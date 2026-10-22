Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич готовится стать отцом в пятый раз. Его 42-летняя супруга Эйнат Кляйн беременна, и теперь стало известно, кого ждёт звёздная пара.

О скором пополнении в семье музыканта заговорили ещё летом. Первой о беременности Эйнат Кляйн сообщила журналистка Божена Рынска. Однако сам Макаревич долгое время предпочитал не комментировать слухи.

Теперь 72-летний артист подтвердил радостную новость в интервью журналисту Алексею Венедиктову. Более того, он раскрыл пол будущего ребёнка: у супругов родится девочка.

Пятый ребёнок музыканта

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн живут в Израиле, куда артист переехал в 2022 году после отъезда из России.

В том же году у пары родился сын Эйтан. Теперь мальчик готовится стать старшим братом.

Для Макаревича будущая дочь станет пятым ребёнком. От предыдущих отношений у музыканта есть трое взрослых детей — сын Иван и дочери Дана и Анна.

«Они кровососы»: Макаревич рассказал о позднем отцовстве

В интервью артист признался, что воспитывать маленького ребёнка в зрелом возрасте непросто.

По словам Макаревича, дети требуют постоянного внимания, а свободного времени у родителей практически не остаётся.

«Они кровососы, потому что каждую секунду ты ему нужен. Надо делать это, показать ему это, поиграть... Есть короткий промежуток, когда он заснул. Но он, собака, мало спит», — с юмором рассказал музыкант.

Несмотря на трудности, связанные с воспитанием маленьких детей, Макаревич и его супруга вновь готовятся к пополнению семьи.

Когда именно девочка должна появиться на свет, музыкант не уточнил.