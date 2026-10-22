Подсвеченная, слегка влажная кожа — признак молодости и здоровья. Важно не путать это с жирным блеском, который не имеет ничего общего с красотой. Когда клетки кожи напитаны влагой, она выглядит отдохнувшей и привлекательной. Добиться такого эффекта помогут хайлайтеры с мелким шиммером, который еле заметен, но эффектно отражает свет. Наносить такие средства можно двумя способами: классическим — на спинку носа и скулы, или смешивая с тональным кремом и распределяя по всему лицу.