Часто бывает так, что женщина без одежды выглядит гораздо лучше, чем в одежде. Случается и наоборот, «фигуристая штучка» в бикини теряет привлекательные окружности. Это говорит о том, что первая портит свою фигуру ненужными линиями в одежде, а вторая использует оптические хитрости, но делает это излишне эксцентрично.
Многие знают о чудодейственных способностях одежды, которая может сделать нас стройнее и выше. Однако не все умеют правильно использовать вещи из своего гардероба. Делимся несколькими важными и действенными советами по визуальной коррекции фигуры, которые помогут выглядеть отлично каждый день.
Визуальные иллюзии часто встречаются в повседневной жизни. Простой пример — рельсы железной дороги: вдали они словно соединяются, хотя на самом деле расстояние между ними не меняется. Мы ошибаемся, когда смотрим на них, но знаем об этом. Что касается одежды, нам все карты в руки: мы можем и неверно видеть, и неверно понимать, поскольку особенности фигуры другого человека нам не известны.
Например, если мы хотим выглядеть выше и стройнее, надеваем туфли на высоких каблуках. Результат — мы выглядим выше и стройнее. А что делать, если нужно выглядеть меньше и аккуратнее? В этом случае обувь на низком ходу — не единственный элемент. Мы можем использовать цветовые блоки в ансамбле, многослойность, горизонтальные линии, спокойную укладку волос, яркие акценты в нижней части туловища, которые визуально будут «приземлять». Например, контрастные или экстравагантные туфли способны «уменьшить» вас на несколько сантиметров в росте.
Стилистам известны ситуации, когда клиентки поступают со своим гардеробом крайне алогично. Например, девушка приходит в джинсах-скинни и жалуется на недостатки фигуры, но скинни — единственный крой, который она предпочитает. В разговоре выясняется, что ей нравятся ее бедра, и она хочет к ним привлекать внимание. Если это так, то не стоит переживать из-за пустяков.
В пышных бедрах нет ничего плохого. Если вы испытываете дискомфорт от того, что «все пялятся на ваши тяжелые бедра», то перестаньте обтягивать низ и наденьте эффектную брошь в портретной зоне. Это поможет отвлечь внимание от ягодиц. Грамотное направление внимания является одним из главных инструментов визуальной коррекции фигуры и внешности в целом.
Если вы хотите визуально выглядеть стройнее или даже на пару размеров меньше без диет, есть несколько важных советов, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.
1. Вертикаль в одежде вытягивает силуэт
Чтобы выглядеть стройнее, вам понадобятся вертикальные линии в одежде. Пуговицы в ряд, молния, потайная застежка, полы жакета, кардигана, пальто, длинный шарф или платок, заутюженные стрелки на брюках, лампасы, вертикальные прострочки. Исключения составляют контрастная полоска, частые складки и плиссе, которые сделают вашу фигуру объемнее.
2. Монохромный матовый look
Отдайте предпочтение темным матовым тканям, которые хорошо держат форму. Помните: блеск, декор и рельеф сделают вас полнее. Монохромный аутфит, когда вы одеты с головы до ног в один цвет, вытягивает силуэт. Это может быть антрацит, синий, черничный или шоколадный цвет. Такой ансамбль, собранный из разных оттенков одной цветовой семьи, выглядит элегантно и аристократично. Кроме того, это добавляет несколько сантиметров к вашему росту и визуально уменьшает объем.
3. Покупайте вещи по размеру
Звучит банально, но многие не умеют или не хотят покупать вещи по размеру. Женщины часто приобретают вещи на пару размеров меньше в надежде постройнеть, а мужчины предпочитают вещи больших размеров, чтобы выглядеть внушительнее. Ни те, ни другие не достигают своих целей. Даже самая стройная женщина в платье, которое ей мало, производит «эффект рульки», а мужчина в мешковатой одежде — эффект карандаша в стакане.
4. Правильное белье
Как бы мы ни колдовали над визуальными иллюзиями, образ легко может испортить неправильно сидящее белье. Правильный бюстгальтер не должен образовывать складки в области подмышек и спины. Очертания трусиков не должны проступать через одежду. Корректирующее белье существует для ежедневной носки и для особых случаев. Оно помогает не только приподнимать грудь, но и придавать ей нужную форму.
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