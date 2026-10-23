Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Визуальные иллюзии в одежде: как выглядеть стройнее 0 71

Люблю!
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Визуальные иллюзии в одежде: как выглядеть стройнее

Многие знают о чудодейственных способностях одежды, которая может сделать нас стройнее и выше. Однако не все умеют правильно использовать вещи из своего гардероба. Делимся несколькими важными и действенными советами по визуальной коррекции фигуры, которые помогут выглядеть отлично каждый день.

 

Часто бывает так, что женщина без одежды выглядит гораздо лучше, чем в одежде. Случается и наоборот, «фигуристая штучка» в бикини теряет привлекательные окружности. Это говорит о том, что первая портит свою фигуру ненужными линиями в одежде, а вторая использует оптические хитрости, но делает это излишне эксцентрично.

Визуальные иллюзии часто встречаются в повседневной жизни. Простой пример — рельсы железной дороги: вдали они словно соединяются, хотя на самом деле расстояние между ними не меняется. Мы ошибаемся, когда смотрим на них, но знаем об этом. Что касается одежды, нам все карты в руки: мы можем и неверно видеть, и неверно понимать, поскольку особенности фигуры другого человека нам не известны.

Например, если мы хотим выглядеть выше и стройнее, надеваем туфли на высоких каблуках. Результат — мы выглядим выше и стройнее. А что делать, если нужно выглядеть меньше и аккуратнее? В этом случае обувь на низком ходу — не единственный элемент. Мы можем использовать цветовые блоки в ансамбле, многослойность, горизонтальные линии, спокойную укладку волос, яркие акценты в нижней части туловища, которые визуально будут «приземлять». Например, контрастные или экстравагантные туфли способны «уменьшить» вас на несколько сантиметров в росте.

Instagram - instagram

 

Стилистам известны ситуации, когда клиентки поступают со своим гардеробом крайне алогично. Например, девушка приходит в джинсах-скинни и жалуется на недостатки фигуры, но скинни — единственный крой, который она предпочитает. В разговоре выясняется, что ей нравятся ее бедра, и она хочет к ним привлекать внимание. Если это так, то не стоит переживать из-за пустяков.

Instagram - instagram

 

В пышных бедрах нет ничего плохого. Если вы испытываете дискомфорт от того, что «все пялятся на ваши тяжелые бедра», то перестаньте обтягивать низ и наденьте эффектную брошь в портретной зоне. Это поможет отвлечь внимание от ягодиц. Грамотное направление внимания является одним из главных инструментов визуальной коррекции фигуры и внешности в целом.

Если вы хотите визуально выглядеть стройнее или даже на пару размеров меньше без диет, есть несколько важных советов, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

1. Вертикаль в одежде вытягивает силуэт

Instagram - instagram

 

Чтобы выглядеть стройнее, вам понадобятся вертикальные линии в одежде. Пуговицы в ряд, молния, потайная застежка, полы жакета, кардигана, пальто, длинный шарф или платок, заутюженные стрелки на брюках, лампасы, вертикальные прострочки. Исключения составляют контрастная полоска, частые складки и плиссе, которые сделают вашу фигуру объемнее.

2. Монохромный матовый look

Instagram - instagram

Instagram - instagram

 

Отдайте предпочтение темным матовым тканям, которые хорошо держат форму. Помните: блеск, декор и рельеф сделают вас полнее. Монохромный аутфит, когда вы одеты с головы до ног в один цвет, вытягивает силуэт. Это может быть антрацит, синий, черничный или шоколадный цвет. Такой ансамбль, собранный из разных оттенков одной цветовой семьи, выглядит элегантно и аристократично. Кроме того, это добавляет несколько сантиметров к вашему росту и визуально уменьшает объем.

3. Покупайте вещи по размеру

Instagram - instagram

 

Звучит банально, но многие не умеют или не хотят покупать вещи по размеру. Женщины часто приобретают вещи на пару размеров меньше в надежде постройнеть, а мужчины предпочитают вещи больших размеров, чтобы выглядеть внушительнее. Ни те, ни другие не достигают своих целей. Даже самая стройная женщина в платье, которое ей мало, производит «эффект рульки», а мужчина в мешковатой одежде — эффект карандаша в стакане.

4. Правильное белье

Instagram - instagram

 

Как бы мы ни колдовали над визуальными иллюзиями, образ легко может испортить неправильно сидящее белье. Правильный бюстгальтер не должен образовывать складки в области подмышек и спины. Очертания трусиков не должны проступать через одежду. Корректирующее белье существует для ежедневной носки и для особых случаев. Оно помогает не только приподнимать грудь, но и придавать ей нужную форму.

5. Прическа по пропорциям тела

Instagram - instagram

Instagram - instagram

 

Прическа должна гармонировать с пропорциями вашего тела. Не стоит гладко прилизывать волосы, собирая их в модный конский хвост, если вы страдаете лишним весом.

Вы можете носить блестящие фактуры, яркие и светлые цвета, брюки с подворотами и спортивную обувь. Если хотите надеть топ в пайетках, делайте это! В таком случае низ и верхняя вещь должны создавать вертикаль. Обувь на каблуках также поможет. Мыслите творчески, потому что мода — это не математика. Сегодня дважды два — четыре. А завтра — посмотрим!

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Агата Муцениеце
Изображение к статье: У каждого месяца рождения есть свой особенный цвет, который, согласно астрологическим представлениям, лучше всего отражает характер человека и помогает подчеркнуть его индивидуальность.
Изображение к статье: Плохая девочка: бьюти-правила, которые мы игнорируем
Изображение к статье: Красота

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: демонстрация
В мире
Изображение к статье: Больше чем глянец: журнал «Люблю!» — 28 лет гордости, силы и стиля
Выбор редакции
Изображение к статье: полиция
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему ментальное здоровье стало главной секс-фишкой XXI века
Люблю!
Изображение к статье: скрипачи
Наша Латвия
Изображение к статье: офисные работники
Бизнес
2
Изображение к статье: демонстрация
В мире
Изображение к статье: Больше чем глянец: журнал «Люблю!» — 28 лет гордости, силы и стиля
Выбор редакции
Изображение к статье: полиция
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео