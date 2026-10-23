37-летняя актриса Агата Муцениеце возобновила выступления в кабаре-шоу спустя десять месяцев после рождения третьего ребёнка. Для возвращения на сцену артистка выбрала эффектный наряд с корсетом и высокими разрезами.

В конце 2025 года Агата Муцениеце и её супруг, музыкант Пётр Дранга, стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Верой.

Супруги долгое время предпочитали не афишировать ожидание ребёнка. Поэтому фотографии беременной актрисы практически не появлялись в социальных сетях. Лишь после рождения дочери Муцениеце начала делиться снимками, сделанными в этот период.

До ухода в декрет актриса регулярно участвовала в популярном московском кабаре-шоу, где ранее выступала Екатерина Варнава. Муцениеце исполняла песни, выступала с монологами и участвовала в танцевальных номерах.

Теперь артистка решила вернуться к работе.

Накануне Агата приняла участие в специальном представлении, посвящённом семилетию московского театра.

Для выхода на сцену 37-летняя актриса выбрала эффектное платье с корсетом и высокими разрезами. Образ дополнили объёмная причёска и яркий сценический макияж.

Фотографии с выступления появились в Telegram-канале Spletnik.

Напомним, помимо младшей дочери Веры, Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от предыдущего брака с актёром Павлом Прилучным — сына Тимофея и дочь Мию.

После развода оба бывших супруга устроили личную жизнь. Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу, а Прилучный создал семью с актрисой Зепюр Брутян, с которой воспитывает сына Микаэля.

Возвращение Муцениеце в кабаре стало одним из первых заметных сценических появлений актрисы после рождения третьего ребёнка.