Искусственный интелект занимает все больше места в жизни даже взрослых «аналоговых» людей, что уж говорить о поколениях, которые родились уже в эпоху «цифры». И пока родители загружают своих ИИ-ассистентов переводами, расчетами и улучшением фоточек для соцсетей, дети вовсю эксплуатируют его для выполнения домашки и имитации друзей. Казалось бы, ребенок дома, занят делом, то есть «не шляется по подворотням и не играет в эти ужасные стрелялки» - что плохого? Мы решили разобраться, так ли хороша и безопасна ИИ-помощь для подростка.

Ольга Медведева, психолог

Помогите!

Конечно, родителям удобнее и быстрее сделать что-то самим, нежели тратить время сначала на объяснения, а потом на контроль или переделывание порученной ребенку задачи. Как часто вы говорите «Дай я, я быстрее сделаю»? Сиюминутный результат, безусловно, достигается меньшими затратами, а вот в долгосрочной перспективе выходит совершенно противоположное. Мозг – штука ленивая, он быстро привыкает, что для решения проблемы/задачи нужно просто найти того, кто скажет «Давай я сделаю это за тебя». Да и зачем искать, если в смартфоне живет услужливый и всегда готовый «помочь» ИИ? И происходит то, что научно называется механизм когнитивного увядания.

Аспекты:

• Интеллектуальная лень: Мозг пластичен и работает по принципу «используй или потеряешь». Без нагрузки нейронные связи ослабевают.

• Снижение концентрации: Привычка получать мгновенные решения разрушает способность долго удерживать фокус на сложных, многоэтапных задачах.

Антидот:

 Принцип первого шага: Всегда делайте первую попытку решить задачу или составить план самостоятельно, без запуска нейросети.

«Меня терзают смутные сомнения…»

Для детей и подростков, чья личность еще находится в стадии формирования, искусственный интеллект может стать крайне вводящей в заблуждение авторитетной фигурой. Ведь если кто-то не ошибается и не врет, то ему можно доверять? И не так уж важна эта строчка внизу мелким шрифтом, гласящая «В ответах искусственного интеллекта могут быть ошибки». Основная неприятность заключается в том, что ИИ хорошо справляется с точными задачами и сильно «плавает» в анализе достоверности массивов суждений, загруженных в сеть. Как пример возьмем известный анекдот про грибы (грибы можно есть абсолютно все, но некоторые один раз). ИИ не видит в этом иронии, для него совершенно достаточно факта, что гриб съедобен. Приписка про один раз воспринимается им как «однократно» для гриба, а не для поедающего. Для того, чтобы проверить утверждение о съедобности, надо усомниться в экспертной позиции ИИ, а вот сомнению современная система обучения и воспитания как раз и не учит.

Аспекты:

• Деградация поискового поведения: Человек разучивается сопоставлять разные источники, проверять факты и сомневаться. ИИ выдает готовый, гладкий ответ.

• Уязвимость к манипуляциям: Общество с ослабленным критическим мышлением становится легкой мишенью для фейков и таргетированной пропаганды.

Антидот:

 Правило жесткой верификации: Никогда не принимайте факты, даты и цифры от ИИ на веру, всегда перепроверяйте их в поисковиках.

Человек человеку... кто?

Локдаун и удаленка ударили по коммуникативным навыкам детей гораздо сильнее, чем кажется. Ведь именно в детстве человек тренируется и оттачивет механизмы безопасной и успешной стратегии выживания среди себе подобных (и даже совсем НЕ подобных). Совершенно понятно, что как личные границы, так и границы дозволенного по отношению к остальным по книжкам не усвоишь. Тут личного практического опыта не заменит ничего. Бесконфликтная и спокойная коммуникационная среда, предлагаемая искусственным интеллектом, может отдалить ребенка от сложных и порой изнурительных социальных взаимодействий реальной жизни. Реальные люди совершают ошибки, отвергают и не всегда одобряют, а вот модели ИИ, как правило, напротив, оптимизированы для того, чтобы угождать и поддерживать. Как итог - удовлетворение потребности в социальном одобрении из искусственного источника и изоляция от общества, по мере углубления которой социальные навыки ослабевают, а чувство отчуждения усиливается.

Аспекты:

• Отказ от живых связей: Люди реже обращаются за поддержкой к друзьям и близким. Круг реального общения сужается.

• Потеря навыков эмпатии: Общение по шаблонам «текст в ответ на текст» заставляет людей отвыкать от компромиссов и учета чувств живого партнера.

• Доступность 24/7: Нейросеть отвечает моментально и не устает от темы.

Антидот:

Поведенческая активация (Возврат в реальность)

• Микро-контакты: Начать с малого — здороваться с соседями, перекинуться парой фраз с бариста или кассиром.

• Ритуал звонков: Выбрать один день в неделю для обязательного созвона с другом или родственником голосом, а не текстом.

• Общие интересы: Записать на живые курсы, в спортзал или секцию, где взаимодействие с людьми неизбежно (танцы, настольные игры, волонтерство).

«Для того чтобы будущие поколения смогли построить здоровую социальную структуру, их необходимо воспитывать с пониманием того, что технологии — это не самоцель, а всего лишь контролируемый инструмент».

Три закона робототехники

Правила робототехники — это знаменитые Три закона, придуманные писателем-фантастом Айзеком Азимовым в 1942 году. Они описывают безопасное поведение умных машин и искусственного интеллекта.

• Первый закон: Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.

• Второй закон: Робот должен повиноваться всем приказам человека, кроме тех случаев, когда они противоречат Первому закону.

• Третий закон: Робот должен заботиться о своей безопасности, пока это не противоречит Первому и Второму законам.