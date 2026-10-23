Привычное представление о том, что блондинки пользуются особым успехом, оказалось не таким однозначным. Американские исследователи обнаружили, что тёмные волосы могут делать женское лицо визуально привлекательнее, а кожу — более гладкой, ровной и здоровой. Особенно заметным этот эффект оказался у женщин старшего возраста.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Perception, сообщает Daily Mail.

Секрет привлекательности оказался в контрасте

Учёные решили выяснить, как цвет волос и окружающий лицо фон влияют на восприятие внешности.

Оказалось, что тёмные оттенки способны создавать своеобразный оптический эффект: на их фоне кожа кажется более однородной, а её тон — более ровным.

Это имеет значение, поскольку состояние кожи играет важную роль в том, как окружающие оценивают внешность человека.

Ровная кожа часто ассоциируется со здоровьем, молодостью и привлекательностью. Кроме того, особенности внешности могут влиять даже на субъективное восприятие таких качеств, как надёжность.

Исследователи предположили, что дело не столько в самом цвете волос, сколько в контрасте между лицом и окружающими его оттенками.

Первый эксперимент: 45 женщин и два фона

На первом этапе исследования учёные привлекли 61 участника.

Им показали фотографии 45 женщин в возрасте от 19 до 79 лет.

Изображения специально обработали таким образом, чтобы волосы моделей не были видны. Одни и те же лица демонстрировали на двух разных фонах — чёрном и телесного цвета.

Участникам предложили оценить внешний вид кожи.

Результат оказался достаточно определённым: на чёрном фоне кожа женщин воспринималась как значительно более ровная и здоровая.

Причём речь шла об одних и тех же фотографиях. Менялся исключительно фон изображения.

Это позволило предположить, что восприятие состояния кожи зависит не только от её реальных особенностей, но и от окружающих цветов.

Второй эксперимент: блондинки против брюнеток

Затем исследователи решили проверить, распространяется ли обнаруженный эффект непосредственно на цвет волос.

Для этого фотографии женщин обработали цифровым способом, создавая варианты с более светлыми и более тёмными волосами.

Участникам вновь предложили оценить состояние кожи изображённых женщин.

Выяснилось, что у молодых моделей изменение цвета волос практически не влияло на оценки.

А вот у женщин старшего возраста обнаружилась заметная закономерность: с тёмными волосами их кожа воспринималась как более гладкая, ровная и здоровая.

Таким образом, более тёмный оттенок волос в определённых условиях способен визуально улучшать восприятие лица.

Значит ли это, что брюнетки красивее блондинок?

Учёные не утверждают, что тёмные волосы объективно делают любую женщину красивее.

Исследование касалось прежде всего зрительного восприятия кожи, а не универсального рейтинга женской привлекательности.

Полученные результаты показывают, что контраст между лицом и окружающими его цветами может влиять на впечатление от внешности.

При этом эффект зависит от возраста и, вероятно, от индивидуальных особенностей лица.

Поэтому результаты эксперимента не означают, что всем женщинам стоит немедленно перекрашиваться в брюнеток.

Как использовать открытие в повседневной жизни?

Исследование показывает, что даже сравнительно небольшие изменения внешнего облика могут влиять на то, как человека воспринимают окружающие.

Причём речь не обязательно должна идти о кардинальной смене имиджа.

Значение могут иметь оттенок волос, цвет одежды возле лица и общий контраст между кожей и окружающими её элементами.

Например, тёмный воротник или шарф могут создавать визуальный эффект, похожий на тот, который исследователи наблюдали при использовании чёрного фона. Однако влияние конкретных предметов одежды в описанных экспериментах отдельно не проверялось.

Главный вывод учёных: привлекательность зависит не только от черт лица и состояния кожи, но и от того, какие цвета находятся рядом с ним. И иногда правильно подобранный оттенок волос способен изменить впечатление от внешности без каких-либо косметических процедур.