Почему одни ароматы мы влюблённо носим годами, а другие, даже самые дорогие и модные, совершенно не трогают? Астрологи предлагают необычное объяснение: наши парфюмерные предпочтения могут быть связаны с месяцем рождения.

Кому-то подходят загадочные восточные композиции, кому-то — свежесть морского бриза, а кому-то — соблазнительное сочетание жасмина и кожи. Американский журнал Parade составил парфюмерный календарь на все 12 месяцев. Найдите свой и узнайте, какой аромат, по мнению астрологов, лучше всего отражает вашу индивидуальность.

Выбор духов — дело гораздо более личное, чем может показаться. Аромат способен подчеркнуть характер, создать настроение, пробудить воспоминания и даже стать своеобразной визитной карточкой человека.

Одни предпочитают лёгкие фруктовые композиции, напоминающие о беззаботном лете. Другие выбирают насыщенные древесные или пряные ароматы, которые ассоциируются с уверенностью, загадочностью и чувственностью.

Есть люди, которые годами остаются верны одному флакону. А есть настоящие парфюмерные коллекционеры, меняющие духи в зависимости от времени года, настроения и обстоятельств.

Но как найти тот самый аромат?

Астрологический обозреватель американского издания Parade Маресса Браун предлагает ориентироваться на месяц рождения. Согласно её интерпретации, особенности знаков зодиака могут символически соответствовать определённым парфюмерным нотам.

Разумеется, научных доказательств подобной связи нет. Однако такой подход может стать интересным способом познакомиться с новыми ароматами и поэкспериментировать с собственным стилем.

Январь — янтарь: аромат силы и уверенности

Люди, родившиеся в январе, относятся к знакам Козерога или Водолея. В астрологии оба знака традиционно связывают с Сатурном — планетой дисциплины, ответственности и жизненных испытаний.

Январским именинникам приписывают целеустремлённость, серьёзность и способность упорно двигаться к поставленным целям.

Им подойдут тёплые, насыщенные и благородные амбровые композиции.

Амбра в парфюмерии — это не столько отдельный запах, сколько целое семейство ароматических сочетаний. Обычно они создают ощущение тепла, глубины, уюта и элегантности.

Такие духи нередко ассоциируются с уверенностью и внутренней силой. Особенно выразительно звучат композиции с лабданумом, древесными и смолистыми оттенками.

Это выбор для тех, кто предпочитает сдержанную роскошь и хочет производить впечатление без лишней демонстративности.

Февраль — морская свежесть: аромат свободы и мечты

Февраль объединяет Водолеев и Рыб — два знака, которым астрологи приписывают богатое воображение, творческое мышление и стремление к свободе.

Таким людям могут понравиться ароматы, напоминающие о морском побережье, свежем воздухе и бескрайнем горизонте.

В парфюмерии подобные композиции называют акватическими или озоновыми.

Они передают ощущение чистоты, прохлады, морского ветра и пространства.

Особенно интересно сочетание водных нот с лавандой, розой и пачули. Оно делает аромат одновременно свежим и достаточно сложным.

Такие духи подойдут тем, кто не любит тяжёлые композиции и предпочитает ощущение лёгкости.

Март — кофе и пряности: аромат страсти и вдохновения

Рождённые в марте относятся к Рыбам или Овнам.

Согласно астрологическим представлениям, в них могут сочетаться чувствительность, мечтательность, эмоциональность и стремление действовать.

Именно поэтому им предлагают насыщенные композиции с кофейными, пряными и цветочными оттенками.

Кофе придаёт духам глубину и необычную теплоту. Пряности добавляют характер, а цветочные ноты смягчают композицию.

Особенно интересно кофе сочетается с розой, кожей, бобами тонка и сандалом.

В результате получается аромат, который способен быть одновременно уютным и провокационным.

Мартовские ароматы словно созданы для людей, которые не боятся ярких эмоций и любят оставлять после себя незабываемое впечатление.

Апрель — огненные цветы: аромат чувственности

Апрель находится под влиянием Овна и Тельца.

Первому знаку приписывают энергичность, смелость и темперамент, второму — чувственность, любовь к красоте и стремление к комфорту.

Поэтому апрельским именинникам предлагаются цветочные ароматы с необычными пряными, дымными или тёплыми оттенками.

Они соединяют нежность и страсть, романтичность и уверенность.

Особенно хорошо такую идею передают композиции с кардамоном, цветком монои, апельсиновым цветом и лилией.

Это духи для тех, кто хочет подчеркнуть свою привлекательность, не отказываясь от индивидуальности.

Май — фрукты и нежные цветы: аромат радости

В мае рождаются Тельцы и Близнецы.

Астрологи связывают эти знаки с общительностью, любознательностью, любовью к удовольствиям и умением наслаждаться жизнью.

Идеальным выбором для них могут стать лёгкие фруктово-цветочные композиции.

Сочные груши, персики и клубника в сочетании с розами, пионами и ванилью создают ощущение весеннего праздника.

Дополнительную мягкость могут придавать фисташковые и сливочные оттенки, а также сладкие ноты, напоминающие маршмеллоу.

Такие духи часто воспринимаются как жизнерадостные, романтичные и немного игривые.

Майский аромат должен напоминать о солнечном дне, хорошей компании и удовольствии от простых радостей.

Июнь — шампанское и ваниль: аромат лёгкости и нежности

Июнь объединяет Близнецов и Раков.

Первым приписывают лёгкость в общении и живость характера, вторым — эмоциональность, заботливость и привязанность к близким.

Поэтому июньским именинникам предлагаются ароматы, сочетающие воздушную свежесть с мягкой сладостью.

Представьте искристые цитрусовые оттенки, которые постепенно переходят в тёплую ванильную композицию.

Бергамот, жасмин, гелиотроп, кокос и карамель могут создавать необычное сочетание свежести и сладости.

Подобные духи напоминают о летнем вечере, праздничном бокале шампанского и приятных воспоминаниях.

Это ароматы для тех, кто ценит уют, но не хочет отказываться от ощущения праздника.

Июль — кокос и цветы апельсина: аромат вечного лета

Рождённые в июле относятся к Ракам или Львам.

В астрологических описаниях эти знаки объединяет эмоциональная щедрость, любовь к близким и стремление получать удовольствие от жизни.

Июльским именинникам предлагают солнечные тропические ароматы.

Кокос, апельсиновый цвет, банан, ананас и ваниль создают композиции, напоминающие об отпуске на морском побережье.

Такие духи словно сохраняют тепло летнего солнца даже в холодное время года.

Они могут быть сладкими, кремовыми, цветочными или слегка солоноватыми, словно нагретая солнцем кожа после купания в море.

Июльский аромат — это приглашение расслабиться, забыть о повседневных заботах и хотя бы мысленно оказаться на тропическом пляже.

Август — цитрусы и сандал: аромат солнечной энергии

Августовские именинники рождаются под знаками Льва или Девы.

Львам приписывают яркость, щедрость и стремление быть в центре внимания, Девам — практичность, наблюдательность и тонкое чувство деталей.

Для такого сочетания предлагаются духи, в которых сочная цитрусовая свежесть соединяется с мягкими древесными нотами.

Мандарин, клементин и тропические фрукты создают энергичное начало, а сандал добавляет глубину и чувственность.

Особенно интересны композиции с папайей, манго, ванильным кремом и светлыми древесными оттенками.

Августовский аромат может быть одновременно ярким, элегантным и достаточно универсальным.

Сентябрь — роза и древесные ноты: аромат гармонии

Сентябрь объединяет Дев и Весов.

В астрологии эти знаки ассоциируются с вниманием к деталям, эстетическим вкусом, стремлением к равновесию и любовью к красоте.

Поэтому сентябрьским именинникам рекомендуют композиции, в которых нежность цветов сочетается с основательностью древесных нот.

Роза создаёт романтическое настроение, а дерево, мускус и амбра придают аромату глубину.

Особенно интересны сочетания с ванилью, грушей и карамелью.

Сладость в таких духах не должна быть чрезмерной: её уравновешивают древесные и мускусные оттенки, создающие ощущение спокойствия и утончённости.

Сентябрьские духи — выбор для тех, кто предпочитает элегантность без излишней вычурности.

Октябрь — жасмин и кожа: аромат загадки и соблазна

Октябрь находится под влиянием Весов и Скорпиона.

Весам приписывают романтичность, дипломатичность и чувство стиля, Скорпионам — страстность, эмоциональную глубину и магнетизм.

Для людей, родившихся в этом месяце, предлагаются выразительные композиции с жасмином и кожаными нотами.

Жасмин добавляет цветочную чувственность, а кожа — загадочность, силу и характер.

Дополнительную глубину могут создавать амбра, бобы тонка и сладкие карамельные оттенки.

Такие духи особенно хорошо подходят для вечерних выходов и торжественных случаев.

Октябрьский аромат не обязательно должен быть громким. Его задача — создавать интригу и оставаться в памяти.

Ноябрь — нероли: аромат внутренней силы

В ноябре рождаются Скорпионы и Стрельцы.

Первым астрологи приписывают интенсивность чувств и стремление к глубоким отношениям, вторым — свободолюбие, оптимизм и тягу к приключениям.

Объединить эти качества способен нероли — один из классических ингредиентов высокой парфюмерии.

Нероли получают из цветков горького апельсина. Его аромат отличается свежестью, цветочной тонкостью и лёгкой горчинкой.

В зависимости от окружения он может звучать нежно, пряно, тепло или даже немного загадочно.

Особенно интересно нероли сочетается с бергамотом, иланг-илангом, мускусом и амбровыми оттенками.

Ноябрьские духи подойдут людям, которым хочется сочетать свежесть с характером и индивидуальностью.

Декабрь — шафран и кардамон: аромат роскоши и приключений

Декабрь объединяет Стрельцов и Козерогов.

Одним астрологи приписывают любовь к путешествиям, приключениям и свободе, другим — амбициозность, упорство и стремление к достижениям.

Для них предлагаются насыщенные пряные композиции с шафраном и кардамоном.

Шафран считается одним из самых дорогих пряных ингредиентов в мире, а его парфюмерные интерпретации могут придавать духам тёплый, необычный и роскошный характер.

Кардамон добавляет свежую пряность и делает композицию более выразительной.

В сочетании с розой, кожей, яблоком, ромашкой, геранью и кедром эти ингредиенты создают многогранные ароматы, которые постепенно раскрываются на коже.

Декабрьские духи — выбор для тех, кто любит сложные композиции, заметные, но не лишённые утончённости.

Парфюмерный календарь: найдите свой аромат

Месяц рождения Главные ноты Январь Амбра, тёплые смолы Февраль Морские и озоновые ноты Март Кофе, пряности, роза Апрель Цветы, кардамон, тёплые аккорды Май Груша, персик, клубника, цветы Июнь Ваниль, цитрусы, сладкие ноты Июль Кокос, апельсиновый цвет Август Мандарин, цитрусы, сандал Сентябрь Роза, ваниль, древесные ноты Октябрь Жасмин, кожа Ноябрь Нероли, бергамот Декабрь Шафран, кардамон, древесные ноты

Ваш идеальный аромат может оказаться неожиданным

Можно ли действительно подобрать духи по месяцу рождения? С научной точки зрения такой зависимости не установлено. Восприятие запахов определяется индивидуальными особенностями обоняния, личными воспоминаниями, культурными ассоциациями и предпочтениями.

Но астрологический парфюмерный календарь предлагает любопытный эксперимент: попробовать аромат, который вы прежде, возможно, даже не рассматривали.

Любителям свежих духов иногда стоит познакомиться с тёплой амброй. Поклонникам сладкой ванили — открыть для себя загадочный нероли. А тем, кто привык к цветочным композициям, — попробовать неожиданное сочетание жасмина и кожи.

Ведь духи — это не только запах. Это настроение, воспоминание, способ самовыражения и невидимая деталь образа.

И кто знает: возможно, ваш идеальный аромат давно ждёт вас на парфюмерной полке. Нужно лишь однажды решиться открыть незнакомый флакон.