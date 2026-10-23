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Как помочь ребенку развить любовь к знаниям 0 43

Люблю!
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как помочь ребенку развить любовь к знаниям

Многие дети уже до школы проявляют интерес к знаниям или, наоборот, равнодушие к учебе. Как родителям поддержать стремление ребенка к обучению и развитию?

 

В современном обществе многие родители акцентируют внимание на раннем развитии детей. К первому классу многие дети уже умеют читать, считать, писать и даже изучают иностранные языки. Однако такой подход может иметь обратную сторону: дошкольники могут перегружаться и терять мотивацию к обучению.

Екатерина Лысенкова, директор методического отдела сети центров дополнительного образования детей Startum, делится советами о том, как привить детям любовь к знаниям, не перегружая их.

Не переусердствуй

Разговоры с другими родителями часто напоминают соревнование за звание "Самый одаренный ребенок": "Наш уже в два года изучает китайский!", "А наш выигрывает у папы в шахматы!". Стремление родителей дать ребенку как можно больше знаний похвально, но важно помнить, что дети должны развиваться в соответствии со своим возрастом.

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Например, рисование на стенах или беспорядок в шкафах – это не хулиганство, а способ для малыша познать мир. То же касается и усидчивости: попытки посадить трехлетнего ребенка за парту на полчаса могут закончиться истерикой. Важно не требовать от детей того, к чему они еще не готовы, ради собственных амбиций. Отличным примером может стать чтение красочной книги в зоне видимости ребенка, что может вызвать его интерес.

Дети, чьи родители не навязывают им варианты времяпрепровождения, быстрее развивают познавательный интерес.

Дети по своей природе любознательны, и в возрасте 2,5 лет они часто задают вопросы. Важно не отмахиваться от них, а объяснять доступным языком. Если на вопросы ребенок будет слышать: "Отстань", "Ты уже спрашивал", "Я не знаю", его интерес будет угасать.

Играй

Детская игра – это способ воспроизведения действий взрослых и отношений между ними, развитие воображения и речи. Игра – это не бесполезное времяпрепровождение, а важный способ познания мира. Новые знания лучше усваиваются через игру.

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Можно придумать сказку или квест, где ребенок будет супергероем, познающим мир. Это поможет удерживать внимание и увлеченность. Также можно отправиться в парк или лес, где он будет искать клад и узнавать названия деревьев. Это запомнится лучше, чем зубрежка. В школе дети могут работать в командах над проектами и делиться результатами.

Повторяй и обсуждай

Пословица "Повторение – мать учения" действительно отражает суть успешного образовательного процесса. Исследования показывают, что человек начинает забывать информацию сразу после изучения. Один из эффективных способов запоминания – активное повторение. Детям полезно пересказывать прочитанное и обсуждать увиденное.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Однако не стоит превращать этот процесс в тестирование. Искренний интерес взрослого побуждает ребенка делиться информацией. Разговаривайте с ребенком, интересуйтесь его чтением и впечатлениями. Это поможет ребенку охотнее делиться своими мыслями и впечатлениями.

Придавай значение

Система образования оценивает детей за их знания, и им важно, чтобы их вклад замечали. Это дает мотивацию и стимул. Однако важно создать ситуацию успеха, которая не всегда должна оцениваться. Чем чаще ребенок ощущает "Я справился!", тем легче он воспринимает ошибки и неудачи. Создать ситуацию успеха просто – не нужно завышать требования.

Давая ребенку простое задание, например: "заправь свою кровать", важно акцентировать, что он справился с заданием.

Родителю важно не стремиться сразу исправить недостатки в выполнении задания и не критиковать ребенка. То, что взрослый считает очевидным, может быть сложным для ребенка. Важно направлять внимание на похвалу, а не на критику. В случае неудач лучше поддержать ребенка и показать, что вы готовы помочь.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

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