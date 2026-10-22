Отношения между взрослыми и подростками могут быть сложными. Почему это происходит? Психолог делится своими мыслями о трудностях подросткового возраста.

«Моя 16-летняя дочь-школьница постоянно хамит мне. Если я расстраиваюсь и говорю, что плохо себя чувствую, она пожимает плечами: «Тебе кажется». Если я ей купила что-то вкусное и попросила дать мне попробовать - она откажет, но через минуту угостит папу и бабушку. Когда я пытаюсь ее обнять, она кричит: «Не трогай меня!». У меня такое чувство, что она меня ненавидит, а я совершенно не понимаю, почему».

Кира Проценко, психолог

«Нет, она просто справляется как может»

Максимализм и драматизм

Подростковый возраст начинается с 12-13 лет и связан с повышенной выработкой половых гормонов. Исследования показывают, что причиной повышенной возбудимости и эмоциональной нестабильности подростков является гормон ТНР - аллопрегнанолон.

Этот гормон помогает в стрессовых ситуациях. В моменты сильного психоэмоционального напряжения ТНР выбрасывается в кровь и взаимодействует с ГАМК - гамма-аминомасляной кислотой, отвечающей за процессы торможения. Однако у подростков этот процесс работает иначе: в стрессовых ситуациях у них также выбрасывается ТНР, но параллельно активизируются рецепторы, которые усиливают негативные эмоции, такие как тревога.

Таким образом, драматичный и нестабильный эмоциональный фон подростков - это физиологическое явление, связанное с особенностями их мозга.

Возможные причины поведения

В 16-18 лет подросток переживает завершающий период пубертата, когда гормональная система почти перестроилась. В этом возрасте активно формируется представление о себе и своих желаниях, а также выражается желание стать независимым. Однако подростки часто не учитывают чувства родителей, которые не готовы к их отдалению.

Если пубертат замедлен из-за родительской гиперопеки, это может привести к бунту. Подростки, выросшие под давлением, хуже понимают себя и направляют негативные эмоции на тех, с кем у них есть привязанность. Это естественный процесс, помогающий отделиться от родителей и перейти к самостоятельной жизни.

Третья причина поведения может заключаться в обиде дочери на недостаток внимания, которое ей необходимо.

Важно подумать, не на разных ли «языках любви» вы общаетесь. Возможно, вы проявляете свою любовь так, как это не воспринимается дочерью. Она может ожидать другого проявления, даже не осознавая этого. Но вы можете ей в этом помочь!

Языки любви

Прикосновения, телесный контакт: Люди, для которых важен этот язык любви, ценят объятия и прикосновения.

Люди, для которых важен этот язык любви, ценят объятия и прикосновения. Помощь: Это означает, что человеку необходимо чувствовать поддержку и помощь в повседневных делах.

Это означает, что человеку необходимо чувствовать поддержку и помощь в повседневных делах. Подарки: Даже небольшие подарки могут вызвать радость у человека с этим языком любви.

Даже небольшие подарки могут вызвать радость у человека с этим языком любви. Совместное время: Люди чувствуют себя любимыми, когда проводят время вместе.

Что можно сделать

Назначьте встречу с дочкой в кафе. Заранее договоритесь о времени, когда вам обеим удобно, и обсудите, как выстроить разговор.

Например, вы можете закончить предложения так:

«Мне важно, чтобы в отношениях с тобой у нас были такие-то вещи…»

«Мне бывает радостно, когда я/мы…»

«Я грущу, если…»

«Мне бывает страшно, когда…»

«Я злюсь, если…»

«Я горжусь, когда…»

После того, как расскажете о себе, предложите ей: «А ты?».

Говорите спокойно и будьте готовы к разногласиям. Важно не установить виновного, а найти подходящее для всех решение. Ваша общая задача - услышать друг друга.

А если отказ?

Если подросток не принимает вас, услышьте его. Не игнорируйте свои чувства. Можно сказать: «Хорошо, но давай тогда встретимся и обсудим все, когда ты будешь готова. Если ты не хочешь говорить, я могу написать тебе письмо или сообщение».

Мнение медицины: Просто мозг «не дозрел»

Сверхэмоциональное поведение подростков объясняется научным фактом: преобладанием белого вещества над серым в мозге. Серое вещество отвечает за интеллектуальное развитие, а белое - за связь между различными структурами мозга.

В подростковом возрасте белое вещество начинает преобладать, что приводит к созданию новых нейронных связей. Это объясняет, почему подростки так восприимчивы к новой информации и ярким ощущениям. Родителям важно учитывать особенности подросткового мозга.

Помните: излагать свои мысли стоит через «я-высказывания» и говорить о своих чувствах, избегая обвинений в адрес ребенка.