Когда за окном холодно и сыро, особенно хочется чего-нибудь горячего, вкусного и сытного. Тыквенный крем-суп с красной чечевицей — именно такое блюдо. Он получается бархатистым, ароматным и питательным, а приготовить его можно всего за полчаса с небольшим.
Для этого супа не понадобятся дорогие продукты или сложные кулинарные приёмы. Все ингредиенты доступны, а готовится блюдо в одной кастрюле.
Тыква придаёт супу нежную сладость и красивый золотистый цвет, красная чечевица делает его густым и сытным, а сливочное масло добавляет мягкий, насыщенный вкус.
Ингредиенты
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Очищенная тыква — 300 г.
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Красная чечевица — 120 г.
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Картофель — 2 шт.
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Морковь — 1 шт.
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Репчатый лук — 1 шт.
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Сливочное масло — 50 г.
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Вода — 800 мл.
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Соль — по вкусу.
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Чёрный молотый перец — по вкусу.
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Свежая петрушка или укроп — для подачи.
По желанию можно добавить 2–3 зубчика чеснока.
Как приготовить тыквенный крем-суп
Шаг 1. Подготовьте овощи.
Тыкву, картофель, морковь и лук вымойте и очистите. Тыкву, картофель и лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке.
Красную чечевицу тщательно промойте под проточной водой. Зелень мелко порубите.
Шаг 2. Обжарьте лук и морковь.
Возьмите кастрюлю с толстым дном и растопите в ней сливочное масло.
Добавьте нарезанный лук и натёртую морковь. Обжаривайте на умеренном огне, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими.
Шаг 3. Добавьте остальные ингредиенты.
Выложите в кастрюлю картофель, тыкву и промытую чечевицу.
Посолите, поперчите и залейте 800 мл горячей воды. Доведите до кипения.
Шаг 4. Варите до готовности.
Уменьшите огонь и варите суп примерно 25–30 минут, пока картофель, тыква и чечевица полностью не размягчатся.
Шаг 5. Превратите суп в нежный крем.
Снимите кастрюлю с огня и измельчите содержимое погружным блендером до однородной, гладкой консистенции.
Если суп получился слишком густым, можно добавить немного горячей воды.
После этого снова доведите его до кипения и сразу снимите с огня.
Шаг 6. Подавайте горячим.
Разлейте суп по тарелкам и посыпьте свежей зеленью.
По желанию его можно дополнить хрустящими сухариками, тыквенными семечками или небольшим количеством сливок.
Несколько секретов вкусного супа
Для приготовления лучше использовать красную чечевицу: она быстро разваривается и придаёт супу особенно нежную консистенцию.
Если хочется более насыщенного аромата, добавьте во время обжаривания овощей 2–3 измельчённых зубчика чеснока.
А любителям пряных блюд можно попробовать щепотку мускатного ореха, сладкой паприки или молотого имбиря.
Такой суп прекрасно подходит для осеннего обеда или лёгкого ужина. Он согревает, хорошо насыщает и позволяет по-новому взглянуть на привычную тыкву.
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