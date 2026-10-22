Актриса и режиссёр Рената Литвинова представила новую фотосессию, в которой предстала в образе загадочного чёрного ангела. Винтажная эстетика, эффектное платье с перьями и необычные позы вызвали восторг у поклонников 59-летней знаменитости.

Как сообщает WomanHit, Литвинова вновь продемонстрировала приверженность своему узнаваемому стилю, сочетающему декаданс, театральность и утончённую элегантность.

Чёрные перья и немного мистики

Для новой съёмки актриса выбрала облегающее чёрное платье выше колена, украшенное длинными перьями. Они придали наряду одновременно роскошный и несколько мрачный вид.

Образ дополнили туфли на каблуках, подчеркнувшие стройные ноги артистки.

Фотосессия получилась необычной: Литвинова позировала на кровати прямо в обуви, принимая выразительные позы и создавая атмосферу старого кинематографа.

Возможно, на создание образа актрису вдохновил недавний показ Victoria's Secret, где перья и фантазийные силуэты также занимали заметное место.

Поклонники назвали её богиней

Новые фотографии вызвали множество восторженных комментариев.

«Бесконечность», «Элегантна, утончённа. Как всегда хрупка и магнетична», «Богиня», «Шикарная и самая стильная», «Загадочная и как всегда прекрасная!» — написали поклонники.

Особенно их впечатлило то, как актриса сочетает винтажную эстетику с современными модными элементами, сохраняя собственную узнаваемую манеру.

Литвинова регулярно экспериментирует с образами, хотя остаётся верна своей любви к необычным силуэтам, выразительным деталям и кинематографичной атмосфере.