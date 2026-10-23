В условиях энергетического кризиса важно пересмотреть свои расходы, включая затраты на стирку. Оказывается, стирать белье при 40 градусах не обязательно.

Стирать белье при 40 градусах: почему это нецелесообразно

Существует распространенное правило, касающееся стирки: деликатное и слегка загрязненное белье можно стирать при 30 градусах. Если на вещах есть сложные пятна, такие как кофе, трава или шоколад, их обычно рекомендуют выводить при 40 градусах. Сильно загрязненное белье, включая полотенца и постельное белье, следует стирать при 60 градусах.

Однако это правило устарело. Современные моющие средства эффективно работают при температуре 30 градусов.

Эксперты утверждают, что белью все равно, стираете ли вы его при 30 или 40 градусах. Разница заключается лишь в расходах на электроэнергию и воздействии на окружающую среду. Стирка при более высокой температуре требует в два раза больше энергии, а выбросы CO₂ значительно снижаются при стирке в холодной воде. Таким образом, нет причин стирать одежду при 40 градусах.

Если на белье есть сложные пятна, рекомендуется замочить его перед стиркой и немного потереть загрязнения руками, чтобы оценить степень сложности их удаления.

Как правильно стирать белье

При выборе и использовании стиральной машины стоит учитывать несколько факторов. Во-первых, не стоит покупать слишком большую машину. Для одного человека достаточно модели с вместимостью три килограмма, а для семьи из четырех человек подойдет машина на семь килограммов.

Также важно не стирать слишком часто. Не стоит бросать в машинку брюки только потому, что вы хотите надеть их на работу завтра. Лучше собирайте больше вещей и загружайте сразу большую партию. Копите черное и белое белье, простыни и полотенца, пока не наберется достаточно.

Многие люди считают, что сушилки потребляют много энергии, но это не всегда так. Современные устройства используют сравнительно мало ресурсов. Преимущество сушильной машины в том, что она не мнет белье, что позволяет сэкономить электроэнергию, не включая утюг.