Многочасовое сидение за компьютером, недостаток движения и попытки компенсировать всё это интенсивными тренировками по выходным могут обернуться хроническими болями в спине и шее. Специалисты объясняют, почему проблемы с позвоночником становятся всё более распространёнными и какие простые привычки помогают сохранить здоровье.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболевания опорно-двигательного аппарата затрагивают около 1,7 миллиарда человек во всём мире. Одной из самых распространённых проблем остаётся боль в пояснице, которая нередко становится причиной временной или длительной нетрудоспособности.

В 2020 году от болей в пояснице страдали приблизительно 619 миллионов человек. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году их число может вырасти до 843 миллионов.

При этом специалисты подчёркивают: боль в спине далеко не всегда означает наличие межпозвоночной грыжи. Примерно в 90% случаев невозможно установить единственную конкретную анатомическую причину болевых ощущений.

Восемь часов за компьютером и спорт до изнеможения

Современный образ жизни создаёт для позвоночника своеобразную ловушку.

В течение рабочей недели человек проводит много часов практически без движения, а в выходные пытается наверстать упущенное интенсивной тренировкой.

Однако резкий переход от малоподвижности к чрезмерным нагрузкам может привести к перенапряжению мышц, связок и суставов.

По данным исследования венгерской сети реабилитационных клиник Mozgás Klinika, 56% опрошенных сообщили о продолжительных проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Более половины этих людей работают в офисе или проводят рабочий день преимущественно сидя.

Всё чаще пациенты жалуются не только на поясницу, но и на боли в шее, плечах и суставах.

«Цель состоит не в том, чтобы каждый стал профессиональным спортсменом, а в том, чтобы тело находилось в форме, достаточной для ежедневных нагрузок», — объясняет основательница Mozgás Klinika Рита Сентивань.

По мнению специалистов, для профилактики гораздо важнее регулярная умеренная физическая активность, чем редкие изнурительные тренировки.

Почему появляется межпозвоночная грыжа?

Межпозвоночные диски выполняют роль своеобразных амортизаторов между позвонками.

Каждый диск состоит из плотного наружного фиброзного кольца и более мягкого внутреннего ядра.

Если наружная оболочка повреждается, часть внутреннего содержимого может выпячиваться за её пределы. Так образуется межпозвоночная грыжа.

Однако сама по себе грыжа не обязательно вызывает боль. Симптомы могут появляться, когда выпячивание раздражает или сдавливает нервные структуры и вызывает воспалительную реакцию.

При грыже поясничного отдела боль иногда распространяется в ягодицу, бедро или стопу. Возможны покалывание, онемение и мышечная слабость в ноге.

При поражении шейного отдела неприятные ощущения могут отдавать в плечо и руку.

Иногда симптомы усиливаются при кашле, чихании или физическом напряжении.

Среди факторов, способствующих развитию межпозвоночных грыж, специалисты называют возрастные изменения дисков, наследственную предрасположенность, курение, избыточный вес и чрезмерные физические нагрузки.

Недостаток движения также может способствовать ухудшению физической формы и снижению способности мышц поддерживать позвоночник.

Грыжа — не обязательно операция

Диагноз «межпозвоночная грыжа» далеко не всегда означает необходимость хирургического вмешательства.

В большинстве случаев лечение начинают с консервативных методов.

Они могут включать медикаментозное обезболивание, лечебную физкультуру и индивидуальную программу реабилитации.

При этом длительный постельный режим обычно не рекомендуется. По мере возможности полезно сохранять умеренную двигательную активность.

Ходьба, специально подобранные упражнения и постепенное возвращение к привычным нагрузкам помогают поддерживать подвижность и укреплять мышцы.

В некоторых случаях грыжевое выпячивание со временем уменьшается, а симптомы становятся менее выраженными.

Однако программу упражнений необходимо подбирать с учётом диагноза и состояния пациента. Особенно осторожно следует действовать при выраженной боли, онемении и мышечной слабости.

Почему болит шея?

Отдельная проблема современного человека — постоянная работа за компьютером и использование смартфона.

Когда голова долго находится в наклонённом положении, мышцы шеи испытывают дополнительную нагрузку.

Со временем это может приводить к перенапряжению, скованности и неприятным ощущениям в области затылка, плеч и верхней части спины.

При этом боль в шее не обязательно связана с грыжей межпозвоночного диска.

Нередко причиной становятся мышечное перенапряжение, длительное пребывание в одной позе и недостаток движения.

Если же боль сопровождается онемением, покалыванием или слабостью в руках, необходимо обратиться к врачу.

Семь привычек, которые помогут сохранить здоровую спину

Специалисты рекомендуют изменить не только организацию рабочего места, но и повседневный режим.

Регулярно вставайте из-за стола. Даже короткие перерывы на ходьбу и разминку помогают уменьшить продолжительность непрерывного сидения. Меняйте положение тела. Не существует единственной идеальной позы, в которой нужно сидеть весь день. Гораздо важнее регулярно двигаться. Правильно расположите монитор. Экран должен находиться примерно на уровне глаз, чтобы не приходилось постоянно наклонять голову. Следите за положением рук и плеч. Клавиатуру и мышь желательно расположить так, чтобы плечи оставались расслабленными, а локти находились в удобном положении. Больше ходите пешком. Регулярные прогулки помогают поддерживать общую физическую форму и уменьшают последствия малоподвижного образа жизни. Укрепляйте мышцы постепенно. Упражнения для мышц спины, живота и ног помогают лучше переносить повседневные нагрузки. Интенсивность занятий следует увеличивать постепенно. Научитесь безопасно поднимать тяжести. Важно держать груз ближе к телу, избегать резких скручиваний и не поднимать чрезмерный вес без подготовки.

Главный принцип профилактики — не пытаться компенсировать целую неделю неподвижности одной тяжёлой тренировкой.

Когда боль в спине становится опасной?

В большинстве случаев боль в спине не связана с опасными заболеваниями. Однако существуют симптомы, требующие срочной медицинской помощи.

Особенно тревожными признаками считаются нарушения мочеиспускания, потеря чувствительности в области промежности и быстро нарастающая слабость в ногах.

Такие симптомы могут свидетельствовать о серьёзном сдавлении нервных структур и требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Также не следует откладывать консультацию врача при стойком онемении конечностей, выраженной слабости или боли, которая не проходит и существенно ограничивает повседневную жизнь.

Сидячая работа угрожает не только позвоночнику

Продолжительное сидение может отрицательно влиять и на кровообращение в ногах.

При недостатке движения мышцы голеней сокращаются реже, из-за чего снижается эффективность так называемой мышечной помпы, помогающей венозной крови возвращаться к сердцу.

Это может способствовать появлению тяжести и отёков ног.

При этом сидячая работа сама по себе не считается единственной или основной причиной варикозного расширения вен.

Важную роль играют наследственность, возраст, избыточный вес и гормональные факторы.

Для профилактики венозных проблем полезно регулярно ходить, двигать стопами и избегать длительного пребывания в неподвижном положении.

Компрессионный трикотаж может быть рекомендован врачом при наличии соответствующих показаний.

Главное — не ждать, пока боль станет невыносимой

Многие люди обращаются за медицинской помощью лишь тогда, когда боль начинает мешать работе, домашним делам и полноценному сну.

Однако специалисты советуют уделять внимание профилактике гораздо раньше.

Чтобы сохранить здоровье позвоночника, необязательно ежедневно посещать спортзал. Гораздо важнее регулярно двигаться, делать перерывы в работе, поддерживать физическую форму и избегать резких перегрузок. Именно эти простые привычки помогают уменьшить риск хронической боли в спине и шее.