагой, она выглядит отдохнувшей и привлекательной. Добиться такого эффекта помогут хайлайтеры с мелким шиммером, который еле заметен, но эффектно отражает свет. Наносить такие средства можно двумя способами: классическим — на спинку носа и скулы, или смешивая с тональным кремом и распределяя по всему лицу.

Матовые цвета

При выборе декоративной косметики важно обращать внимание на мягкие оттенки и кремовые текстуры, а также на отсутствие глиттера. Особенно это касается теней, где блеск может выглядеть вульгарно. Лучше выбирать те варианты, где блеск создается благодаря маслам, а не блесткам.

Светлые волосы

Темные волосы могут подчеркивать возрастные изменения. Яркие пряди, обрамляющие лицо, акцентируют внимание на недостатках. После 40 лет стоит задуматься о смене цвета волос, выбирая оттенок, который будет максимум на два тона светлее натурального.

Глянцевый блеск волос

Придать блеск и лоск волосам помогут витаминные уходы в салоне, а также домашние ритуалы, такие как регулярное использование увлажняющих масок и средств на основе масел. Нанесите небольшое количество масла на ладонь и распределите его по волосам, начиная с середины длины и уделяя внимание кончикам.

Всегда прокрашенные корни

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Следить за корнями волос обязательно. Даже небольшой отросший цвет может выдать ваш возраст. Регулярно прокрашивайте корни, а если не успеваете, воспользуйтесь тонирующей пудрой для волос, чтобы продержаться до следующего окрашивания.

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