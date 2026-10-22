Если бы каждая из нас следовала правилам из глянцевых журналов (правильно питалась, занималась спортом, ухаживала за собой), мир был бы полон идеальных, но очень скучных красоток.

К счастью или к сожалению, на нашей планете больше обычных (но таких очаровательных) женщин, для которых пробежка перед работой в шесть утра — невыполнимая задача. Но если бы только пробежка… Мы собрали классические (и довольно простые!) правила, которые важны для нашего внешнего вида, но которые мы регулярно игнорируем без особых причин.

Как надо: начинать утро со стакана воды.

Что мы делаем на самом деле: только кофе — только хардкор. Пить воду по утрам — это для голливудских звезд, обычным же людям, чтобы проснуться, нужна убойная доза кофеина и бутерброд с маслом.

Как надо: не есть перед сном калорийную пищу.

Что мы делаем на самом деле: иметь идеальные пищевые привычки в мегаполисе — это из рода фантастики. Придя часов в одиннадцать ночи после долгого рабочего дня, очень сложно отказать себе в удовольствии полакомиться сочным бургером или кусочком чизкейка.

Как надо: смывать косметику перед сном.

Что мы делаем на самом деле: в будние дни мы более или менее справляемся с этой задачей. Но вот, когда наступают праздники или время грандиозных вечеринок до утра, мы просыпаемся с одинаковыми пандами и клоунским ртом.

Как надо: делать очищающую маску раз в неделю.

Что мы делаем на самом деле: мы либо делаем маски, когда уже не делать их просто нельзя, либо вообще забываем про существование глины и других глубоко очищающих средств. Грустно, но жизненно.

Как надо: использовать бьюти-средства согласно инструкции.

Что мы делаем на самом деле: крем или эксфолиант — это не суперсложная техника, где без многочасового чтения правил и советов не обойтись. Мы оставляем скраб на лице вместо 5 минут на все 20, а в маске из глины можем даже уснуть. Раздражение и сухость — вот что нас ждет утром.

Как надо: разделять косметику на зимнюю и летнюю.

Что мы делаем на самом деле: у машины есть летняя и зимняя резина, с наступлением первых холодов мы мигом мчимся в автосалон. В косметике также есть подобное разделение: летом крема должны быть легкими и увлажняющими, а зимой — питательными и жирными. Напрашивается вопрос: а вы сменили летний бьюти-набор на зимний?

Как надо: защищать губы от холода и солнца специальными средствами.

Что мы делаем на самом деле: красим губы помадой и выходим на улицу. Вам повезет, если в ней будут ухаживающие компоненты, но откровенно говоря, их недостаточно для защиты и увлажнения. Главное, чтобы вам не пришло в голову воспользоваться блеском в мороз.

Как надо: после душа пользоваться молочком для тела.

Что мы делаем на самом деле: еще один излюбленный бьюти-совет из журналов, который в принципе не сложно выполнять, но очень уж лень. Ведь после горячей ванны больше хочется укутаться в одеяло, чем стоять и размазывать крем по телу, а потом ждать, пока он впитается.

Как надо: делать ежедневную зарядку.

Что мы делаем на самом деле: вот главный камень преткновения для многих из нас. Мы научились ограничивать себя в еде, пользоваться моделирующими кремами, ходить по лестнице, а не пользоваться лифтом, но вот заставить себя утром пойти на фитнес — не в наших силах.