Чёрный, бордовый, небесно-голубой или золотистый? Оказывается, у каждого месяца рождения есть свой особенный цвет, который, согласно астрологическим представлениям, лучше всего отражает характер человека и помогает подчеркнуть его индивидуальность.
Американские астрологи составили необычный модный календарь — от января до декабря.
Цвет одежды способен влиять на впечатление, которое мы производим на окружающих, а также на наше собственное восприятие образа. Одни оттенки ассоциируются с уверенностью и энергией, другие — со спокойствием, элегантностью или романтичностью.
Как пишет американское издание Parade, астрология предлагает ещё один необычный способ выбрать подходящий цвет гардероба — ориентироваться на месяц своего рождения.
Авторы подборки сопоставили традиционные астрологические характеристики людей, родившихся в разные месяцы, с двенадцатью модными оттенками.
Разумеется, научных доказательств связи между месяцем рождения и подходящим цветом одежды нет. Однако такой подход может стать интересным источником вдохновения для обновления гардероба.
Январь — классический чёрный
Людям, родившимся в январе, астрологи рекомендуют обратить внимание на классический чёрный цвет.
Январские Козероги и Водолеи, согласно астрологическим представлениям, отличаются целеустремлённостью, самостоятельностью и стремлением добиваться поставленных целей.
Чёрный цвет подчёркивает сдержанность, элегантность и уверенность в себе.
Кроме того, он практически не выходит из моды и легко сочетается с другими оттенками.
Для январских именинников особенно удачным выбором могут стать чёрные пальто, строгие костюмы и лаконичные аксессуары.
Февраль — электрический фиолетовый
Рождённым в феврале предлагается яркий и необычный оттенок — электрический фиолетовый.
Водолеи и Рыбы ассоциируются с развитым воображением, оригинальностью и нестандартным мышлением.
Фиолетовый цвет прекрасно передаёт стремление выделяться из толпы и не бояться экспериментов.
Он подходит тем, кто любит необычные сочетания и хочет добавить в свой образ немного загадочности.
Даже небольшой аксессуар такого цвета способен сделать привычный наряд заметнее.
Март — цвет морской пены
Мартовским именинникам астрологи советуют нежный зеленовато-голубой оттенок морской пены.
Он сочетает свежесть зелёного и спокойствие голубого, создавая ощущение лёгкости и гармонии.
Рождённым под знаками Рыб и Овна традиционно приписывают богатое воображение, чувствительность и стремление к новым впечатлениям.
Цвет морской пены символически отражает эти качества.
Особенно эффектно он смотрится в лёгких блузках, платьях и весенних комплектах одежды.
Апрель — вишнёво-красный
Для апреля выбран насыщенный вишнёво-красный цвет.
Он ассоциируется с энергией, решительностью, страстью и уверенностью.
Апрельские Овны и Тельцы, согласно астрологии, отличаются настойчивостью и готовностью отстаивать собственные интересы.
Вишнёвый оттенок помогает создать яркий образ, который трудно не заметить.
При этом он выглядит более глубоким и благородным, чем некоторые другие разновидности красного.
Май — шалфейно-зелёный
Людям, родившимся в мае, предлагается мягкий и приглушённый зелёный оттенок шалфея.
Майские Тельцы и Близнецы ассоциируются с обаянием, общительностью и стремлением создавать вокруг себя приятную атмосферу.
Шалфейно-зелёный символизирует естественность, спокойствие и душевное равновесие.
Этот оттенок хорошо сочетается с бежевым, белым, коричневым и другими природными цветами.
Он особенно подходит для повседневного гардероба.
Июнь — сливочно-жёлтый
Для июня астрологи выбрали нежный сливочно-жёлтый оттенок, напоминающий цвет масляного крема.
Близнецам и Ракам традиционно приписывают сочетание общительности, эмоциональности и гибкости характера.
Сливочный цвет отражает мягкость и теплоту, но при этом выглядит свежо и современно.
Его главное преимущество — универсальность.
Такой оттенок легко комбинировать практически с любыми базовыми цветами гардероба.
Июль — небесно-голубой
Рождённым в июле рекомендуется небесно-голубой цвет.
Он ассоциируется со спокойствием, надеждой, мечтательностью и внутренней гармонией.
Июльские Раки и Львы, согласно астрологическим характеристикам, отличаются эмоциональностью, щедростью и яркой индивидуальностью.
Небесно-голубой помогает создать лёгкий, свежий и располагающий образ.
Особенно удачно он смотрится в летних рубашках, платьях и аксессуарах.
Август — золотисто-жёлтый
Августовским именинникам достался один из самых солнечных оттенков — золотисто-жёлтый.
Этот цвет символизирует жизненную энергию, оптимизм, уверенность и стремление к успеху.
Львам и Девам астрологи приписывают сильный характер, трудолюбие и желание реализовать свои способности.
Золотистые оттенки помогают подчеркнуть яркость образа.
Их можно использовать как в одежде, так и в украшениях, сумках или обуви.
Сентябрь — шоколадно-коричневый
Для сентября выбран глубокий шоколадно-коричневый цвет.
Он ассоциируется с надёжностью, практичностью, теплотой и устойчивостью.
Сентябрьские Девы и Весы, согласно астрологическим представлениям, ценят продуманность решений, комфорт и гармонию.
Шоколадный оттенок прекрасно вписывается в осенний гардероб.
Он особенно эффектно сочетается с кремовым, бежевым, карамельным и золотистым цветами.
Октябрь — бордовый
Рождённым в октябре астрологи советуют обратить внимание на насыщенный бордовый цвет.
Этот оттенок сочетает элегантность, загадочность и сдержанную выразительность.
Весам и Скорпионам традиционно приписывают обаяние, эмоциональную глубину и способность привлекать внимание окружающих.
Бордовый цвет помогает подчеркнуть именно эти качества.
Он особенно хорошо подходит для осенних пальто, платьев, костюмов и аксессуаров.
Ноябрь — лесной зелёный
Для ноября выбран глубокий тёмно-зелёный оттенок, напоминающий цвет хвойного леса.
Он символизирует обновление, внутреннюю силу и связь с природой.
Ноябрьские Скорпионы и Стрельцы, согласно астрологии, отличаются любознательностью, стремлением к открытиям и желанием исследовать неизведанное.
Лесной зелёный выглядит благородно и при этом менее строго, чем классический чёрный.
Он хорошо сочетается с коричневым, бежевым, золотистым и серым.
Декабрь — серебристо-голубой
Завершает модный календарь холодный и элегантный серебристо-голубой оттенок.
Рождённым в декабре Стрельцам и Козерогам астрологи приписывают стремление к знаниям, новым впечатлениям и достижению поставленных целей.
Серебристо-голубой ассоциируется с ясностью мысли, свежестью и утончённостью.
Этот оттенок особенно эффектно смотрится в зимних образах, вечерних нарядах и праздничных аксессуарах.
Стоит ли выбирать одежду по месяцу рождения?
Авторы подборки напоминают, что цвет — один из самых простых способов выразить индивидуальность.
Даже если человек обычно предпочитает спокойные и нейтральные оттенки, необычный цветовой акцент способен полностью изменить впечатление от привычного наряда.
При этом астрологические рекомендации не следует воспринимать как обязательные правила.
Лучший цвет одежды — тот, в котором человек чувствует себя уверенно и комфортно. А оттенок, связанный с месяцем рождения, может стать интересной подсказкой для нового модного эксперимента.
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