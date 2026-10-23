Например, рисование на стенах или беспорядок в шкафах – это не хулиганство, а способ для малыша познать мир. То же касается и усидчивости: попытки посадить трехлетнего ребенка за парту на полчаса могут закончиться истерикой. Важно не требовать от детей того, к чему они еще не готовы, ради собственных амбиций. Отличным примером может стать чтение красочной книги в зоне видимости ребенка, что может вызвать его интерес.