Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Они кровососы»: Андрей Макаревич рассказал о детях и неожиданной новости 1 233

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрей Макаревич
ФОТО: Instagram

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич готовится стать отцом в пятый раз. Его 42-летняя супруга Эйнат Кляйн беременна, и теперь стало известно, кого ждёт звёздная пара.

О скором пополнении в семье музыканта заговорили ещё летом. Первой о беременности Эйнат Кляйн сообщила журналистка Божена Рынска. Однако сам Макаревич долгое время предпочитал не комментировать слухи.

Теперь 72-летний артист подтвердил радостную новость в интервью журналисту Алексею Венедиктову. Более того, он раскрыл пол будущего ребёнка: у супругов родится девочка.

Пятый ребёнок музыканта

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн живут в Израиле, куда артист переехал в 2022 году после отъезда из России.

В том же году у пары родился сын Эйтан. Теперь мальчик готовится стать старшим братом.

Для Макаревича будущая дочь станет пятым ребёнком. От предыдущих отношений у музыканта есть трое взрослых детей — сын Иван и дочери Дана и Анна.

«Они кровососы»: Макаревич рассказал о позднем отцовстве

В интервью артист признался, что воспитывать маленького ребёнка в зрелом возрасте непросто.

По словам Макаревича, дети требуют постоянного внимания, а свободного времени у родителей практически не остаётся.

«Они кровососы, потому что каждую секунду ты ему нужен. Надо делать это, показать ему это, поиграть... Есть короткий промежуток, когда он заснул. Но он, собака, мало спит», — с юмором рассказал музыкант.

Несмотря на трудности, связанные с воспитанием маленьких детей, Макаревич и его супруга вновь готовятся к пополнению семьи.

Когда именно девочка должна появиться на свет, музыкант не уточнил.

×
#интервью #семья #беременность #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Приручите дракона: драцена — идеальное растение для вашего дома
Изображение к статье: Шиповник
Изображение к статье: Комнатные цветы: народные приметы и их влияние
Изображение к статье: Смартфон заряжается

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Винтажный семейный фотоальбом 90-х
Наша Латвия
Изображение к статье: Ли Цян и Владимир Путин
В мире
Изображение к статье: Винни-Пух
Наша Латвия
Изображение к статье: Продолжение культовой романтической драмы «Грязные танцы» постепенно обретает очертания
Культура &
Изображение к статье: зерно
Бизнес
Изображение к статье: Пааво Ярви
Культура &
2
Изображение к статье: Винтажный семейный фотоальбом 90-х
Наша Латвия
Изображение к статье: Ли Цян и Владимир Путин
В мире
Изображение к статье: Винни-Пух
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео