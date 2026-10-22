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Тыквенный крем-суп с чечевицей: нежный, ароматный и согревающий осенний обед 1 614

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тыквенный суп
ФОТО: BB.LV/AI

Когда за окном холодно и сыро, особенно хочется чего-нибудь горячего, вкусного и сытного. Тыквенный крем-суп с красной чечевицей — именно такое блюдо. Он получается бархатистым, ароматным и питательным, а приготовить его можно всего за полчаса с небольшим.

Для этого супа не понадобятся дорогие продукты или сложные кулинарные приёмы. Все ингредиенты доступны, а готовится блюдо в одной кастрюле.

Тыква придаёт супу нежную сладость и красивый золотистый цвет, красная чечевица делает его густым и сытным, а сливочное масло добавляет мягкий, насыщенный вкус.

Ингредиенты

  • Очищенная тыква — 300 г.

  • Красная чечевица — 120 г.

  • Картофель — 2 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Сливочное масло — 50 г.

  • Вода — 800 мл.

  • Соль — по вкусу.

  • Чёрный молотый перец — по вкусу.

  • Свежая петрушка или укроп — для подачи.

По желанию можно добавить 2–3 зубчика чеснока.

Как приготовить тыквенный крем-суп

Шаг 1. Подготовьте овощи.

Тыкву, картофель, морковь и лук вымойте и очистите. Тыкву, картофель и лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке.

Красную чечевицу тщательно промойте под проточной водой. Зелень мелко порубите.

Шаг 2. Обжарьте лук и морковь.

Возьмите кастрюлю с толстым дном и растопите в ней сливочное масло.

Добавьте нарезанный лук и натёртую морковь. Обжаривайте на умеренном огне, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими.

Шаг 3. Добавьте остальные ингредиенты.

Выложите в кастрюлю картофель, тыкву и промытую чечевицу.

Посолите, поперчите и залейте 800 мл горячей воды. Доведите до кипения.

Шаг 4. Варите до готовности.

Уменьшите огонь и варите суп примерно 25–30 минут, пока картофель, тыква и чечевица полностью не размягчатся.

Шаг 5. Превратите суп в нежный крем.

Снимите кастрюлю с огня и измельчите содержимое погружным блендером до однородной, гладкой консистенции.

Если суп получился слишком густым, можно добавить немного горячей воды.

После этого снова доведите его до кипения и сразу снимите с огня.

Шаг 6. Подавайте горячим.

Разлейте суп по тарелкам и посыпьте свежей зеленью.

По желанию его можно дополнить хрустящими сухариками, тыквенными семечками или небольшим количеством сливок.

Несколько секретов вкусного супа

Для приготовления лучше использовать красную чечевицу: она быстро разваривается и придаёт супу особенно нежную консистенцию.

Если хочется более насыщенного аромата, добавьте во время обжаривания овощей 2–3 измельчённых зубчика чеснока.

А любителям пряных блюд можно попробовать щепотку мускатного ореха, сладкой паприки или молотого имбиря.

Такой суп прекрасно подходит для осеннего обеда или лёгкого ужина. Он согревает, хорошо насыщает и позволяет по-новому взглянуть на привычную тыкву.

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#осень #кулинария #здоровое питание #тыква #еда
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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