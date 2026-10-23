Чтобы заботиться о здоровье сердца, необязательно регулярно покупать дорогой лосось. Кардиологи советуют обратить внимание на гораздо более доступную рыбу, которую можно найти практически в любом супермаркете. Она богата полезными жирными кислотами омега-3, содержит витамин D и при этом не требует сложного приготовления.
Как сообщает американское издание Parade, речь идёт об обычных консервированных сардинах.
Почему кардиологи советуют есть сардины?
Когда речь заходит о продуктах, полезных для сердечно-сосудистой системы, специалисты обычно рекомендуют зелень, оливковое масло, орехи и жирную рыбу.
Особое место в этом списке традиционно занимает лосось. Он богат омега-3 жирными кислотами, которые помогают снижать уровень триглицеридов в крови и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Однако лосось стоит сравнительно дорого, а свежая рыба быстро портится и требует своевременного приготовления.
Кардиологи напоминают, что существуют и более доступные альтернативы.
«К другим видам рыбы с высоким содержанием омега-3 жирных кислот относятся сардины, форель, скумбрия и сельдь», — рассказал кардиолог и главный медицинский директор VitalSolution доктор Брэдли Сервер.
По его словам, эти виды рыбы заслуживают регулярного присутствия в рационе людей, заботящихся о здоровье сердца.
Маленькая рыба с большой пользой
Главное достоинство сардин — высокое содержание омега-3 жирных кислот.
Эти вещества необходимы организму, но в достаточном количестве самостоятельно не вырабатываются.
Омега-3 помогают снижать повышенный уровень триглицеридов — одного из видов жиров, циркулирующих в крови. Кроме того, они участвуют в регуляции воспалительных процессов.
Регулярное употребление жирной рыбы рассматривается как важная составляющая питания, направленного на снижение сердечно-сосудистых рисков.
При этом сардины могут стать полноценной альтернативой лососю по содержанию ряда полезных питательных веществ.
Ещё один важный компонент — витамин D
Польза сардин не ограничивается омега-3.
Как отмечает доктор Сервер, эта рыба также содержит витамин D, который необходим для нормального функционирования организма.
Витамин D участвует в регуляции обмена кальция, поддержании здоровья костей и работе мышц.
Кардиолог также обращает внимание на его возможную роль в поддержании сердечно-сосудистой системы, включая влияние на уровень триглицеридов и сердечный ритм.
Однако следует учитывать, что убедительных доказательств того, что дополнительный приём витамина D сам по себе предотвращает аритмии или сердечно-сосудистые заболевания, пока недостаточно.
Особенно актуален вопрос получения витамина D в осенние и зимние месяцы, когда солнечного света становится меньше.
Жирная рыба, включая сардины, лосось, сельдь и скумбрию, является одним из пищевых источников этого витамина.
Почему консервы могут оказаться удобнее свежей рыбы?
У консервированных сардин есть ещё одно преимущество — практичность.
В отличие от свежей рыбы, которую необходимо быстро приготовить или заморозить, закрытые рыбные консервы могут храниться длительное время при соблюдении условий, указанных производителем.
Сардины обычно продаются в собственном соку, воде, масле или томатном соусе.
Они уже готовы к употреблению, поэтому не требуют дополнительной термической обработки.
Это особенно удобно для людей, у которых нет времени ежедневно готовить полноценный ужин.
При выборе консервов стоит обращать внимание на содержание соли, особенно при повышенном артериальном давлении. Также следует учитывать состав заливки и общую калорийность продукта.
Как правильно есть сардины?
Кардиологи рекомендуют включать жирную рыбу в рацион регулярно, отдавая предпочтение простым способам приготовления.
Свежую рыбу лучше запекать, готовить на гриле или на пару, а не жарить в большом количестве масла.
Консервированные сардины можно употреблять без дополнительного приготовления.
Например, их удобно:
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добавлять в овощные салаты;
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выкладывать на цельнозерновой хлеб с лимонным соком;
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смешивать с макаронами и зеленью;
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использовать для приготовления лёгких закусок;
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подавать с овощами и отварным картофелем.
Такие блюда позволяют получить полноценный источник белка и полезных жиров без больших затрат времени.
Сколько рыбы нужно есть для здоровья сердца?
Многие рекомендации по здоровому питанию предусматривают употребление рыбы примерно два раза в неделю, причём желательно, чтобы хотя бы одна порция приходилась на жирные сорта.
При этом необязательно каждый раз выбирать лосось.
Сардины, скумбрия, сельдь и форель позволяют разнообразить рацион и получать необходимые питательные вещества.
Важно помнить, что ни один продукт сам по себе не способен гарантированно защитить от инфаркта или других сердечно-сосудистых заболеваний.
Для здоровья сердца имеют значение общий рацион, физическая активность, отказ от курения, контроль артериального давления и уровня холестерина.
Дороже — не значит полезнее
Главный вывод кардиологов заключается в том, что здоровое питание не обязательно должно быть дорогим.
Консервированные сардины способны обеспечить организм ценными омега-3 жирными кислотами, белком и витамином D, оставаясь доступным и удобным продуктом.
Поэтому обычная банка сардин может стать разумной альтернативой дорогому лососю — особенно для тех, кто хочет заботиться о сердце, не увеличивая расходы на продукты.
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