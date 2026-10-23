Обычные препараты от простуды, которые продаются без рецепта, могут представлять серьёзную опасность для здоровья. Причём многие люди совершают одну и ту же ошибку, даже не подозревая об этом. Американские врачи предупредили: неправильное сочетание лекарств способно привести к поражению печени, желудочным кровотечениям и нарушениям работы сердца.

Как сообщает американское издание Parade, специалисты по заболеваниям уха, горла и носа обратили внимание на распространённую проблему — случайную передозировку препаратов от простуды.

Особенно часто она возникает, когда человек одновременно принимает несколько лекарств с разными торговыми названиями.

Главная ошибка — принимать сразу несколько средств

Во время простуды люди нередко используют сразу несколько препаратов: один — от температуры, другой — от головной боли, третий — от кашля или заложенности носа.

На первый взгляд такой подход кажется логичным. Однако именно здесь скрывается опасность.

«Двойная дозировка обычно возникает случайно, когда человек принимает два разных лекарства, содержащих одно и то же действующее вещество», — объясняет доктор Джозеф Лебовиц, отоларинголог медицинского центра Stony Brook Medicine в Нью-Йорке.

Проблема заключается в том, что многие комбинированные средства от простуды содержат сразу несколько активных компонентов. Если принять оба средства, можно незаметно превысить рекомендуемую дозировку.

При этом опасность зависит от конкретных действующих веществ и их общего количества.

Особая опасность для печени

Одним из наиболее распространённых компонентов препаратов от простуды является парацетамол, известный в США под названием ацетаминофен.

Он используется для снижения температуры, облегчения головной и мышечной боли.

Однако парацетамол входит в состав множества лекарств, включая комбинированные порошки, таблетки и средства для облегчения симптомов простуды.

Поэтому человек может получить избыточную дозу, даже если принимает каждый препарат строго по инструкции, но не учитывает их общий состав.

Как напоминает доктор Лебовиц, максимальная суммарная доза парацетамола для здорового взрослого человека — 4000 миллиграммов за 24 часа.

Это верхний предел, а не рекомендуемая ежедневная доза.

Для некоторых людей, в том числе при заболеваниях печени и наличии других факторов риска, безопасный предел может быть ниже.

Передозировка парацетамола способна вызвать тяжёлое поражение печени, иногда представляющее угрозу для жизни.

Желудочные кровотечения и проблемы с сердцем

Опасность связана не только с парацетамолом.

Другие популярные лекарства также могут вызывать серьёзные осложнения при превышении дозировки.

Например, нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относится ибупрофен, при неправильном применении способны повышать риск язв и желудочно-кишечных кровотечений.

«Передозировка нестероидных противовоспалительных препаратов может вызвать желудочно-кишечные кровотечения и язвы, а также увеличить риск инфаркта и инсульта», — предупреждает отоларинголог Маргерита Бруни.

Особой осторожности требуют и сосудосуживающие средства для уменьшения заложенности носа.

Препараты, содержащие псевдоэфедрин, при передозировке могут вызывать возбуждение, тремор, судороги и сердечно-сосудистые осложнения.

Кроме того, некоторые средства от простуды способны повышать артериальное давление, что особенно важно учитывать людям с гипертонией.

Почему ночные лекарства тоже могут быть опасны?

Многие комбинированные средства, предназначенные для приёма перед сном, содержат антигистаминные компоненты.

Они помогают облегчить отдельные симптомы, но одновременно обладают выраженным седативным действием.

По словам доктора Кристины Фанг, сочетание нескольких таких препаратов может вызвать чрезмерную сонливость.

Особенно опасно принимать их перед управлением автомобилем или работой, требующей концентрации внимания.

Кроме того, седативные компоненты могут взаимодействовать с другими лекарствами, включая некоторые препараты для лечения тревожных расстройств.

Сколько лекарств от простуды можно принимать в день?

Универсальной безопасной дозировки для всех противопростудных средств не существует.

Как объясняет доктор Лебовиц, она зависит от нескольких факторов:

конкретного действующего вещества и формы препарата;

возраста, а иногда и массы тела пациента;

других принимаемых лекарств;

сопутствующих заболеваний;

максимальной суточной дозы, указанной в инструкции.

Поэтому специалисты рекомендуют ориентироваться не на название препарата, а прежде всего на его состав.

Если человек одновременно использует несколько лекарств, необходимо проверить, не повторяются ли в них действующие вещества.

Три правила безопасного лечения простуды

Американские отоларингологи сформулировали три основных рекомендации, которые помогут избежать случайной передозировки.

Первое — всегда проверять состав лекарств.

Разные торговые названия вовсе не означают, что препараты содержат разные действующие вещества.

Особенно внимательно следует читать инструкции к комбинированным средствам от простуды.

Если возникают сомнения, можно обратиться к фармацевту.

Второе — выбирать лекарство под конкретный симптом.

Препараты от простуды обычно не ускоряют уничтожение вируса, а лишь временно облегчают самочувствие.

Поэтому нет необходимости принимать многокомпонентное средство, если беспокоит только один симптом.

Например, при головной боли может оказаться достаточно одного подходящего обезболивающего препарата.

Чем больше действующих веществ содержится в лекарстве, тем выше вероятность ненужных побочных эффектов.

Третье — учитывать хронические заболевания и другие лекарства.

Некоторые компоненты противопростудных препаратов способны повышать давление, вызывать сонливость или вступать во взаимодействие с лекарствами, которые человек принимает постоянно.

Особенно важно проконсультироваться с врачом при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и других хронических состояний.

Когда простуда требует обращения к врачу?

Большинство обычных вирусных простуд проходят самостоятельно.

Однако иногда симптомы могут указывать на осложнения или другое заболевание.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют обратиться за медицинской помощью, если симптомы не улучшаются более десяти дней, возвращаются после временного улучшения или становятся сильнее.

Отоларинголог также может помочь, если заложенность носа сохраняется неделями или после инфекции долго не восстанавливается обоняние.

При затруднённом дыхании, боли в груди и других выраженных тревожных симптомах медицинская помощь может потребоваться значительно раньше.

Если есть подозрение на передозировку лекарства, особенно парацетамола, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, даже если самочувствие пока остаётся нормальным.

Главный вывод врачей

Самая распространённая ошибка при лечении простуды — не обязательно приём слишком большого количества таблеток одного препарата.

Гораздо чаще человек случайно получает двойную дозу действующего вещества, сочетая несколько средств с разными названиями.

Поэтому главное правило безопасного лечения простуды — проверять состав каждого лекарства и не пытаться одновременно устранить все симптомы с помощью множества препаратов.