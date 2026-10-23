Чёрный, бордовый, небесно-голубой или золотистый? Оказывается, у каждого месяца рождения есть свой особенный цвет, который, согласно астрологическим представлениям, лучше всего отражает характер человека и помогает подчеркнуть его индивидуальность.

Американские астрологи составили необычный модный календарь — от января до декабря.

Цвет одежды способен влиять на впечатление, которое мы производим на окружающих, а также на наше собственное восприятие образа. Одни оттенки ассоциируются с уверенностью и энергией, другие — со спокойствием, элегантностью или романтичностью.

Как пишет американское издание Parade, астрология предлагает ещё один необычный способ выбрать подходящий цвет гардероба — ориентироваться на месяц своего рождения.

Авторы подборки сопоставили традиционные астрологические характеристики людей, родившихся в разные месяцы, с двенадцатью модными оттенками.

Разумеется, научных доказательств связи между месяцем рождения и подходящим цветом одежды нет. Однако такой подход может стать интересным источником вдохновения для обновления гардероба.

Январь — классический чёрный

Людям, родившимся в январе, астрологи рекомендуют обратить внимание на классический чёрный цвет.

Январские Козероги и Водолеи, согласно астрологическим представлениям, отличаются целеустремлённостью, самостоятельностью и стремлением добиваться поставленных целей.

Чёрный цвет подчёркивает сдержанность, элегантность и уверенность в себе.

Кроме того, он практически не выходит из моды и легко сочетается с другими оттенками.

Для январских именинников особенно удачным выбором могут стать чёрные пальто, строгие костюмы и лаконичные аксессуары.

Февраль — электрический фиолетовый

Рождённым в феврале предлагается яркий и необычный оттенок — электрический фиолетовый.

Водолеи и Рыбы ассоциируются с развитым воображением, оригинальностью и нестандартным мышлением.

Фиолетовый цвет прекрасно передаёт стремление выделяться из толпы и не бояться экспериментов.

Он подходит тем, кто любит необычные сочетания и хочет добавить в свой образ немного загадочности.

Даже небольшой аксессуар такого цвета способен сделать привычный наряд заметнее.

Март — цвет морской пены

Мартовским именинникам астрологи советуют нежный зеленовато-голубой оттенок морской пены.

Он сочетает свежесть зелёного и спокойствие голубого, создавая ощущение лёгкости и гармонии.

Рождённым под знаками Рыб и Овна традиционно приписывают богатое воображение, чувствительность и стремление к новым впечатлениям.

Цвет морской пены символически отражает эти качества.

Особенно эффектно он смотрится в лёгких блузках, платьях и весенних комплектах одежды.

Апрель — вишнёво-красный

Для апреля выбран насыщенный вишнёво-красный цвет.

Он ассоциируется с энергией, решительностью, страстью и уверенностью.

Апрельские Овны и Тельцы, согласно астрологии, отличаются настойчивостью и готовностью отстаивать собственные интересы.

Вишнёвый оттенок помогает создать яркий образ, который трудно не заметить.

При этом он выглядит более глубоким и благородным, чем некоторые другие разновидности красного.

Май — шалфейно-зелёный

Людям, родившимся в мае, предлагается мягкий и приглушённый зелёный оттенок шалфея.

Майские Тельцы и Близнецы ассоциируются с обаянием, общительностью и стремлением создавать вокруг себя приятную атмосферу.

Шалфейно-зелёный символизирует естественность, спокойствие и душевное равновесие.

Этот оттенок хорошо сочетается с бежевым, белым, коричневым и другими природными цветами.

Он особенно подходит для повседневного гардероба.

Июнь — сливочно-жёлтый

Для июня астрологи выбрали нежный сливочно-жёлтый оттенок, напоминающий цвет масляного крема.

Близнецам и Ракам традиционно приписывают сочетание общительности, эмоциональности и гибкости характера.

Сливочный цвет отражает мягкость и теплоту, но при этом выглядит свежо и современно.

Его главное преимущество — универсальность.

Такой оттенок легко комбинировать практически с любыми базовыми цветами гардероба.

Июль — небесно-голубой

Рождённым в июле рекомендуется небесно-голубой цвет.

Он ассоциируется со спокойствием, надеждой, мечтательностью и внутренней гармонией.

Июльские Раки и Львы, согласно астрологическим характеристикам, отличаются эмоциональностью, щедростью и яркой индивидуальностью.

Небесно-голубой помогает создать лёгкий, свежий и располагающий образ.

Особенно удачно он смотрится в летних рубашках, платьях и аксессуарах.

Август — золотисто-жёлтый

Августовским именинникам достался один из самых солнечных оттенков — золотисто-жёлтый.

Этот цвет символизирует жизненную энергию, оптимизм, уверенность и стремление к успеху.

Львам и Девам астрологи приписывают сильный характер, трудолюбие и желание реализовать свои способности.

Золотистые оттенки помогают подчеркнуть яркость образа.

Их можно использовать как в одежде, так и в украшениях, сумках или обуви.

Сентябрь — шоколадно-коричневый

Для сентября выбран глубокий шоколадно-коричневый цвет.

Он ассоциируется с надёжностью, практичностью, теплотой и устойчивостью.

Сентябрьские Девы и Весы, согласно астрологическим представлениям, ценят продуманность решений, комфорт и гармонию.

Шоколадный оттенок прекрасно вписывается в осенний гардероб.

Он особенно эффектно сочетается с кремовым, бежевым, карамельным и золотистым цветами.

Октябрь — бордовый

Рождённым в октябре астрологи советуют обратить внимание на насыщенный бордовый цвет.

Этот оттенок сочетает элегантность, загадочность и сдержанную выразительность.

Весам и Скорпионам традиционно приписывают обаяние, эмоциональную глубину и способность привлекать внимание окружающих.

Бордовый цвет помогает подчеркнуть именно эти качества.

Он особенно хорошо подходит для осенних пальто, платьев, костюмов и аксессуаров.

Ноябрь — лесной зелёный

Для ноября выбран глубокий тёмно-зелёный оттенок, напоминающий цвет хвойного леса.

Он символизирует обновление, внутреннюю силу и связь с природой.

Ноябрьские Скорпионы и Стрельцы, согласно астрологии, отличаются любознательностью, стремлением к открытиям и желанием исследовать неизведанное.

Лесной зелёный выглядит благородно и при этом менее строго, чем классический чёрный.

Он хорошо сочетается с коричневым, бежевым, золотистым и серым.

Декабрь — серебристо-голубой

Завершает модный календарь холодный и элегантный серебристо-голубой оттенок.

Рождённым в декабре Стрельцам и Козерогам астрологи приписывают стремление к знаниям, новым впечатлениям и достижению поставленных целей.

Серебристо-голубой ассоциируется с ясностью мысли, свежестью и утончённостью.

Этот оттенок особенно эффектно смотрится в зимних образах, вечерних нарядах и праздничных аксессуарах.

Стоит ли выбирать одежду по месяцу рождения?

Авторы подборки напоминают, что цвет — один из самых простых способов выразить индивидуальность.

Даже если человек обычно предпочитает спокойные и нейтральные оттенки, необычный цветовой акцент способен полностью изменить впечатление от привычного наряда.

При этом астрологические рекомендации не следует воспринимать как обязательные правила.

Лучший цвет одежды — тот, в котором человек чувствует себя уверенно и комфортно. А оттенок, связанный с месяцем рождения, может стать интересной подсказкой для нового модного эксперимента.